El viernes, en Demos

Tarro and The Baldes presenta su primer álbum con un viaje multimedial

La banda emergente de la ciudad vuelve a los escenario de Demos el viernes 27 de marzo para presentar “Tarro Vol. 1”. Será con un show que promete romper con lo convencional, con música, audiovisuales y una propuesta escénica inmersiva que el cantante Dante Carimatti repasó en diálogo con El Litoral.