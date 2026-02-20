Fin de semana a pura música: regresa Cabezones y nace un nuevo festival

La agenda cultural de Santa Fe para el fin de semana del 20 al 22 de febrero presenta una programación diversa, que abarca música en vivo, teatro y propuestas solidarias. Con actividades distribuidas en distintos espacios, la oferta incluye peñas folclóricas, ciclos acústicos, festivales y bandas históricas.
El viernes concentra una fuerte actividad en salas, con opciones que van del folklore a la cumbia y los homenajes al rock nacional. También habrá feria gráfica y música en vivo en el Museo Casa del Brigadier López, además de recitales en otros escenarios independientes.
El sábado y el domingo continuarán con el estreno de un nuevo festival, funciones teatrales y presentaciones de artistas locales y regionales. Se destacan la presentación de Cabezones y un show solidario. La grilla completa.
"Nos encontramos para celebrar nuestras raíces en una noche bien festivalera. Tres propuestas increíbles se suben al escenario para hacernos bailar", informaron desde el espacio. Actúan Aplanafolk, Indi Zabala y Hugo Sánchez.
Sergio Torres a las 21 en Lemon Arena
Se presenta en el marco de "Acústicos de Cumbia", un ciclo de eventos que prometen "una conexión más íntima y vibrante con la música que tanto apasiona a miles".
La ciudad de Santa Fe será testigo del nacimiento de un festival que busca redefinir la experiencia cultural del verano integrando música en vivo, entorno natural y fiesta en un mismo lugar. La grilla está encabezada por figuras clave del rock y la canción litoraleña: Tavo Angelini, de Hugo & Los Gemelos, Chino Mansutti, Tristán Ulla y Lillos de Mapa.
"Construcción F40". Foto: Gentileza producción
"Construcción (F40)" a las 21 en Valeri Montrul
La obra de Arturo Castro Godoy vuelve a escena. Un hombre de 55 años acude a un turno con su neumonólogo y oncólogo para recibir un diagnóstico que puede ser mortal. En la sala de espera, proyecciones suyas lo acompañan mientras hace un repaso arbitrario y desordenado de su vida.
Deftponys llega a Tribus para un trasnoche a pleno new metal con los mejores temas de Deftones. Entrada libre y gratuita.
"¿Vos también Mariana?" a las 21 en La 3068
Se estrenará la obra con dramaturgia de José Ignacio Serralunga y dirección de María Agustina Arriola junto a Valentina Muzzachiodi. La propuesta está protagonizada por Alejandra Ferrazzi y Claudio Paz.
El evento es organizado por la banda Zeache y tiene como finalidad recaudar fondos para Thiago Bircher, un niño que padece Atrofia Muscular Espinal. La totalidad de lo recaudado en concepto de venta de entradas será destinado a ayudar a cubrir los costos del tratamiento que necesita.