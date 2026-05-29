El último fin de semana de mayo tendrá en Santa Fe una agenda cultural que se abre en todas las direcciones posibles. Habrá recitales populares, teatro independiente, humor, danza, folklore, literatura, ciclos solidarios y otras propuestas.
Alejandro Lerner, teatro independiente y rock under: qué hacer en Santa Fe este fin de semana
Del viernes 29 al domingo 31 de mayo, la ciudad tendrá recitales, obras teatrales, stand up, folklore, danza y festivales solidarios. Todos los detalles.
Entre el viernes 29 y el domingo 31 de mayo, los escenarios locales recibirán una programación que tendrá como protagonistas a figuras nacionales como Alejandro Lerner, Piti Fernández y Noelia Marzol, pero también a compañías teatrales, músicos y colectivos artísticos de la ciudad.
Habrá noches atravesadas por el rock y la memoria, como el regreso de Lerner celebrando cuatro décadas de canciones; propuestas teatrales que dialogan con Cervantes, Chéjov o Bram Stoker; festivales solidarios del under santafesino; peñas folklóricas; espectáculos de danza; stand up y blues local.
Viernes 29 de mayo
Alejandro Lerner a las 21 en HUB
El músico regresa a Santa Fe festejando 40 años de trayectoria con su gira "Aquí y Ahora", que repasa sus éxitos, esos "himnos" que ya son parte del ADN argentino: "Todo a pulmón", "Volver a empezar" y "Después de ti" entre otros.
Piti Fernández a las 21 en Lemon Arena
Referente del rock barrial y popular, el cantante construyó una identidad propia arriba del escenario, que se hace extensiva en sus composiciones. En esta nueva gira, propone un recorrido por canciones emblemáticas.
"Delirio Manchego" a las 21 en el Centro Cultural Provincial
La Compañía Teatral Modus Vivendi presentará el estreno de esta obra sobre textos y actuación de Quique Maillier. La trama refiere a Miguel de Cervantes Saavedra en sus últimos días en un territorio incierto, donde la razón se resquebraja y la memoria arde.
Multiverso y otras bandas a las 21 en Demos
Tres bandas que vienen pisando fuerte se juntan para una fecha que va a ser un viaje sonoro total. Multiverso presenta oficialmente su segundo EP, "Vestigios". Alma Muda trae la esencia del grunge y el rock alternativo. Humedal completa el line-up con su propuesta que va desde el metal clásico al stoner psicodélico.
"Encerrados, de ésta salimos mejores" a las 21 en LOA
Tras un exitoso 2024 y un año fuera de las tablas, regresó la obra Juan Manuel Berlanga y Maximiliano Ahumada, bajo la dirección de Hernán Raúl Rosa.
Peña Trasfoguero a las 21 en El Solar de las Artes
Una invitación al encuentro para compartir la música, la danza y el abrazo peñero, celebrando la alegría de vivir en una noche de folklore y comunidad con el corazón encendido. Organiza el Instituto Artiguista de Santa Fe.
"Bloody Tango" a las 21 en Luz y Fuerza
El espectáculo, creado, producido y protagonizado por Noelia Marzol, es una fusión de arte, sensualidad y virtuosismo. "Diversos personajes atraviesan una experiencia intensa dentro de un hotel en el que cada habitación despierta tentaciones, oscuridad y deseo", dice la sinopsis.
Orquesta Sinfónica Provincial a las 21 en Rivadavia 2871
El ensamble instrumental presenta su quinto concierto de temporada con motivo de la celebración de su 70° aniversario. La orquesta invita, a todos quienes quieran colaborar, a la donación solidaria de un abrigo en buen estado que será entregado a la Asociación Civil Sinergia del Norte Santafesino.
Ciclo de Blues local a las 21 en Tribus
El ciclo tendrá una nueva fecha con la presentación de AfroBlues, el proyecto encabezado por Ricardo Tapia junto al guitarrista y luthier Yamil Jacobo. La noche contará además con la participación de Los Herederos del Blues y el invitado especial Gonzalo Villarino.
