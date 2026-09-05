Oasis volvió a ocupar el centro de la escena internacional, esta vez lejos de los escenarios y dentro del Festival de Cine de Venecia. El documental Oasis: Don't Look Back in Anger tuvo su estreno mundial este sábado y reconstruye el esperado reencuentro de los hermanos Liam y Noel Gallagher.
Oasis "copó" el festival de cine de Venecia
La película que retrata el regreso de Liam y Noel Gallagher llegó al Festival de Venecia con imágenes inéditas de la gira de 2025 y detalles de la esperada reunión.
La película, dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace, combina imágenes de la gira de reunión Live '25 con material detrás de escena y testimonios que permiten conocer cómo fue el regreso de una de las bandas más influyentes del rock británico.
La producción tiene una duración de 122 minutos y fue presentada fuera de competencia en la edición 2026 del Festival de Venecia. Sus protagonistas son los propios Liam y Noel, quienes durante años mantuvieron una relación marcada por fuertes enfrentamientos.
El regreso después de años de distancia
Uno de los principales atractivos del documental es el acceso a momentos que hasta ahora permanecían inéditos. La película incluye registros de los ensayos previos a la gira y la primera entrevista conjunta de los hermanos Gallagher en más de 25 años.
El material sigue el proceso que desembocó en la reunión de Oasis y en una serie de conciertos que volvieron a colocar a la banda frente a estadios repletos de seguidores. La gira de 2025 significó el regreso de la formación tras una extensa separación.
Oasis había quedado disuelta en 2009, después de años de tensiones entre sus integrantes y de una relación especialmente conflictiva entre Liam y Noel. La separación se produjo luego de un enfrentamiento entre los hermanos poco antes de una presentación en París.
Durante los años siguientes, las posibilidades de una reunión parecieron cada vez más lejanas. Sin embargo, el anuncio del regreso modificó el escenario y generó una enorme expectativa entre los seguidores de la banda.
Una historia que sigue vigente
El documental no se limita a mostrar los conciertos. También busca explicar por qué las canciones de Oasis continúan teniendo impacto entre distintas generaciones y cómo la música del grupo atravesó los años de separación.
La propuesta combina el registro de una gira multitudinaria con una mirada sobre el vínculo entre los dos hermanos que estuvieron detrás de buena parte de la identidad de Oasis.
El estreno en Venecia volvió a reunir públicamente a Liam y Noel Gallagher, aunque ambos evitaron participar de la conferencia de prensa prevista después de su aparición para los fotógrafos. El gesto volvió a alimentar el interés alrededor de una relación que durante décadas estuvo marcada por sus diferencias.
Con Oasis: Don't Look Back in Anger, la historia de la banda suma ahora un nuevo capítulo. El documental funciona como registro de un regreso que durante años parecía improbable y como testimonio de la vigencia de las canciones que convirtieron a Oasis en uno de los grandes nombres del rock de los años 90.