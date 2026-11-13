Entre el viernes 13 y el domingo 15 de noviembre, Santa Fe tendrá más de treinta propuestas culturales repartidas entre teatros, clubes, centros culturales y el estadio de Unión. La programación incluye obras de teatro, recitales, espectáculos de danza y varios homenajes a figuras de la música, en una agenda que incluye diferentes gustos y generaciones.
Fin de semana en Santa Fe: Diego Torres, teatro independiente, ballet, tributos y noches de jazz
Los distintos espacios culturales ofrecerán más de treinta propuestas entre el viernes y el domingo. El abanico tiene de todo: obras de teatro, recitales, danza y homenajes musicales. Todos los horarios y lugares, día por día.
El Centro Cultural Provincial tendrá dos "cierres": el viernes a las 21, "El mecanismo de Alaska", de Los Pipis Teatro, pone fin al ciclo "Escénicas del país". El sábado, "Jazzentenario" clausura el CCP Experimenta 2026 con un tributo a los cien años de Miles Davis y John Coltrane.
En el resto de la ciudad, el viernes se suma "Como encendida", de Alberto Serruya, en La 3068. El sábado, Diego Torres repasa su discografía en el Club Unión y Dr. Donado celebra sus 20 años en Demos. El domingo, el La Dance festeja sus 75 años. En los párrafos que siguen, la grilla completa.
Viernes 13 de noviembre
"El mecanismo de Alaska" a las 21 en el Centro Cultural Provincial
La última función del ciclo “Escénicas del país” será con la obra de Los Pipis Teatro bajo la dirección de Federico Lehmann y Matías Milanese, que habla sobre el amor, la creación y la descendencia.
Audiostoners a las 21 en Tribus
El homenaje a la obra de Chris Cornell, llega con una noche llena de clásicos. Cada presentación de Audiostoners está concebida desde el respeto por la obra original, con un trabajo minucioso en interpretación, sonido y puesta en escena. El trasnoche estará a cargo de Suite D.
"La cúpula" a las 21 en
Flavio Mendoza vuelve a sorprender con un proyecto que integra teatro, circo, música en vivo, tecnología, artes escénicas y recursos inmersivos en un mismo espacio. Continúa sábado y domingo.
"Tributo a Buena Vista Social Club" a las 21 en El Solar de las Artes
Luis E. Carballosa y Franco Ochat subirán a escena en una noche de baile y fiesta para homenajear a la música tradicional cubana. Sonarán temas de Miguel Matamoros, Compay Segundo, María Teresa Vera, Isolina Carrillo, entre otros artistas representativos.
Plinki´s Son a las 21 en Demos
"Te invitamos a vivir una noche a puro ritmo y salsa en vivo en nuestra casa. Recibimos en el escenario a Plinky's Son para compartir una velada inigualable a puro baile, música y sabor", anticiparon los organizadores.
"Ciclo Maggi©" a las 20 en el Foro Cultural Universitario
En esta oportunidad, el ciclo recibirá a ÑÑÑÑ, Humana e InfinitLucyr.
"Cantafesinos" a las 20.30 en Rivadavia 2871
Tres coros, tres identidades musicales y la alegría enorme de invitarlos a sumarse a esta nueva edición en uno de los escenarios más lindos de la ciudad de Santa Fe.
"Las divas" a las 21 en Valeri Montrul
Llega desde Rosario Vanesa Squillaci con sus divas: Moria Casan, Mirtha Legrand, Susana Giménez, en un show de humor para toda la familia.
"A la luz del semáforo" a las 21 en Nuevo LOA
Es una obra interpretada por Gabriel Pandolfo y Maximiliano Jenkins, con dramaturgia y dirección de Sebastián Roulet. Pone el foco en dos personajes que habitan la calle y hacen de ella su lugar de encuentro, subsistencia y pertenencia.
"Como encendida" a las 21 en La 3068
La obra escrita y dirigida por Alberto Serruya, con las actuaciones de Carolina Cano y Juan Candioti es una relectura de un momento de “La gaviota”, de Antón Chéjov: el regreso de Nina al lugar donde comenzó a actuar.
"Mi última Navidad" a las 21 en Rivadavia 2871
La obra de teatro se presenta en la ciudad de Santa Fe con Rubén von Der Thüsen y dirección de Gustavo Palacios.
