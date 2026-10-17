“De sonidos y gestos. Un concierto de teatro instrumental contemporáneo” se titula la propuesta que presentarán los profesores Damián Rodríguez Kees y Julián Macedo, junto a estudiantes de la cátedra de Percusión del ISM.
Teatro instrumental contemporáneo, en la continuidad de "Profesores del ISM"
Los profesores Damián Rodríguez Kees y Julián Macedo, junto a estudiantes de la cátedra de Percusión, actuarán a las 20 en la Biblioteca “Dr. José Gálvez”. Será el séptimo recital del ciclo.
Será este jueves 22 a las 20 en la Biblioteca “Dr. José Gálvez” del Foro Cultural Universitario (9 de julio 2154), en la continuidad del ciclo de conciertos y recitales “Profesores del ISM”.
El concierto propondrá obras de música contemporánea, en las que los sonidos se expanden a los gestos escénicos e instrumentos no convencionales, en un contrapunto entre lo que vemos y escuchamos.
Julián Macedo y Damián Rodríguez Kees interpretarán junto a Lucía Cicazzo, Paula Taibo, Joaquín Gamarra, Santiago Heredia, Matías Olguín, Marcos Vergara y Emiliano Rodríguez (estudiantes avanzados de la cátedra de Percusión) piezas de autores emblemáticos, tales como John Cage, Mauricio Kagel y Thierry de Mey, y otras del propio Rodríguez Kees.
Las entradas tendrán un costo de $10.000, y se adquieren antes del concierto, en las boleterías de la sala. Tal como ocurre habitualmente en el ciclo, el acceso será gratuito para estudiantes del ISM. En esta ocasión, lo recaudado se destinará a la cátedra de Percusión del ISM.
Sobre los intérpretes
Damián Rodríguez Kees es un compositor, investigador, docente y gestor cultural santafesino. Fue Director del ISM (2014-2022), Secretario de Cultura de la ciudad de Santa Fe (2007-2014) y Director de Cultura de la UNL (2000-2007).
Realizó su formación de grado en el ISM, y se doctoró en Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. Además, estudió composición con Coriún Aharonián.
Sus trabajos académicos y compositivos han sido presentados y estrenados en diversas ciudades de Argentina y en 14 países de América y Europa, incluyendo obras para piano, instrumentos solistas, de cámara, orquesta, coro, performáticas y con soporte en video.
Julián Macedo es docente de la cátedra de Percusión del ISM y percusionista de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe desde 2003. Comenzó sus estudios en la Escuela de Música No. 9901 con Marcelo Heer y más tarde con Pablo Bagilet.
Completó su formación en Francia, primero en el conservatorio de la ciudad de Estrasburgo (donde se especializó en instrumentos de percusión a teclado con Emmanuel Séjourné) y luego en el conservatorio de Rueil-Malmaison (orientación en música contemporánea con Eve Payeur).
Ha colaborado con ensambles y orquestas francesas tales como el Ensemble Court-Circuit, Ensemble 2e2m, Orchestre de Bretagne, Orchestre Symphonique et Lyrique de Paris o Les Percussions de Strasbourg, y en nuestro país a integrado entre 2002 y 2012 la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos.
Sobre el ciclo
La edición 2026 del ciclo de conciertos y recitales “Profesores del ISM” propone nueve presentaciones en diferentes escenarios de la ciudad. La programación se completa con las siguientes actividades:
-Jueves 29 de octubre, 20, Biblioteca “Dr. José Gálvez”: Dúo Florencia Gugliotta (canto) y María Victoría Cozzi (arpa) + Dúo Marcia Prendes (piano) y Cecilia Arellano (canto).
-Jueves 12 de noviembre, 20, Sala Saer del Foro Cultural: Concierto viso-sonoro experimental: Hugo Druetta, Edgardo Martínez y RanDröm (Juan Döbler y Jorge Acevedo).