Lifschitz confirmó que se hará una consulta ciudadana por la Reforma Constitucional

El gobernador visitó los estudios de CyD Litoral y en el programa “En el umbral” habló de su trabajo junto a Roberto Lavagna, las medidas económicas para contener la crisis y sobre la inseguridad en la provincia.

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz protagonizó la tercera emisión del programa “En el umbral”, que se emite todos los miércoles por CyD Litoral. En la oportunidad, el mandatario tocó varios temas, entre los cuales confirmó la decisión de su gestión de realizar una consulta ciudadana por la Reforma Constitucional.

“Tengo un gran tema que me motiva para trabajar en la Legislatura como lo es la Reforma Constitucional. Si algo me quedó pendiente en mis cuatro años como gobernador es no poder lograr la mayoría necesaria, los dos tercios necesarios para llegar a la Reforma”, arrancó el mandatario.

“Se va a hacer una consulta ciudadana no vinculante el 16 de junio en coincidencia con la elección provincial. Estoy seguro que habrá una mayoría a favor de la Reforma y eso va a ser como un envión, un aval ciudadano como para que la próxima Legislatura pueda dar ese debate. Sin ya la especulación de supuesta utilización del gobernador en ejercicio, podremos discutirla con más libertad”, explicó Lifschitz. En ese sentido, puntualizó: “Va a haber una sola cola. Una vez que se le entregue al ciudadano las cinco boletas correspondientes a la elección provincial, se le va a consultar si quiere participar de la consulta sobre la Reforma y en caso afirmativo se le entregará una sexta boleta”.

“En la misma mesa habrá una autoridad específica designada por la provincia que tendrá a su cargo el escrutinio y el control del proceso de la consulta ciudadana. Pero no le va a significar al votante pérdida de tiempo ni hacer dos filas. Habrá una urna independiente para la Reforma, el escrutinio se hará de forma independiente pero en el mismo acto electoral”, afirmó.

Trabajo con Lavagna

En otro tramo de la entrevista, al gobernador se le consultó sobre su participación en el armado del espacio político que tiene como figura a Roberto Lavagna y se proyecta como una posibilidad para las elecciones nacionales.

“El escenario de crisis es muy preocupante no sólo en el corto plazo sino también las perspectiva para los próximos cuatro años. Serán muy difíciles y complejos con una profunda recesión y conflictos sociales muy agudizados, con acuerdos con el FMI que condicionan de manera muy estricta la autonomía del futuro gobierno. Ante ese panorama estoy convencido que es indispensable una propuesta alternativa que pueda superar la grieta, en el sentido de convocar a un esquema de consensos, acuerdos amplios de base transversal o alguna gran coalición. El gobierno que venga necesitará de grandes acuerdos y de confianza de los actores económicos dentro y fuera del país, para tomar medidas que habrá que tomar para ordenar la economía”, dijo el mandatario santafesino.

En ese aspecto, agregó Lifschitz: “Me parece que la figura de Lavagna surge como una posibilidad concreta frente a un escenario muy especial. Se requiere experiencia, prudencia, mesura, racionalidad, capacidad de diálogo, generar confianza y evidentemente la figura de Lavagna reúne esos atributos. Es respetado en el peronismo pero también ha sido candidato del radicalismo; tiene muy buen diálogo con los empresarios y los dirigentes gremiales; es respetado en el plano internacional e incluso conocido en el FMI”.

“Lo veo convencido, muy decidido. A pesar de los años lo veo con muchas energías y ganas, intelectual y físicamente. Tiene agenda de reuniones y actividades todos los días. Creo que en las próximas semanas esto tendrá un desenlace, se están esperando definiciones de algunos sectores”, señaló el gobernador santafesino.

Candidatura

En “En el umbral” también se le preguntó a Lifschitz por su candidatura como diputado provincial, el gobernador señaló: “Cuando definí mi candidatura no tenía una perspectiva de un proyecto nacional. Aún Lavagna no manifestó su decisión de presentarse como candidato a presidente. Más allá de las expectativas que cada uno pueda tener, es momento de generosidad y de amplitud y hay que priorizar un proyecto para la Argentina más allá del lugar que cada uno ocupemos. Si eventualmente me tocara un rol importante en ese armado, creo que ningún santafesino dejaría de valorar que haya una representación de la provincia en un lugar relevante en el gobierno nacional. Hace muchos años que Santa Fe no tiene un referente jugando fuerte nacionalmente”.

Inseguridad

Al mismo tiempo, se aprovechó la presencia del gobernador santafesinos en los estudios de CyD Litoral para conocer su opinión sobre la inseguridad en la provincia, uno de los ejes de campaña de la oposición. “Que sea el único tema de crítica indica que estamos bien en los otros temas. No hay cuestionamientos en educación, justicia, a la salud publica, ni a las políticas de infraestructura”, apuntó.

“La inseguridad es un tema complejo en todo el país y también lo es en Santa Fe. Puedo mostrar resultados positivos comparando la situación cuando arrancamos hace tres años y medio atrás y la que tenemos hoy. Todos los índices de inseguridad, incluído el de homicidios que es el más duro y difícil, se han reducido. Están por debajo de la media o igual a la media nacional, salvo el de homicidios que sigue un poco más alto pero que también se viene reduciendo. La tendencia creo que es positiva, hemos mejorado muchísimo en todo lo que tiene que ver con la presencia policial, se ven los móviles, hay una respuesta rápida. Se ha mejorado mucho en la justicia penal, la mayoría de los casos se investigan y se esclarecen rápidamente. Hay más condenas, hemos invertido la relación entre presos procesados y condenados. Hemos incrementado más de dos mil la cantidad de detenidos. Logramos una buena coordinación con las fuerzas federales, sobre todo en los tema de narcotráfico”, agregó.

En ese punto, Lifschitz reflexionó: “Queda mucho por resolver pero nadie tiene una receta exitosa. Todos estamos aprendiendo, experimentando, avanzando con algunos retrocesos también pero Santa Fe no es la excepción pero creo que hemos mejorado”.

Paquete de medidas: “llegan tarde”

Por último, el gobernador opinó sobre el paquete de medidas que anunció la Nación para intentar contener la crisis y la inflación. “En primer lugar, suenan a poco frente a la magnitud de la crisis económica. Que no solamente tiene que ver con una inflación casi descontrolada sino también con una recesión muy profunda, con tasas exorbitantes y con una situación general de pérdida de confianza de los sectores económicos y también del ciudadano común con las políticas del gobierno. Por otro lado, creo que llegan tarde (las medidas).”