Tarro and The Baldes presenta su primer álbum con un viaje multimedial
La banda emergente de la ciudad vuelve a los escenario de Demos el viernes 27 de marzo para presentar “Tarro Vol. 1”. Será con un show que promete romper con lo convencional, con música, audiovisuales y una propuesta escénica inmersiva que el cantante Dante Carimatti repasó en diálogo con El Litoral.
En apenas dos años, la agrupación ha sido galardonada en la Bienal de Arte Joven 2024 (Categoría A) y del concurso Canción de la Ciudad 2024. Foto: Gentileza Francisco Cattaneo
El próximo viernes 27 de marzo a las 21, el escenario de Demos Centro Cultural y de Estudios (9 de Julio 2239) será la sede de la presentación oficial de “Tarro Vol. 1”, el primer álbum de estudio de Tarro and The Baldes. Tras consolidarse como una de las propuestas más potentes del arte joven regional, la banda santafesina redobla la apuesta.
La sonoridad del álbum es una mixtura vibrante: saxos, sintetizadores y baterías conviven con una poesía profunda, transitando desde los clásicos del rock hasta un bonus track de experimentación electrónica. El material fue lanzado junto a un mediometraje compuesto por siete microrrelatos visuales, construyendo una trama narrativa que expande el universo de las letras.
Las entradas ya se encuentran disponibles a través de las redes sociales de la banda (@tarroandthebaldes en Instagram) o en la página web de Demos (www.demoscce.com). Sobre esta propuesta, y su presentación performática en vivo, conversó El Litoral con Dante Carimatti, vocalista de la formación que completan Valentín Sosa (bajo), Joaquín Baltazar Rivero Berrone (teclados), Santino Saavedra (guitarra), Jano Silvan (saxofón) y Santino Pastor Yoverno (batería).
Concepto propio
-¿Cómo fue el proceso de gestación y grabación de “Vol. 1”?
-El proceso de gestación del disco fue súper confortable, de mucho aprendizaje. Es un disco en el que de todos los procesos se encargó la banda, desde la composición de las canciones hasta la mezcla y el mastering; yo más encargado de las cuestiones técnicas, pero con la banda en términos de producción y arreglos lo hicimos todo en la sala de ensayo que tenemos con los chicos.
Fue un proceso de mucho aprendizaje, de mucho tiempo dándole muchas vueltas a cosas, producto de la falta de experiencia. Pero a la vez fue una experiencia muy linda: más que nada el poder producir un disco entre la banda, y que la banda pueda ser partícipe de muchas decisiones que a veces, cuando delegás esos trabajos, se pierde.
Este primer álbum, este primer volumen de Tarro, es el producto de unas primeras canciones, de una primera etapa de la banda, en la que quizás no había tanta química como músicos, pero sí ya se notaba que había lindas canciones, lindas melodías que podían transmitir y llegarle a la gente. Entonces a la hora de decidir qué canciones iban a entrar y qué canciones iban a salir un poco más adelante fue poder englobar esta primera etapa de la banda, con este primer estilo también; ya intentando marcar un estilo, un concepto y un primer mensaje de la banda.
Esos fueron los principales motores de este disco: el poder mostrar esta primera faceta, esta primera etapa, esta primera cara de la banda; y nos enseñó mucho el poder producirlo y encargarnos de todos los procesos nosotros, hasta de la distribución ahora.
Narrativa visual
-¿Cómo surgió la idea de plasmarlo en formato audiovisual, y cómo se armó el equipo para realizarlo?
-Desde el equipo que trabajo de trabajo que tenemos que es un Humlectiv Colectivo Humano. Intentamos abordar el proyecto, la banda, desde una manera interdisciplinar; y a la hora de ya estar grabando estas canciones fuimos charlando con Fran (Cattaneo), nuestro amigo que nos ayuda con toda la parte creativa, que estudia cine.
Nos pusimos a charlar sobre de qué manera nos gustaría poder presentar este primer disco de forma digital, y surgió la la posibilidad de hacer siete microrrelatos que cuenten una historia, y que permitan una escucha del disco desde la primera canción hasta la última.
También pudiendo observar estos microrrelatos que no se podrían ver por separado, porque se perdería el hilo. Está pensado para que se pueda ver desde la primera canción hasta la última.
Esa fue la idea de gestación del videoclip: poder generar una obra audiovisual interdisciplinaria en la que la música y lo audiovisual se complementen para contar una historia.
El equipo se formó mediante amigos: somos siempre el mismo equipo de trabajo que se encarga de todas las producciones que hace la banda. Somos los seis integrantes de la banda y también están Francisco Cattaneo en la parte creativa y audiovisual; Román López en la parte de actores y de arte. Manu Orellana en las luces, Emma Bayúgar en el sonido, Juani Martín en toda la parte gráfica,
Es un equipo que se fue gestando en amistad: charlando, juntándonos, compartiendo. Y algo que valoramos mucho del equipo es que las cosas las hacemos en amistad y en comunidad: de ahí sale algo único, que después termina siendo Tarro; pero sería absurdo no reconocer que hay un trabajo de muchas personas, y que somos todos amigos también detrás de eso.
Performáticos
-¿Cómo se llevará esa propuesta al escenario de Demos?
-Proponiendo todo este mundo de Astor, de la música y de todo lo que se generó con el videoclip: poder llevarlo mediante una fecha interdisciplinar en la que va a haber visuales, performance, música; y también sorpresas y puntos de interacción que estamos generando en Demos.
Para que además de ser una fecha en la que se va a escuchar música y se va a ver una banda, pueda ser una fecha en la que te vayas con algo marcado, en la que puedas experimentar más allá de ir a escuchar música, ve lo que se trabaja en Tarro y el mundo audiovisual y conceptual que se genera.