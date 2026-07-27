Julieta Laso lanza el single "Pequeño Paria" que formará parte de "Fabriquera", su inminente próximo álbum, el sexto en su carrera solista, producido por el irremplazable Melingo.
Julieta Laso presenta "Pequeño Paria" junto a Vicentico
Estará disponible a partir del jueves 30 de julio en todas las plataformas. Formará parte de "Fabriquera", su próximo álbum.
En esta polifónica versión de "Pequeño Paria", Julieta Laso está acompañada por Patricio Cotella en contrabajo; Agustín Della Croce en cello; Melingo en guitarra y tzouras y Vicentico en voz y coros.
Canción de cuna
“En estos días tan inmensamente tristes, tengo una cuevita donde ir a llorar: es este disco, 'Fabriquera', que produjo el maestro Melingo. Voy a esconderme ahí y repasar cada charla que tuvimos. Mientras tanto, aquí les dejo Pequeño Paria, una canción compuesta por María Celeste Torre y Melingo, donde van a escuchar la voz inconfundible de Vicentico", dijo la artista.
"Gracias Vicentico, siempre tan generoso. Pequeño Paria es la canción de cuna que deberíamos haberle cantado a Santos Godino, el Petiso Orejudo, en el penal de Ushuaia. Hijo de la pobreza y el abandono, creció en las calles de San Telmo", indicó.
"Sus crímenes contra otros niños lo convirtieron en un monstruo moral en una ciudad donde la economía crecía escandalosamente para los ricos y la pobreza condenaba a los migrantes a situaciones inhumanas. Esos años dorados a los que pareciera que quieren volver los que nos gobiernan”, cerró.
Un legado
En el álbum, Julieta regresa a sus fuentes: el decir tanguero, de profundo arraigo en su sentir y, a la vez, muy trabajado en su matices y detalles durante dos intensos años junto al maestro Melingo, hoy transformados en una especie de legado.
En "Fabriquera", Laso ofrece piezas inéditas, temas del propio Melingo, obras de Julián Centeya, de Evaristo Carriego, de María Celeste Torre y de Patxi Andion.