"Blablamour, la fantasía de los tramoyistas" a las 21 en el Foro Cultural de la UNL
Continúa el ciclo Viernes de Escénicas con la obra de la Compañía Pictórica, seleccionada en la última convocatoria de Foro Abierto Escénicas, con actuación, autoría y dirección de Lucas Ruscitti y Federico Toobe.
Sábado 30 de mayo
"Purga" a las 21 en HUB
Nico De Tracy regresa con su nuevo unipersonal de Stand Up. Fue construido a lo largo de dos años de funciones en bares de Capital Federal y el conurbano bonaerense. Aborda temas como sus inicios en el stand up, la paternidad y la crianza, experiencias personales y situaciones de la vida cotidiana.
"Medida de distancia" a las 21 en El Taller Casa de Arte
Es una tragicomedia teatral escrita y dirigida por Julieta Vigo. Actúan: Rubén Von Der Thusen, Sofía Kreig, Leilen Bouchet y Pamela Bertona.
"Las cosas maravillosas" a las 21 en Loa
La obra es interpretada por Mariano Rubiolo, bajo la dirección de Mey Scapola y la asistencia de dirección es de Luis Cicero. La dirección local es de Desiderio Ángel Penza y la asistencia es de Jerónimo Rubiolo.
"Sabor a Patria: Leyendas Argentinas" a las 20 en el Centro Cultural Provincial
La propuesta contará con la participación de músicos de la ciudad de Santa Fe, quienes aportarán su identidad para dar vida a cada una de las historias y paisajes de nuestro país. Las leyendas serán interpretadas escénicamente por el grupo de danzas Ecos de la Tierra.
Santa Festival III a las 21 en Demos
En esta tercera edición, bandas del under santafesino se reunirán para colaborar con la Asociación Civil Tazas Vacías del barrio Santa Rosa de Lima. La noche contará con presentaciones de Sahira Wild, L.E.M.I. y Obvio, además de una apertura acústica a cargo de Ratto y Rodri Tls con clásicos del rock nacional e internacional. El ingreso será mediante la donación de un alimento no perecedero.
Presentación del libro "Tarot Rúnico para la militancia" a las 21 en El Solar de las Artes
Es una creación integrada por dibujos de Raúl Viso y textos de Francisco Klaric. La publicación de este trabajo busca ser un homenaje a Raúl Viso, quien por medio del arte canalizó la expresión de su compromiso con la lucha colectiva.
"El contorno de lo invisible" a las 19 en el Foro de la UNL
Se presenta, con circo, teatro y sombras, la obra de la Comedia UNL. Será en la Sala Maggi del Foro Cultural UNL.
"Como encendida" a las 21 en Rivadavia 2871
El espectáculo propone una relectura de un momento de "La gaviota", de Antón Chéjov: la vuelta de Nina al lugar donde comenzó a actuar. Idea, dramaturgia y dirección general: Alberto Serruya.
"Vaya Ramona, vaya" a las 21 en el Centro Cultural Provincial
Presenta una estructura basada en el contraste entre dos personajes femeninos de distintas condiciones sociales. La convivencia cotidiana entre ambas expone las tensiones derivadas de sus posiciones y necesidades.
Domingo 31 de mayo
"Drácula Transilvando bajito" a las 20 en Loa
Es una obra teatral de comedia y absurdo, escrita y dirigida por Federico Kessler, que parodia la clásica novela de Bram Stoker. Tiene un estilo dinámico, con momentos espeluznantes y otros de humor.
Gala DanzaFe a las 20 en el Centro Cultural Provincial
Promenade, reconocida academia y estudio de danzas, realiza esta actividad en la sala mayor del CCP.
"Bandada" a las 18 en La 3068
Un grupo de amigos de viaje. Humor y emoción en una absurda encrucijada.