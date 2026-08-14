El coro Gloriana actuará el jueves 27 a las 20 en la Biblioteca “Dr. José Gálvez” del Foro Cultural Universitario (9 de julio 2154), en la continuidad del ciclo de conciertos y recitales “Profesores del ISM”. En ese marco, la formación que dirige Rodrigo Asselborn presentará “Piano Sessions”, con la participación del pianista Mario Spinosi.
Gloriana se suma a la continuidad de "Profesores del ISM"
La agrupación coral de rock y pop presentará a las 20 en la Biblioteca “Dr. José Gálvez” del Foro Cultural su espectáculo titulado “Piano Sessions”, con la participación de Mario Spinosi.
Como afirma la agrupación, “Piano Sessions” propone un recorrido por canciones clásicas y contemporáneas de gran riqueza melódica, en las que la armonía vocal dialoga de manera constante con el piano de Spinosi.
El espectáculo se construye como una experiencia dinámica e impredecible, en la que cada canción despliega una identidad propia, combinando sensibilidad, potencia e innovación, y sumando además las intervenciones de Lautaro Daneri en guitarra y Eric Daneri en batería y percusión, para conformar la banda instrumental que amplía la riqueza sonora del proyecto.
Las entradas anticipadas tendrán un costo de $ 8.000, y de $ 10.000 en puerta. Tal como ocurre habitualmente en el ciclo, el acceso será gratuito para estudiantes del ISM. Informes Foro Cultural: 342 4877660.
Sobre la agrupación
Gloriana es el primer coro rock y pop de Argentina. Con más de dos décadas de trayectoria, la agrupación se consolidó como una propuesta singular y disruptiva dentro del universo coral. Integrado por cantantes jóvenes, el grupo propone una relectura del repertorio del rock y el pop desde un enfoque innovador, con arreglos originales creados por su director, Rodrigo Asselborn.
Bajo la producción de Nicolás Salomón y Yanina Rossi, Gloriana se destaca por espectáculos que combinan potencia vocal, diversidad de estilos y una puesta escénica dinámica, con el coro como protagonista absoluto.
En los últimos años el grupo amplió su visibilidad al alcanzar las semifinales de Got Talent Argentina en 2023, y participar en la apertura del Mundial de Rugby en Santa Fe en 2024, donde interpretaron el Himno Nacional Argentino.
Sobre el ciclo
La edición 2026 del ciclo de conciertos y recitales “Profesores del ISM” propondrá nueve presentaciones en diferentes escenarios de la ciudad. La programación se completa con las siguientes actividades, siempre los jueves a las 20:
-3 de septiembre, Biblioteca “Dr. José Gálvez”: Casa del Viento (Fabián Pínnola, estudiantes y graduados ISM) + Matías Marcipar (percusión).
-10 de septiembre, Sala Saer del Foro Cultural: Mono Juan (Alfaro Aparicio y Ariel Echarren).
-22 de octubre, Biblioteca “Dr. José Gálvez”: Damián Kees, Julián Macedo y estudiantes de percusión ISM.
-29 de octubre, Biblioteca “Dr. José Gálvez”: Dúo Florencia Gugliotta (canto) y María Victoría Cozzi (arpa) + Dúo Marcia Prendes (piano) y Cecilia Arellano (canto).
-12 de noviembre, Sala Saer del Foro Cultural: Concierto viso-sonoro experimental: Hugo Druetta, Edgardo Martínez y RanDröm (Juan Döbler y Jorge Acevedo).