Adrenalive, La Sed y Líquido Sagrado a las 21 en Stanley
La propuesta artística contará con las presentaciones en vivo de las reconocidas bandas Adrenalive, La Sed y Líquido Sagrado, prometiendo un recorrido musical potente y dinámico para todos los amantes del género.
Sábado 14 de noviembre
Diego Torres a las 21 en Club Atlético Unión
Su nuevo espectáculo propone un recorrido por toda su discografía, con la energía, el carisma y la conexión única que lo convirtieron en una de las voces más queridas de la música argentina.
"El Cascanueces" a las 21 en el Teatro Municipal
El Ballet de Moscú sobre hielo presenta un espectáculo para toda la familia, que une la destreza y espontaneidad del patinaje artístico sobre hielo con el ballet clásico.
"Jazzentenario. 100 años de Miles y Coltrane" a las 21 en el Centro Cultural Provincial
Última entrega de CCP Experimenta 2026, ciclo de música en vivo. La propuesta celebra los 100 años del nacimiento de Miles Davis y John Coltrane. La entrada es libre y gratuita.
Soga de Cain a las 21 en Tribus
Llega a Tribus con todos los clásicos de Patricio Rey para vivir una auténtica noche ricotera. Entrada libre y gratuita.
Fiesta Rogelia a las 21 en Centro Cultural Camco
La banda santafesina Los Rogelios se presentará en una multifacética fecha titulada "Fiesta Rogelia: la pesadilla exótica".
"Claridad de infancia" a las 21 en El Solar de las Artes
Se presentará Melocuento, un proyecto que ensambla la narración oral escénica con música en vivo. El espectáculo busca nombrar, escuchar y celebrar las infancias.
Dr Donado a las 21 en Demos
Una fiesta imperdible para disfrutar del reggae y compartir una noche única: Dr. Donado celebra sus 20 años en el escenario principal, acompañado por el DJ invitado Franco Mónaca.
Cinegraf a las 21 en Luz y Fuerza
Spinetta, Serú Girán, Soda Stereo, Fito Páez, Charly García, John Lennon, The Beatles, Elvis, Rolling Stones, Queen, Miguel Mateos, Virus y Los Abuelos de la Nada son algunas de las bandas a las que se homenajea en este recorrido autobiográfico.
"Medida de distancia" a las 20 en Valeri Montrul
Escrita y dirigida por Julieta Vigo. Es una tragicomedia teatral que aborda de forma sensible, incómoda y absurda el amor, el deseo y las distancias emocionales de una generación que oscila entre amar y el miedo al desastre.
Triple diosa a las 20 en Stanley
Un recital llevado adelante por Silvia Campos, Milagros Saurín y Nazareth Papili. Acompañan la música Jumapi Vallejos, Wenceslao Rozycki y Cocó Rinaldi.
Domingo 15 de noviembre
"Purga" a las 21 en Hub
Después de su aclamada presentación en mayo, Nico de Tracy regresa a Hub con un espectáculo construido a lo largo de dos años de funciones en bares de Capital Federal y el conurbano bonaerense.
Viveré a las 20 en el Centro Cultural Provincial
La Escuela Conexión Latina presenta un show musical que este año va mucho más allá del baile. Una historia llena de ritmo, amistad y ganas de salir adelante, que se mueve al compás de la salsa y la bachata y demuestra que, con música y buena compañía, siempre hay lugar para volver a brillar.
La Dance: 75 años a las 20 en Tribus
En una doble función, el Instituto La Dance festeja sus 75 años de existencia mediante un recorrido escénico que combina música, baile y artistas en vivo.
Cuarteto Jazz a las 21 en Valeri Montrul
Rubén Carughi, Cristian Bórtoli, Francisco Lo Vuolo y Lucas González se presentan en el marco del Ciclo Primavera Músico teatral que se viene desarrollando en Valeri Montrul Multiespacio.
"Las cosas maravillosas" a las 20 en Nuevo LOA
Hacer "una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Todo aquello por lo que vale la pena vivir". Con un gran sentido del humor y una historia conmovedora, la obra es una invitación a construir colectivamente una mirada luminosa de la vida.
"Vencedores Vencidos" a las 20.30 en Stanley
Un homenaje a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Maxi Scala ofrecerá un recorrido por canciones emblemáticas de la banda.