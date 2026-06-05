El mes de junio encuentra a la ciudad de Santa Fe con una cartelera cultural que, como pocas veces, tiene una pizca de todos los ingredientes posibles: recitales, obras de teatro, muestras de arte y espectáculos para toda la familia.
De Los Rancheros al teatro local: la agenda cultural tiene una respuesta para cada público
Los distintos espacios de la ciudad abrirán sus puertas hasta el domingo con actividades que van desde el rock hasta el tango y el jazz. También se presentarán obras protagonizadas por elencos locales y nacionales.
Desde el regreso de Los Rancheros hasta producciones teatrales con figuras, pasando por el tango, el reggae, el jazz, el circo y la danza, en los escenarios santafesinos hay lugar para público de todas las edades y gustos.
Entre el viernes 5 y el domingo 7 de junio, centros culturales, salas independientes, clubes y espacios al aire libre serán el epicentro de una programación muy variada. A continuación, la grilla completa, con los detalles de horario y lugar.
Viernes 5 de junio
Los Rancheros a las 21 en Tribus
Con una trayectoria que supo marcar generaciones y consolidarse como un clásico de la música argentina, el grupo regresa a Tribus Club de Arte para tocar en vivo todos sus grandes éxitos, como "Mujer", "Sin solución", "Será", "Armas de seducción", "Casualidad" y "El Che y los Rolling Stones".
"El divorcio del año" a las 21 en Luz y Fuerza
Dirigida por José María Muscari, reúne a un elenco integrado por Romina Gaetani, Fabián Vena, Juan Palomino, Ernestina Pais y otros. Se trata de uno de los grandes acontecimientos teatrales de la temporada.
"Rojo. Blanco" a las 21 en el Centro Cultural Provincial
El teatro independiente llega con esta obra que invita a recorrer los límites entre la memoria, el dolor y la esperanza. Repite sábado 6 de junio y domingo 7 de junio.
Diego Arenales y Raúl Segades a las 21.30 en El Taller
"La cosa es así: canciones de amor, propias de cada uno, algunas que compusimos juntos, una breve selección de versiones a prueba de balas y ahí vamos, cruzando los dedos para que la música en algún momento de la noche aparezca", dicen los artistas en la previa.
La Naranja a las 21 en Centro Cultural Cauces
Es una banda emblemática que marcó el inicio de su camino en el retorno de la democracia y que cuenta con la bendición de Miguel Abuelo. Propone una noche para repasar un legado que incluye cuatro discos de estudio y un reciente estreno de su último disco en vinilo "+D40" que celebra su vigencia.
"Teatro en el Anfi" a las 21 en el Anfiteatro Municipal
Por segundo año consecutivo y durante junio, el bajo escenario del Anfiteatro Municipal Juan de Garay se convierte en sala para las obras de teatro independiente de la ciudad. Esta vez se presenta "Dita".
"Blablamour, la fantasía de los tramoyistas" a las 21 en el Foro Cultural de la UNL
Continúa el ciclo Viernes de Escénicas con la obra de la Compañía Pictórica, seleccionada en la última convocatoria de Foro Abierto Escénicas, con actuación, autoría y dirección de Lucas Ruscitti y Federico Toobe.
Flautas del Litoral a las 21 en Demos
Una velada dedicada a la riqueza del repertorio clásico y la innovación del tango actual: Natalia Carelli y María Inés Mingarini: figuras y referentes de nuestra escena santafesina.
Cirque XXI a las 20 en el Predio de Hiper Chango Más
Un mundo lleno de emociones, acrobacias y pura magia. Cirque XXI presenta su espectáculo "Peek" en Santa Fe,
"Corto-Circuito" a las 21 en el Centro Cultural Provincial
Una comedia ágil y desopilante protagonizada por Pedro Alfonso y Yayo Guridi, junto a Viviana Saccone, Diego Ramos y Juli Poggio, que llega tras su éxito en Villa Carlos Paz.
"No tan boleros" a las 21 en El Solar de las Artes
Esta banda fusiona boleros, baladas, tango, folklore y cumbias con la intención de revivir el cancionero romántico latinoamericano, aportando una mirada propia y renovada.
"Encerrados, de ésta salimos mejores" a las 21 en LOA
Tras un exitoso 2024 y un año fuera de las tablas, regresó la obra Juan Manuel Berlanga y Maximiliano Ahumada, bajo la dirección de Hernán Raúl Rosa.
"Límbico" a las 21 en Rivadavia 2871
Es una experiencia en vivo y un concepto desarrollado por el divulgador científico argentino Estanislao Bachrach. Se centra en el autoconocimiento de las emociones.
"Bajo terapia" a las 21 en Valeri Montrul
Tres parejas concurren a un consultorio para hacer terapia debiendo resolver consignas que encuentran en sobres que les dejó la psicóloga.
