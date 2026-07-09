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Furor en el Mundial 2026

Liam Gallagher prometió cantar "Wonderwall" si Inglaterra llega a la final del Mundial

El clásico de Oasis se transformó en el himno no oficial de la selección inglesa. Tras el apoyo de su hermano Noel y el fanatismo del plantel, el cantante encendió las redes con una inesperada promesa.

Liam Gallagher prometió cantar "Wonderwall" si Inglaterra llega a la final del Mundial.Liam Gallagher prometió cantar "Wonderwall" si Inglaterra llega a la final del Mundial.
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El Mundial 2026 no solo regala emociones dentro de la cancha, sino también fuera de ella, donde la música y el fútbol acaban de sellar una alianza histórica.

Liam Gallagher, el legendario vocalista de Oasis, revolucionó las redes sociales al declarar que está dispuesto a interpretar "Wonderwall" en directo durante la gran final del torneo en Nueva York si la selección de Inglaterra logra clasificarse para el partido decisivo.

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Todo comenzó de manera espontánea en las redes sociales. Un fanático de los "Three Lions" sugirió que debería ser obligatorio que el menor de los Gallagher cantara el icónico tema sobre el césped del estadio si el equipo dirigido por Thomas Tuchel llegaba a la última instancia.

Fiel a su estilo directo, Liam no tardó en responder con un contundente "estoy listo", desatando una ola de euforia y viralización en la prensa británica y la comunidad futbolera global.

liam gallagherEl cantante encendió las redes con una inesperada promesa.

El fenómeno de "Wonderwall" en el vestuario inglés

El clásico lanzado en 1995, emblema absoluto del britpop, se convirtió en el himno no oficial de la delegación de Inglaterra en esta Copa del Mundo. La locura total estalló tras la agónica victoria por 3-2 ante México, cuando se viralizaron imágenes del goleador Harry Kane entonando la canción en los festejos con tanta intensidad que terminó perdiendo la voz.

Al enterarse del divertido episodio, Liam Gallagher bromeó en sus plataformas digitales asegurando que tendría que enseñarle a Kane "cómo se hace", potenciando aún más la mística entre el plantel y la banda de Manchester.

(260705) -- CIUDAD DE MEXICO, 5 julio, 2026 (Xinhua) -- Los jugadores Jude Bellingham (d-frente) y Harry Kane (i-frente), de Inglaterra, festejan una anotación durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante México, celebrado en el Estadio Ciudad de México, en la Ciudad de México, capital de México, el 5 de julio de 2026. (Xinhua/Wu Wei) (rtg) (vf)El fenómeno de "Wonderwall" en el vestuario inglés. Foto: Xinhua.

El aval de Noel Gallagher y un boom en Spotify

El fenómeno no pasó desapercibido para Noel Gallagher, guitarrista, compositor del tema y hermano de Liam. Noel se mostró gratamente sorprendido por el arraigo de la canción en las nuevas generaciones de deportistas, destacando el caso de la joven estrella Jude Bellingham, quien demostró conocer la letra completa.

"La canción le pertenece a la gente", reflexionó Noel, bendiciendo el uso del hit como amuleto de la selección.

El impacto cultural ya se traduce en números impactantes. Desde que comenzó la cita mundialista, las reproducciones de "Wonderwall" en Spotify dentro del Reino Unido experimentaron un impresionante crecimiento del 50%. Con la promesa de Liam ya instalada, la afición inglesa tiene ahora un motivo doble para soñar con levantar la copa en Nueva York.

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