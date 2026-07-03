Al buscar inspiración para el vídeo de la canción recién lanzada, “Going Shopping”, The Strokes pensaron en rendir homenaje al clásico video de “You Can Call Me Al” de Paul Simon. Para el papel icónico de Chevy Chase en el vídeo de Simon, recurrieron a Walton Goggins (figura en la última edición de “The White Lotus”) como su ideal, sueño, posibilidad remota.
The Strokes revela el videoclip de "Going Shopping" protagonizado por Walton Goggins
La pieza, dirigida por Johann Rashid, homenajea a un clip de Paul Simon, estelarizado por Chevy Chase. La canción es un adelanto del séptimo álbum de estudio de la banda, “Reality Awaits”, previsto para salir el 24 de julio. En noviembre se presentarán en Primavera Sound Buenos Aires.
Goggins estaba en rodajes para una película en las Islas Canarias, pero les dijo a la banda por llamada: “¡vamos de compras!”.
A finales de mayo, Julian Casablancas y sus amigos viajaron a Tenerife -una isla española frente a la costa de Marruecos- para reunirse con Walton Goggins en el lugar. Hoy en día, vemos los resultados con el lanzamiento del videoclip dirigido por su colaborador de toda la vida Johann Rashid.
Álbum y giras
El séptimo álbum de estudio de la banda, “Reality Awaits”, está previsto para salir el 24 de julio a través de RCA Records. “Going Shopping” se lanzó en abril y fue seguida por “Falling out of Love”, que la banda presentó en The Late Show con Stephen Colbert.
Actualmente, la banda sigue su impulso tras Coachella con una gira mundial como cabeza de cartel que incluye además un concierto en su ciudad natal en Flushing Meadows Corona Park de Nueva York, así como dos noches en Red Rocks, dos noches en The O2 de Londres, Accor Arena de París, Ziggo Dome de Ámsterdam y muchas más.
En ese marco, regresarán a la Argentina en noviembre para presentarse en el festival Primavera Sound, donde comparten la cabeza del cartel con Gorillaz.