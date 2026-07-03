Las redes sociales fueron escenario de un inesperado intercambio entre dos figuras de la música internacional, en medio del clima de expectativa que genera el Mundial 2026. El intercambio tuvo como protagonistas a Fher Olvera, líder de Maná, y a Liam Gallagher, ex Oasis, a raíz de sus opiniones sobre el cruce entre México e Inglaterra en octavos de final.
“Ubícate wey”: el cantante de Maná cruzó a Liam Gallagher por el Mundial 2026
El líder de la banda mexicana reaccionó con un mensaje contundente tras las declaraciones del músico británico, en medio de la expectativa que genera el cruce deportivo entre ambas selecciones.
El cantante británico publicó un pronóstico en redes sociales sobre el resultado del encuentro que se disputará el próximo 5 de julio en el Estadio Azteca. Su mensaje provocó una fuerte reacción entre usuarios mexicanos, que rápidamente llenaron la publicación de críticas.
El pronóstico de Liam Gallagher
Todo comenzó cuando Gallagher respondió a una seguidora y escribió que Inglaterra ganaría por 5 a 0. La afirmación se viralizó en pocos minutos y generó una ola de respuestas en su contra.
Ante la magnitud de las reacciones, el músico intentó moderar su pronóstico y luego modificó su predicción, pasando a un resultado más ajustado: Inglaterra 3 - México 0. Sin embargo, la controversia ya estaba instalada en redes sociales.
La respuesta de Fher Olvera
El líder de Maná decidió intervenir en el debate y respondió públicamente con un video, en el que se mostró con la camiseta de la selección mexicana. Sin mencionar directamente a Gallagher, hizo referencia a su pronóstico y expresó su desacuerdo con tono enérgico.
"El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0". "No manches, ubicate wey", siguió indignado. "Nos vemos el domingo para ver como nos va. No mames", amenazó.
Intento de bajar la tensión
Tras el impacto de la polémica, Liam Gallagher volvió a publicar mensajes en redes sociales con la intención de calmar el clima. Allí destacó el buen trato recibido en México durante sus visitas y aseguró no tener conflictos con el público mexicano.
En su mensaje, remarcó que sus experiencias en el país fueron positivas y buscó dejar atrás la controversia generada por su comentario inicial.