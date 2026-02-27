Teatro para las Infancias: Inscripciones 2026

Se abrieron las inscripciones 2026 para una propuesta destinada a niñas y niños de seis a 12 años, a cargo de Jennifer Vallejos y Chola Almirón, que invita a explorar la imaginación, crear personajes y construir mundos propios a través del juego teatral.
El teatro se presenta como ese lugar donde el universo puede entrar en un baúl pequeño que, en escena, se transforma en historias, vestuario y personajes. Foto: Gentileza UNL
En 2026 vuelve el espacio de Teatro para las Infancias en el Foro Cultural UNL, a cargo de las profesoras Jennifer Vallejos y Soledad “Chola” Almirón. Una propuesta para niñas y niños de seis a 12 años que invita a crear mundos, nombrar emociones y dar vida a historias y personajes a través del juego y la experiencia teatral compartida. La propuesta está destinada a niñas y niños y se organiza en dos grupos diferenciados por edades y enfoques de trabajo.
El taller invita a recorrer bosques, junglas, ciudades fantásticas, islas y montecitos cercanos donde se escucha cómo corre el río. En ese recorrido se construyen mundos propios: un mundo donde entren todos los mundos, todas las infancias. Hay emociones esperando ser nombradas; solo necesitan el espacio y la voz.
Las profesoras Soledad “Chola” Almirón y Jennifer Vallejos. Fotos: Gentileza de las artistas
Grupos y horarios
El Grupo 1 “Juego y expresión teatral” está destinado a niñas y niños a partir de los seis años. Se cursa los miércoles de 16.30 a 18.
Por su parte, el Grupo 2 “La invención en el corazón del teatro” está dirigido a niñas y niños a partir de los nueve años. Se cursa los miércoles de 18 a 20.
El taller se desarrollará en el Foro Cultural UNL, ubicado en 9 de Julio 2150.
Inscripciones
Las inscripciones se realizan comunicándose al 342-4405242 o completando un formulario online.