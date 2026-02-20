#HOY:

Fin de semana a pura música: regresa Cabezones y nace un nuevo festival

Hasta el domingo, la ciudad despliega una grilla intensa con peñas folclóricas, rock, cumbia, teatro. El sábado será el debut del festival Suena el Río. Todos los shows, horarios y espacios.

Cabezones regresa a Tribus. Foto: Gentileza producciónCabezones regresa a Tribus. Foto: Gentileza producción
La agenda cultural de Santa Fe para el fin de semana del 20 al 22 de febrero presenta una programación diversa, que abarca música en vivo, teatro y propuestas solidarias. Con actividades distribuidas en distintos espacios, la oferta incluye peñas folclóricas, ciclos acústicos, festivales y bandas históricas.

El viernes concentra una fuerte actividad en salas, con opciones que van del folklore a la cumbia y los homenajes al rock nacional. También habrá feria gráfica y música en vivo en el Museo Casa del Brigadier López, además de recitales en otros escenarios independientes.

El sábado y el domingo continuarán con el estreno de un nuevo festival, funciones teatrales y presentaciones de artistas locales y regionales. Se destacan la presentación de Cabezones y un show solidario. La grilla completa.

Viernes 20 de febrero

Peña folclórica a las 21 en Demos

"Nos encontramos para celebrar nuestras raíces en una noche bien festivalera. Tres propuestas increíbles se suben al escenario para hacernos bailar", informaron desde el espacio. Actúan Aplanafolk, Indi Zabala y Hugo Sánchez.

Sergio Torres a las 21 en Lemon Arena

Se presenta en el marco de "Acústicos de Cumbia", un ciclo de eventos que prometen "una conexión más íntima y vibrante con la música que tanto apasiona a miles".

Verde Musgo. Foto: Gentileza producciónVerde Musgo. Foto: Gentileza producción

Verde Musgo a las 21 en Tribus

Verde Musgo presenta Cerati Infinito, con el mejor homenaje a toda la discografía del líder de Soda Stereo.

La peña del Estanislao a las 19 en el Museo Casa del Brigadier López

La programación incluye "Frágil", feria de arte gráfico, imprenta y libros, Dj Bruno Trédici y la banda Malva y Yuka. Habrá servicio gastronómico. Entrada libre y gratuita.

Noche de Club Local a las 21 en Stanley

Es una banda de cinco integrantes: Blas Rivera, Octavio Colussi, Bruno De Biase, Felipe Esquef y Tiago Olivera. Interpretarán covers de rock nacional e internacional.

La Naranja de Santa Fe. Foto: Gentileza producciónLa Naranja de Santa Fe. Foto: Gentileza producción

La Naranja a las 21 en El Taller Casa de Arte

El legendario grupo presentará su último trabajo. “Como siempre la banda nos llevará por los más variados ritmos con las canciones que conforman y confirman su larga historia”.

Sábado 21 de febrero

Suena el Río a las 19 en Nativo Beach

La ciudad de Santa Fe será testigo del nacimiento de un festival que busca redefinir la experiencia cultural del verano integrando música en vivo, entorno natural y fiesta en un mismo lugar. La grilla está encabezada por figuras clave del rock y la canción litoraleña: Tavo Angelini, de Hugo & Los Gemelos, Chino Mansutti, Tristán Ulla y Lillos de Mapa.

"Construcción F40". Foto: Gentileza producción"Construcción F40". Foto: Gentileza producción

"Construcción (F40)" a las 21 en Valeri Montrul

La obra de Arturo Castro Godoy vuelve a escena. Un hombre de 55 años acude a un turno con su neumonólogo y oncólogo para recibir un diagnóstico que puede ser mortal. En la sala de espera, proyecciones suyas lo acompañan mientras hace un repaso arbitrario y desordenado de su vida.

Underhouse V3 X Trapaholics a las 20 en Demos

Se adelanta como "una noche de pura intensidad, energía y autenticidad". Underhouse y Trapaholics se unen en una colaboración épica para presentar lo mejor de la música urbana local.

Sergio Torres. Foto: Gentileza producciónSergio Torres. Foto: Gentileza producción

Cabezones a las 21 en Tribus

Cabezones, banda clásica del rock santafesino, regresa a Tribus para brindar un show único y lleno de clásicos en el marco del Mes Aniversario. Entrada libre y gratuita.

Deftponys a las 23.59 en Tribus

Deftponys llega a Tribus para un trasnoche a pleno new metal con los mejores temas de Deftones. Entrada libre y gratuita.

"¿Vos también Mariana?" a las 21 en La 3068

Se estrenará la obra con dramaturgia de José Ignacio Serralunga y dirección de María Agustina Arriola junto a Valentina Muzzachiodi. La propuesta está protagonizada por Alejandra Ferrazzi y Claudio Paz.

"Hugo & los Gemelos". Foto: Gentileza producción"Hugo & los Gemelos". Foto: Gentileza producción

Domingo 22 de febrero

Ciclo Club de Blues Local a las 21 en Tribus

El Ciclo Club de Blues Local regresa a Tribus con su edición de verano, presentando a The Big Band con todos los clásicos nacionales e internacionales del género.

"Zeache x Thiago" a las 21 en Stanley

El evento es organizado por la banda Zeache y tiene como finalidad recaudar fondos para Thiago Bircher, un niño que padece Atrofia Muscular Espinal. La totalidad de lo recaudado en concepto de venta de entradas será destinado a ayudar a cubrir los costos del tratamiento que necesita.

