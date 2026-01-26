En el marco de su aniversario

Publicaron un show histórico de Spinetta y los Socios del Desierto de 1998

Se trata del registro audiovisual completo de uno de los shows más intensos y representativos de su carrera: “San Cristóforo (Sauna de lava eléctrico)”, grabado en agosto de 1998 en la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza. Había sido publicado parcialmente como álbum en vivo, pero ahora se edita completo y en video.