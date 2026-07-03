Estrella de "The White Lotus"

The Strokes revela el videoclip de "Going Shopping" protagonizado por Walton Goggins

La pieza, dirigida por Johann Rashid, homenajea a un clip de Paul Simon, estelarizado por Chevy Chase. La canción es un adelanto del séptimo álbum de estudio de la banda, “Reality Awaits”, previsto para salir el 24 de julio. En noviembre se presentarán en Primavera Sound Buenos Aires.