Sábado 6 de junio
"Azopardo Country Rock junto al río" desde las 13 en el Club Náutico Azopardo
El evento ofrecerá un escenario sobre el río, espacios verdes y servicio de buffet. Bandas en vivo: The Fogers, Asincrónicos Dúo, Janise y La Gregoria.
"Empieza con D siete letras" a las 21 en Rivadavia 2871
En la sala de espera de un consultorio dental, dos personajes chocan de la manera más inesperada: Miranda Delgado, una profesora de yoga en sus 30, verborrágica, carismática y Luis Cavalli, un médico retirado en sus 60, viudo y todavía buscando el manual de instrucciones de un nuevo mundo.
Inauguración de una muestra a las 20 en el Centro Experimental del Color
"El Origen de la Substancia Importará la Importancia del Origen" de Mónica Heller con adaptación curatorial de Violeta Mansilla, se inaugurará en el Centro Experimental del Color (Bv Galvez 1150, Ala Oeste de la Estación Belgrano).
Los iracundos a las 21 en Luz y Fuerza
Luego de su gira por Estados Unidos, Honduras, Bolivia, Ecuador, Perú y Uruguay llegan en una noche única, llena de recuerdos, clásicos inolvidables y toda la magia de canciones que siguen viviendo en el corazón del público.
"Tangos x 2" a las 21 en Valeri Montrul
El trío de Tangos integrado por la reconocida cantante Luciana Tourné, junto a Ariel Micol en bandoneón y Juan Aneiros Monti en piano abrirán, la primera noche de Tangos en Valeri Montrul Multiespacio de Artes. Continúa el domingo.
"La Boheme" a las 21 en la biblioteca del Foro de la UNL
Señor Swing presenta: "La Boheme". Una noche de Gipsy Jazz en La biblioteca del Foro de la UNL. El grupo recrea la música de jazz al estilo del quinteto del Hot Club de París, incluyendo clásicos cantados en francés e inglés.
Jardineras a las 21 en El Solar de las Artes
Este grupo explora distintas posibilidades vocales y sonoridades de las voces femeninas enfocadas en el canto popular de raíz latinoamericana, conjugando los diversos timbres, registros, y colores de cada voz en un espacio de crecimiento y experimentación grupal.
Encuentro Nacional de Baile Movimiento 60+ desde las 8.30 en el Centro Cultural Provincial
Es una propuesta artística que reunirá a más de 500 bailarines de distintos puntos del país en una jornada dedicada a la danza, la expresión y el movimiento.
Tamocomoqueremo a las 21 en Tribus
Tamocomoqueremo festeja sus 15 años de trayectoria en una noche a puro reggae santafesino.
Ambulantes a las 21 en Demos
El dúo integrado por los cantautores rosarinos Julián Venegas y José Santucho, regresa a la ciudad de Santa Fe para presentar su segundo disco, “Módico y de Calidad”.
"Las cosas maravillosas" a las 21 en Loa
La obra es interpretada por Mariano Rubiolo, bajo la dirección de Mey Scapola y la asistencia de dirección es de Luis Cicero. La dirección local es de Desiderio Ángel Penza y la asistencia es de Jerónimo Rubiolo.
"El deseo de mamá" a las 21 en Rivadavia 2871
En la noche del cumpleaños de mamá, un grupo de hermanos se reúne para celebrar, pero el festejo es solo la excusa. Entre brindis y risas, se desata un encuentro cargado de reproches, tensiones y esas verdades incómodas que solo la familia sabe callar (o gritar). Repite el domingo.
Domingo 7 de junio
"Tardecitas en el Mercado" a las 15 en el Mercado Progreso
Una nueva edición con las presentaciones de “Valga la redundancia (Manso desconcierto)” de la Compañía Teastral y de “Un Dúo Explosivo” de la Compañía Oniria. Habrá patio gastronómico. La entrada es libre y gratuita.
La Peña a las 20.30 en Tribus
"Vení a cantar y tocar en vivo con La Peña en Tribus de la Academia CIEMS", dicen los organizadores.
"Bandada" a las 18 en La 3068
Un grupo de amigos de viaje. Humor y emoción en una absurda encrucijada.
"Drácula Transilvando bajito" a las 20 en Loa
Es una obra teatral de comedia y absurdo, escrita y dirigida por Federico Kessler, que parodia la clásica novela de Bram Stoker. Tiene un estilo dinámico, con momentos espeluznantes y otros de humor.
Muestra Broadway Stars a las 20.30 en el Centro Cultural Provincial
La muestra presenta un recorrido por canciones y escenas de musicales de Broadway. La duración del espectáculo es de 90 minutos.