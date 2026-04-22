Clásico del teatro nacional

"Venecia": un viaje sobre las alas de los sueños

Maximiliano Leffe y Rodrigo Sabater llevan a escena la obra de Jorge Accame, con las actuaciones de Nurit Scaliter, Susana Lafranconi, Silvia Shubhá Brusa, Liliana Fiorano, Lucas Ávile y Mariano Olivera. El estreno será el 9 de mayo, en la Sala Cervantes de ATE Casa España. De la mano de Leffe, El Litoral se zambulló en el proceso creativo, en la alquimia justa de risa y reflexión.