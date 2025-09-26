Saramalacara recibe una "Señal de Dios"

La artista lanza un track donde despliega su versión más cruda, realizado por el productor de Plaiboy Carti, F1lthy, ampliando su proyección internacional y consolidándose como una figura en ascenso dentro de la escena del trap global.
El videoclip que acompaña al lanzamiento se inspira en un look de la película “Julien Donkey Boy" de Harmony Korine, buscando emular la estética del Dogma 95. Foto: Gentileza Interscope Capitol
Saramalacara presenta “Señal de Dios”, el primer adelanto de su esperado segundo álbum, “Mataderos”. El track profundiza en la dualidad que atraviesa la obra de Sara: vulnerabilidad y poder conviven en un mismo registro. Entre frases íntimas como “en el fondo ninguno de los dos quiere hablar de lo que pasó” y otras como “cada avión que tomo siempre me hace pensar en vos”, la artista reafirma su identidad y el lazo con su secta: “En el p* escenario yo sé dónde estoy”.
La portada del single. Foto: Gentileza Interscope Capitol
Publicado a través de Interscope Capitol, el beat crudo y melódico, con 808s saturados, nació en Los Ángeles durante una sesión nocturna junto a F1lthy y Lucian, productores reconocidos por su trabajo con Playboi Carti y Ken Carson. El resultado es un single introspectivo y contundente, que amplía la proyección internacional de Saramalacara y la consolida como figura en ascenso dentro de la escena global de trap.
El videoclip que acompaña al lanzamiento se inspira en un look de la película “Julien Donkey Boy" de Harmony Korine, buscando emular la estética del Dogma 95. Rodado íntegramente en DV digital, el contenido audiovisual muestra a Sara en la cámara de un frigorífico junto a imágenes íntimas.
En abril, la artista publicó “Aura Talk”, su colaboración con Zell y el primer single bajo el sello Interscope Capitol. Recientemente, lanzó “Esa hoe / Hasta el Cielo”, un doble release que comienza a delinear la curaduría musical de este momento en su carrera: trap, hood, espontaneidad cruda, estribillos directos y un sonido que mantiene su esencia. En paralelo, Saramalacara se prepara para una nueva gira con una próxima fecha en Chile el 19 de octubre. De esta manera, la artista sigue redefiniendo la escena como una de las artistas más innovadoras de Latinoamérica.
