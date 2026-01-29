"Vera en el recuerdo": 50 años del primer libro editado en esa ciudad del norte

Se cumplen 50 años de la publicación de "Vera en el recuerdo", el primer libro editado en esa ciudad ubicada a 250 kilómetros de la capital de la provincia. Un acontecimiento cultural que resultó crucial en la historia editorial del norte santafesino.
La obra, publicada en enero de 1976 por Nordestina Editora Publicitaria, reunió textos del escritor y periodista Juan José Rivas. Y significó el inicio de una producción literaria local pensada desde el territorio para la comunidad.
"Meritoria iniciativa"
El jueves 29 de enero de 1976, El Litoral destacó la aparición del libro como una "meritoria iniciativa" surgida en Vera, por entonces sin antecedentes en materia de edición local.
Por tanto, no se trató solamente de la presentación de un volumen, sino también de la concreción de un proyecto cultural que apuntó a dar visibilidad a una región históricamente ligada al bosque, al quebracho y al trabajo forestal.
Nordestina Editora Publicitaria asumió ese desafío con la publicación, inaugurando además la colección "Cuadernos del Norte", dirigida por el periodista Adolfo B. Narvaja.
Crónica, literatura y territorio
El autor del libro, Juan José Rivas, se desempeñó durante años como corresponsal de El Litoral en Vera, condición que atraviesa la obra. Sus textos nacen del contacto directo con la vida cotidiana, los personajes y los paisajes de la región.
Relatos y ensayos como "La leyenda del norte", "Vera ciudad", "Vera y su destino", "El tiempo del quebracho", "Perfiles y etapas de la ciudad del bosque", "Pañuelo blanco", "Baile de gala" o "El sargento Rojas" son un "mosaico" que recupera la memoria social de la ciudad y su entorno.
Con un estilo accesible y directo, Rivas pone en primer plano a los hombres y mujeres del norte santafesino y su vínculo profundo con la tierra.
Memoria y herida
El prefacio de "Vera en el recuerdo" brinda un lugar desde donde realizar la lectura. Rivas afirma haber pasado "más de medio siglo pulsando el espíritu y noble quehacer de la gente del norte de Santa Fe", una experiencia que compara con abrir una picada en la selva cerrada.
La referencia al bosque es determinante, dado que la obra asume la pérdida del quebrachal ("el bosque milenario que se fue, o mejor dicho, se llevaron con la sangre de sus rojos quebrachos: el tanino") como una marca histórica y cultural.
Frente a esa desaparición material, la escritura aparece como la forma posible de preservación. "Podrá talarse lo que resta de los bosques de quebracho y algarrobos, más quedará flotando el cuento, la leyenda y la poesía inmortal".
Un texto fundacional
La presentación oficial de "Vera en el recuerdo" se realizó en el Club Social de Vera, con la presencia de invitados especiales. Aquella jornada de 1976 quedó registrada como un momento importante de la vida cultural de la ciudad porque inauguró una tradición: la de narrar el norte santafesino desde adentro.