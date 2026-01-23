Día Nacional del Músico: Spinetta cumpliría 76 años y su obra sigue latiendo en la Argentina

Hoy, 23 de enero, Argentina celebra el Día Nacional del Músico en conmemoración al nacimiento de Luis Alberto Spinetta, uno de los artistas más influyentes de la música nacional. Esta efeméride reconoce no sólo la figura icónica del «Flaco» sino también el aporte creativo e identitario de quienes hacen música desde el corazón de nuestra cultura.
El origen del Día Nacional del Músico
La fecha fue instituida por el Congreso de la Nación mediante la Ley 27.106, estableciendo el 23 de enero de cada año como el Día Nacional del Músico en homenaje al nacimiento de Luis Alberto Spinetta, nacido un día como hoy en 1950 en Buenos Aires.
Spinetta, apodado cariñosamente como “El Flaco”, se destacó como compositor, guitarrista e intérprete y fue parte fundamental del surgimiento del rock argentino. Su obra marcó generaciones y acompañó la evolución musical del país desde finales de la década de 1960 hasta su fallecimiento en 2012.
Spinetta durante un concierto en el ciclo La plaza de la casa, frente al público santafesino, en la Plaza de Mayo, con la Casa Gris de fondo. Archivo EL
Luis Alberto Spinetta: un faro del rock nacional
Desde muy joven, Spinetta exploró la música con una profundidad inusual, llevando la sensibilidad poética a cada acorde. Fue fundador de bandas emblemáticas como Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Spinetta y los Socios del Desierto, cada una representando etapas cruciales del rock argentino.
Temas como Muchacha ojos de papel, Todas las hojas son del viento y Seguir viviendo sin tu amor no solamente se convirtieron en clásicos, sino que también se arraigaron en la memoria colectiva de varias generaciones de argentinos.
La obra de Spinetta se caracterizó por su constante búsqueda estética, fusionando rock, jazz, poesía y sensibilidad artesanal. Su música traspasó las fronteras del tiempo y se erige hoy como un legado que sigue inspirando a nuevos artistas y oyentes.
Música y cultura: un vínculo profundo
Más allá del homenaje a una figura insigne, el Día Nacional del Músico implica una reflexión sobre el valor cultural de quienes crean sonidos, melodías y paisajes sonoros. La música, en todas sus formas, es un elemento esencial de identidad; un puente entre generaciones que permite expresar lo profundo del sentir humano.
En la Argentina, esta conmemoración se convierte en una oportunidad para celebrar a quienes construyen puentes sonoros que nos definen como sociedad. Desde la música folklórica hasta el rock, el tango y las nuevas expresiones urbanas, los músicos forman parte del entramado cultural que configura nuestra historia compartida.
Una influencia que trasciende generaciones
Charly García, otro de los íconos musicales argentinos.
Spinetta, cuyo legado vive en cada acorde y en cada verso, sigue siendo referencia obligada para músicos, compositores y oyentes de distintas edades. Su enfoque poético y su espíritu libre de exploración musical han trascendido modas y épocas, consolidándolo como un faro dentro de la música popular argentina.
Hoy, en el Día Nacional del Músico, artistas contemporáneos y públicos de todas partes del país lo recuerdan con mensajes, interpretaciones de sus canciones e iniciativas que resaltan su impacto.
El Día Nacional del Músico es, por excelencia, una celebración del talento y de la creación. Al conmemorar el nacimiento de Luis Alberto Spinetta —un artista que redefinió el alma de la música argentina— también celebramos a todos aquellos que, con sus instrumentos y voces, enriquecen nuestra cultura y nos hacen vibrar con cada nota.