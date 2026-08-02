Uno de los estrenos de terror del año

"Victorian Psycho": Maika Monroe lidera un perturbador thriller gótico

La actriz de “It Follows” y “Longlegs” encabeza un elenco de lujo en la adaptación de la novela de la española Virginia Feito. Ambientada en la Inglaterra victoriana, la película combina horror psicológico, humor negro y una protagonista tan fascinante como aterradora.