Yerai Cortés llega a Buenos Aires para presentar en vivo el universo de “Popular”, su segundo álbum y el trabajo que confirma una de las propuestas más singulares de la nueva generación del flamenco. El artista español se presentará el 24 de abril de 2027 en el Teatro Margarita Xirgu.
Yerai Cortés llega a la Argentina por primera vez
Una de las figuras más destacadas de la nueva generación del flamenco se presentará en el teatro Margarita Xirgu. En el marco de su llegada a Sudamérica, el guitarrista español también debutará en Uruguay y Chile.
La fecha argentina será parte de una serie de presentaciones en Sudamérica que marcarán además su debut en Uruguay y Chile: el 21 de abril se presentará por primera vez en Montevideo, en el Teatro Solís, y el 25 de abril llegará por primera vez a Santiago de Chile, en el Teatro Oriente.
A solas
En directo, Yerai lleva el universo de “Popular” a una propuesta escénica tan minimalista como poderosa: él y su guitarra, construyendo un espectáculo donde el compás, el silencio y la emoción ocupan el centro de la escena.
Tradición y contemporaneidad conviven en un show sin artificios, capaz de pasar de momentos de enorme intensidad al silencio absoluto y convertir cada presentación en un diálogo permanente con el público.
Crecimiento
Su llegada a Buenos Aires encuentra a Yerai Cortés en plena expansión internacional. Tras el impacto de “La guitarra flamenca de Yerai Cortés”, el documental dirigido por Antón Álvarez (C. Tangana) y ganador de dos premios Goya, su carrera tomó una nueva dimensión.
A esto se sumó su nominación al Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista y una creciente presencia en algunos de los escenarios más importantes de Europa.
Yerai ya llevó su música a espacios y festivales como Roskilde, Montreux y la Philharmonie de París, mientras que en España agotó entradas en ciudades como Madrid, Granada y Barcelona.
Con “Popular”, su segundo álbum, Yerai profundiza una manera propia de entender el flamenco: abierta, libre y profundamente personal. Bulerías, farrucas, zambras, tangos, cantiñas y otros palos conviven en un repertorio que parte de la tradición para construir un lenguaje completamente contemporáneo.