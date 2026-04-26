Entrevista

Entre lo viral y lo vital: el tango en tiempos de algoritmo

El pianista Juan Ignacio Di Pasquale presenta el nuevo álbum de la Orquesta Típica que dirige y reflexiona sobre el presente de la música popular: el impacto de los algoritmos, la pérdida de centralidad y el desafío de reconstruir espacios de encuentro con nuevas audiencias.