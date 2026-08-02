El cine de terror suma una nueva apuesta para 2026 con “Victorian Psycho”, un thriller psicológico protagonizado por Maika Monroe, que acaba de presentar su primer tráiler oficial de cara a su estreno en cines el próximo 25 de septiembre.
"Victorian Psycho": Maika Monroe lidera un perturbador thriller gótico
La actriz de “It Follows” y “Longlegs” encabeza un elenco de lujo en la adaptación de la novela de la española Virginia Feito. Ambientada en la Inglaterra victoriana, la película combina horror psicológico, humor negro y una protagonista tan fascinante como aterradora.
La producción, dirigida por Zachary Wigon, adapta la exitosa novela homónima de la escritora española Virginia Feito (autora también de “La señora March”), quien además escribió el guión y participa como productora ejecutiva.
Con una estética gótica, una atmósfera inquietante y una protagonista cuya aparente perfección esconde una mente profundamente perturbada, la película busca posicionarse entre las propuestas más originales del terror contemporáneo.
Una institutriz demasiado perfecta
La historia transcurre en 1858, en la campiña de Yorkshire, donde Winifred Notty llega a la aislada mansión Ensor House para desempeñarse como institutriz de los hijos de la acomodada familia Pounds.
Educada, eficiente y de modales impecables, Winifred parece ser la candidata ideal para el puesto. Sin embargo, detrás de esa fachada comienza a revelarse una personalidad marcada por obsesiones, delirios y una creciente fascinación por integrarse a la familia de cualquier manera.
A medida que el personal de la mansión empieza a desaparecer en circunstancias misteriosas, las sospechas recaen sobre la nueva institutriz, mientras el clima de tensión se transforma en una espiral de violencia y paranoia.
Además de Monroe, la película reúne a un sólido reparto integrado por Thomasin McKenzie, Jason Isaacs, Ruth Wilson, Amy De Bruhn, Jacobi Jupe (“Hamnet”) y Evie Templeton, quienes dan vida a los habitantes de la inquietante mansión victoriana.
La dirección corre por cuenta de Zachary Wigon, realizador conocido por “Sanctuary” y “The Heart Machine”, mientras que Virginia Feito supervisó la adaptación de su propia novela al lenguaje cinematográfico.
Referente del género
Después de convertirse en una de las figuras más reconocidas del género gracias a “It Follows”, Monroe reafirmó su estatus con “Longlegs”, donde volvió a demostrar su capacidad para interpretar personajes al borde de la cordura.
Ahora, con Winifred Notty, la actriz encara uno de los papeles más complejos de su carrera reciente. Las primeras críticas tras su estreno mundial en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes destacaron precisamente su interpretación, describiendo a la protagonista como un personaje que oscila entre lo inquietante, lo absurdo y el humor más oscuro.
Humor negro y estética extravagante
Lejos de limitarse al terror clásico, “Victorian Psycho” mezcla violencia explícita, sátira y un marcado sentido del humor negro. La producción recibió la calificación R en Estados Unidos por su contenido sangriento y algunas escenas de contenido sexual, mientras que las primeras reacciones de la crítica resaltan su extravagante propuesta visual y la combinación entre horror psicológico y gore.
El tráiler anticipa una mansión cargada de secretos, una protagonista de sonrisa inquietante y un relato donde la elegancia victoriana se va resquebrajando hasta desembocar en una auténtica pesadilla.
La película adapta la novela publicada por Virginia Feito en 2025, que rápidamente despertó interés por su singular mezcla de sátira, terror y thriller psicológico. Según las primeras impresiones surgidas tras su paso por Cannes, la versión cinematográfica modera algunos de los excesos más extremos del libro, aunque conserva el espíritu retorcido de la historia original.
Con Maika Monroe al frente de un elenco de prestigio, una puesta en escena de fuerte impronta gótica y una protagonista destinada a convertirse en una de las villanas más memorables del año, “Victorian Psycho” se perfila como uno de los títulos más esperados para los amantes del terror psicológico durante la próxima temporada cinematográfica.