Literatura infantil

El lobo que ya no da miedo: el libro que desarma siglos de prejuicios

"El lobo en calzoncillos", editado ahora en Argentina por Libros del Zorzal, convierte al monstruo mítico de los cuentos en una figura absurda y a la vez entrañable. El objetivo es hablar del efecto nocivo de los rumores infundados y la exclusión.