El último fin de semana del mes de abril llega con una agenda cultural de primerísima calidad en Santa Fe. Con propuestas que abarcan música en vivo, teatro, muestras artísticas, humor y eventos al aire libre.
Calamaro, Don Osvaldo, reggae y mucho más: la agenda cultural completa
Del viernes al domingo, la ciudad ofrece una grilla diversa. Recitales masivos, reggae al aire libre en el Anfiteatro Juan de Garay, teatro, muestras y propuestas locales en distintos espacios de la ciudad, con opciones para todos los públicos.
Entre el viernes 24 y el domingo 26, la oferta tiene un poco de todo. Desde figuras de alcance nacional como Andrés Calamaro hasta producciones locales. Eso da idea de un circuito diverso que incluye a todos los espacios de la ciudad.
El viernes se destaca por la variedad de espectáculos simultáneos. La llegada de Calamaro a Unión encabeza la grilla, mientras que salas y centros culturales ofrecen diversas alternativas. También habrá reggae al aire libre.
El sábado 25 "mantiene el ritmo" con una programación muy amplia. Lo más convocante es el show de Don Osvaldo en la Estación Belgrano, junto a espectáculos infantiles, propuestas de música electrónica y folklore.
El domingo 26, en tanto, ofrece una programación más acotada, con la Gala por el Día Internacional de la Danza como actividad central. A esto se suma un ciclo de blues local. En los párrafos que siguen, toda la información.
Viernes 24 de abril
Andrés Calamaro a las 21 en el Estadio Cubierto de Unión
El músico llega en el marco de su gira nacional “Como Cantor”, con la que recorre el país interpretando sus canciones emblemáticas, “que marcaron una cultura y una vida entera”.
"Probando gambetas" a las 21 en Luz y Fuerza
Martín "Trinche" Dardik presenta su show de stand-up e improvisación. El espectáculo, dirigido por Pablo Fábregas, se caracteriza por la interacción constante con el público, siendo una experiencia humorística descontracturada y cambiante
Alan Lez a las 21 en Tribus
El artista estará en Tribus con una puesta en escena de nivel internacional, combinando sus hits virales con arreglos inéditos que demuestran su evolución musical.
"Canciones por dentro" a las 21 en Demos
El músico y divulgador Darío Jalfin llega a Santa Fe con una propuesta que trasciende el formato recital para adentrarse en el universo compositivo de Charly García.
Peña Trasfoguero a las 21 en El Solar de las Artes
Una invitación al encuentro para compartir la música, la danza y el abrazo peñero, celebrando la memoria desde la alegría y vivir una noche de folklore y comunidad con el corazón encendido.
"Última escena (como si fuera real)" a las 21 en el Foro Cultural de la UNL
Dirigida por Sergio Abbate, la propuesta aborda, a partir del ensayo de una escena de muerte entre un maestro y su alumno, las tensiones entre ficción y experiencia, poniendo en juego los vínculos, la figura paterna y aquello que permanece no dicho.
"Noche Reggae en el Anfi" a las 20.30 en el Anfiteatro Juan de Garay
Con shows de Kawana, Soul Rebel y Taguato Roots, más la musicalización del DJ Bruno Tredici. Con entrada libre y gratuita, la propuesta al aire libre combina música en vivo, sets de vinilo y oferta gastronómica.
Blacks R&B a las 21.30 en El Taller
El espacio será sede de una nueva fecha dedicada al blues y el rock, con la presentación de Blacks R&B, integrado por Marcos Demartini, Pablo Sosa, Francisco Romeu y Andrés González. El grupo ofrecerá versiones electroacústicas de clásicos de referentes como Jimi Hendrix y B.B. King.
"Entre líneas & pigmentos" a las 20 en Cauces
El Centro Cultural Cauces invita a la apertura de la muestra. Se trata de la obra del artista plástico y arquitecto santafesino, Dante González, que explora el territorio mediante la acuarela, la tinta y la carbonilla.
Escuela de Espectadores a las 15 en el Centro Cultural Provincial
La Escuela de Espectadores retoma su actividad en 2026 con una nueva edición. La primera jornada se titula “Cuerpo”. El programa combina una clase interactiva de Filosofía del Teatro, un espectáculo de danza contemporánea y entrevistas con referentes del circo y de las artes escénicas y del movimiento.
