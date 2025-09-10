Sergio Ramos: del fútbol a la música

El eterno capitán madridista presenta “Cibeles”: homenaje sincero al club de su vida, a la afición y a los recuerdos que marcaron su carrera, con referencias directas a la Fuente de Cibeles.
El lanzamiento de este sencillo no es casualidad: coincide con el 20º aniversario del fichaje de Sergio Ramos por el Real Madrid (31 de agosto de 2005). Foto: Gentileza Malabar Sound / Rimas
17:09
Sergio Ramos, uno de los futbolistas más icónicos del Real Madrid y recordado por siempre como el eterno capitán merengue, sorprende ahora con una faceta íntima y personal: la música. Aunque ya lo hemos visto en colaboraciones anteriores, esta vez presenta su canción más emotiva y autobiográfica: “Cibeles”.
El tema es un homenaje sincero al club de su vida, a la afición y a los recuerdos que marcaron su carrera. Con referencias directas a la Fuente de Cibeles, símbolo indiscutible de las celebraciones madridistas, la canción se convierte en un recorrido sonoro por su etapa en el Real Madrid, impregnado de nostalgia y emoción.
“Hace 20 años empezó un sueño que cambió mi vida para siempre. El fútbol me enseñó a luchar, la música me recuerda quién soy. Esta canción es mi manera de dar gracias y de seguir escribiendo mi historia”, afirmó Ramos.
“Cibeles” fue creado junto al reconocido compositor y productor colombiano Ovy on the Drums, y el productor madrileño Yeray Music bajo el sello discográfico Rimas (Bad Bunny, Eladio Carrión, Mora) la canción cuenta con un videoclip dirigido y producido por Little Spain, colectivo creativo galardonado del que forma parte C. Tangana.
El lanzamiento de este sencillo no es casualidad: coincide con el 20º aniversario del fichaje de Sergio Ramos por el Real Madrid (31 de agosto de 2005), convirtiéndolo en un gesto simbólico y cargado de memoria.
Más allá del terreno de juego, Ramos siempre ha mostrado una profunda conexión con la música. Su relación con este arte comenzó con el tema “A quién le voy a contar mis penas” junto a Canelita, llegando a colaborar con artistas como Niña Pastori, De Marco Flamenco o Los Yakis.
Con “Cibeles”, Sergio Ramos confirma que su voz y su pasión van más allá del fútbol: ahora se acerca a sus seguidores a través de sonidos y letras que, al igual que sus hazañas en el campo, quedarán en la memoria colectiva.
