¿Qué hacer en Santa Fe este fin de semana?

Calamaro, Don Osvaldo, reggae y mucho más: la agenda cultural completa

Del viernes al domingo, la ciudad ofrece una grilla diversa. Recitales masivos, reggae al aire libre en el Anfiteatro Juan de Garay, teatro, muestras y propuestas locales en distintos espacios de la ciudad, con opciones para todos los públicos.