"Karaoke - Despechadas & Despechados" a las 21 en Stanley
Es una propuesta conducida por Marcela “El Ángel” y Pipina que invita a cantar clásicos cargados de emoción en una noche intensa y participativa.
Sábado 25 de abril
Pim Pau a las 18.30 en Hub
El grupo convoca a un espectáculo que invita al movimiento y a la participación creativa. El trío lleva al escenario una experiencia donde el juego es protagonista, priorizando la interacción y el vínculo con el público.
Don Osvaldo a las 22 en la Estación Belgrano
Don Osvaldo se presentará en lo que será un show histórico que marcará el reencuentro con su público santafesino. Es la continuación de la historia artística de Patricio Santos Fontanet, líder de Callejeros hasta 2010.
"Hijas de Shakespeare" a las 21 en el Centro Cultural Provincial
La obra reúne a tres mujeres icónicas de la literatura: Julieta, Desdémona y Ofelia. Estas se presentan para demandar a Shakespeare por daños y perjuicios.
Winona Riders a las 21 en Tribus
Con un disco nuevo en camino y una exitosa gira por Europa a cuestas, Winona Riders promete sacudir cada rincón del país donde se presente, fiel a su identidad artística y al espíritu de una generación que no se conforma.
Orquesta Somos Música a las 17 en La Redonda
"Celebraremos el debut de los integrantes que se sumaron este año, compartiendo escenario con los alumnos más avanzados de todas nuestras sedes", informaron desde la agrupación musical.
Mateo Dufour a las 23 en Lemon Arena
Una noche dedicada al house con la presentación de Mateo Dufour junto a Franco Schmidt y el b2b de Ninin y Aure. Con producción de 4GET y React, la fecha propone un line up de alto nivel en clave electrónica.
Noche Salsera a las 21 de Demos
Demos se transforma en pista de baile, con “salsa y bachata en un solo lugar para disfrutar de principio a fin”.
Un Muerto Más a las 21 en La Moreno
Es el proyecto artístico multidisciplinario del músico, actor y performer argentino Guido Carmona, creado en 2020. Combina pop-rock, funk y teatralidad para abordar temas como el amor y la muerte.
"Zambas y sambas / A lo mejor resulta bien" a las 21 en El Solar de las Artes
La propuesta combina dos agrupaciones, el grupo vocal A lo mejor resulta bien y a la formación folklórica encabezada por Luciana Bianchotti junto a La Juntada. La propuesta combina repertorios de raíz popular en un cruce de estilos.
Zequi Ramírez a las 21 en Stanley
El artista Zequi Ramírez se presentará en vivo con su propuesta de cumbia santafesina romántica en un show que promete cercanía, emoción y mucha energía.
"Las cosas maravillosas" a las 21 en Loa
La obra es interpretada por Mariano Rubiolo, bajo la dirección de Mey Scapola y la asistencia de dirección es de Luis Cicero. La dirección local es de Desiderio Ángel Penza y la asistencia es de Jerónimo Rubiolo. Es una coproducción entre Marita Blanc, Mariano Rubiolo y Desiderio Penza, por Santa Fe, y Eloísa Canton, Bruno Pedemontti, Tomas Rottemberg y Miami New Drama, por Buenos Aires.
"OT7 Is Back… La espera terminó" a las 16 en Stanley
Es un evento organizado por la fanbase Kingsbangtan.Sf que celebra el regreso de BTS. La propuesta invita a una tarde cargada de emoción y encuentro entre fans, con proyección de contenido de Arirang TV y una experiencia colectiva para cantar, revivir etapas icónicas y festejar.
Domingo 26 de abril
Gala por el Día Internacional de la Danza a las 19 en el Centro Cultural Provincial
La Asociación Amigos del Centro Cultural Provincial, la Compañía Argentina de Danzas y la dirección del Centro Cultural, invitan a la Gala artística por el Día Internacional de la Danza, en Homenaje a Alcides Hugo Ifrán.
Ciclo de Blues local a las 21 en Tribus
Un show con clásicos nacionales e internacionales del género con más de 15 músicos en escena y 20 canciones para disfrutar una noche única.