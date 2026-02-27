En el Foro Cultural UNL

Teatro para las Infancias: Inscripciones 2026

Se abrieron las inscripciones 2026 para una propuesta destinada a niñas y niños de seis a 12 años, a cargo de Jennifer Vallejos y Chola Almirón, que invita a explorar la imaginación, crear personajes y construir mundos propios a través del juego teatral.