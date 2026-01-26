Publicaron un show histórico de Spinetta y los Socios del Desierto de 1998
“Peña de acero inoxidable”: el bajista Marcelo Torres, Luis Alberto Spinetta (quien dijo adiós en 2011) en voz y única guitarra, y el baterista Daniel “Tuerto” Wirtz (fallecido en 2008). Foto: Archivo El Litoral
En el marco de un nuevo aniversario del nacimiento de Luis Alberto Spinetta, se publicó en su cuenta oficial un documento inédito de una de sus etapas más eléctricas. El material que vio la luz este viernes, documenta el regreso del Flaco a un sonido decididamente rockero, al frente de su banda Spinetta y los Socios del Desierto.
Se trata del registro audiovisual completo de uno de los shows más intensos y representativos de su carrera: “San Cristóforo (Sauna de lava eléctrico)”, grabado en agosto de 1998 en la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza.
Spinetta y los Socios del Desierto fue un trío integrado por Marcelo Torres en bajo y Daniel “Tuerto” Wirtz en batería, una formación que marcó una de las etapas más enérgicas de la carrera del “Flaco”, caracterizada por una crudeza rockera y una energía poco frecuente incluso dentro de su vasta obra.
Las presentaciones de 1998 significaron un punto alto en la trayectoria artística del Flaco. El propio Spinetta definía esos shows como una verdadera “peña de acero inoxidable”, un espacio donde convivían versiones alternativas de clásicos de Almendra y Pescado Rabioso con composiciones contemporáneas, interpretadas con una fuerza arrolladora y una conexión directa con el público.
Parte de ese show fue editado oficialmente ese mismo año bajo el título “San Cristóforo”, que con el tiempo se convirtió en una referencia ineludible de su discografía en vivo. Sin embargo, hasta hoy el registro completo nunca había estado disponible de manera abierta en formato digital. Ahora, su estreno en YouTube permite revivir por primera vez el show íntegro, preservando el clima, la potencia y el espíritu de una etapa fundamental del Spinetta de fines de los años 90.
Tracklist
-“Estás acá” (Wirtz / Torres / Spinetta)
-“Piluso y Coquito”
-“Como el viento voy a ver”
-“Me gusta ese tajo” (Amaya / Frascino / Spinetta)