Así lo definió el entrenador sabalero, agregando que “es la gloria o no”. También dijo que tiene el equipo definido, en tanto que el volante paraguayo dijo que “Independiente es el candidato porque vienen de jugar una final de Libertadores hace tres años”.

Pablo Lavallén y Marcelo Estigarribia en el primer contacto con la prensa "Este es un partido sin mañana"

(Enviado Especial a Asunción del Paraguay)

En Para Uno está el estadio de Olimpia de Paraguay. Viejo escenario del fútbol paraguayo, que a veces le ha quedado tan chico al propio equipo “franjeado” que debió utilizar el Defensores del Chaco. Ese es el lugar elegido por Colón. La lluvia torrencial (chaparrón que duró algunos minutos en realidad) no pusieron en riesgo lo que se había dispuesto. La práctica iba a arrancar al horario previsto pero, antes, Marcelo Estigarribia y Pablo Lavallén tuvieron su encuentro con la prensa. Una conferencia que no se pudo hacer en la sala acondicionada a tal efecto porque se la vio chica y con muchas chances de ser desbordada e incómoda para todos. Se hizo en el propio campo de juego, mientras los jugadores comenzaron a hacer el calentamiento antes de la práctica propiamente dicha.

La frase principal la tiró Lavallén, cuando luego de Estigarribia admitió que “el equipo está definido, sólo nos queda un entrenamiento y allí ajustaremos algunos detalles. Pero el equipo ya lo tengo”. Obvio que no lo dio. Y a todos nos “asalta” la idea de la punta izquierda de la defensa. No por la lesión (pequeña fractura) de Gonzalo Escobar en uno de los dedos del pie, sino por una cuestión táctica. Ocurre que si no va Escobar, la alternativa más a mano es la de Estigarribia. Y la pregunta es: ¿se animará a sacarlo del medio para mandarlo al fondo?. De hecho que lo hizo, pero está demostrado que es más importante jugando en la mitad de la cancha que haciéndolo en defensa.

Es muy posible que Burián; Vigo, Olivera, Ortiz y Escobar o Estigarribia; Zuqui, Aliendro, Lértora y Estigarribia o Bernardi o Esparza; Morelo y el Pulguita Rodríguez son los hombres que el DT tiene en mente, aunque las dudas nos pertenecen: él fue muy claro y dijo que al equipo lo tiene definido.

¿Qué dijo Estigarribia?

“Estamos tomando todos los recaudos para llegar de la mejor manera al sábado. Nuestra fortaleza es la unidad y eso no lo podemos perder”.

“Estamos acá porque hicimos las cosas mejor que otros. La entrega y la solidaridad no la negociamos y a veces jugamos buen fútbol”.

“Ellos son jóvenes pero tienen jugadores de experiencia. El que cometa menos errores se llevará el título”.

“Va a ser una fiesta, no hay candidatos. Pero si vamos por historia, ellos son los candidatos. Tienen una escuela española y vienen de jugar una final de Libertadores hace tres años”.

“Descubrir las virtudes y los defectos del rival es escencial. En la cancha somos 11 contra 11, pero que en el estadio haya tantos hinchas nuestros no nos hace favoritos. Es un plus, pero no somos favoritos”.

“Me tocó estar cuando volví a Cerro Porteño en la reconstrucción de su estadio, no pude jugar allí todavía y para mi es un honor jugar ante mi gente y en mi tierra esta final”.

“Va a ser un partido trabado, nadie va a querer cometer errores”.

¿Qué dijo Pablo Lavallén?

“El club tardó 114 años en llegar a esta instancia, es una responsabilidad linda y de la que le gusta a todos los futbolistas. Hay que dejar la vida para ganar este partido”.

“Hemos visto como juegan ellos y ellos seguramente habrán visto como jugamos nosotros. Los primeros minutos serán de estudio, tiene que ver lo emocional. Es un partido en el que no hay mañana. Pasás a la gloria o no”.

“Estamos muy bien desde lo emocional. Para estos jugadores y para el club es una posibilidad única. Tenemos muchas ganas de que llegue el partido y pensando sólo en ganar”.

“El equipo está definido”.

“Independiente juega bien, son prolijos, salen jugando desde abajo, a veces les sale bien y otras veces no tanta. Es rápido del medio hacia arriba, gira en torno a Pellerano, tiene extremos rápidos y si les damos espacios, nos pueden complicar”.

“Es difícil disfrutar, porque uno tiene la responsabilidad de salir a jugar el partido. Pero estamos tranquilos, sabemos que va a ser una fiesta y aprovecho para decirle a la gente que venga con cautela para que todos disfrutemos de una fiesta”.

“Queremos llevar la copa a Santa Fe y dando el ejemplo de civilización. Es una alegría que 35 o 40 mil personas vayan al estadio el sábado. Es algo sin precedentes. Colón quizás sea el primero en movilizar tanta gente al exterior y eso es un orgullo para mí y para los muchachos”.

“Somos todos primerizos, a veces el parto duele un poquito y ojalá que sea con final feliz”.