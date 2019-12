Proyectan ampliar el hospital de Niños y construir un nuevo centro oncológico

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El funcionario aseguró que esas son las prioridades de su gestión respecto a infraestructura: para el Alassia se necesita conseguir un crédito internacional; el Instituto de Cáncer se haría en el viejo Iturraspe. Dijo que “corremos riesgo” por el dengue. Y afirmó que heredaron una deuda de 1.500 millones de pesos.

El ministro de Salud, Carlos Parola, visitó este viernes el multimedios El Litoral. En una entrevista exclusiva en el programa Arriba Santa Fe trazó las prioridades que tiene su gestión en materia de infraestructura. Además de terminar los dos hospitales en marcha, el de Rafaela y el de la zona Sur de Rosario, proyecta una ampliación del hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, para lo cual es necesario gestionar y conseguir un crédito internacional; y construir un nuevo centro oncológico en un sector del viejo edificio del hospital Iturraspe.



“Hay una parte de la estructura donde todavía no está definido qué hacer, y hay otra parte donde se va a hacer un Instituto de cáncer, un centro oncológico , que es un viejo anhelo de profesionales de alta calidad de Santa Fe que comparto; estamos en la etapa gestacional de la idea y buscaremos llevarla adelante paso a paso”, aseguró el ministro, quien afirmó que “hoy está en carpeta, pero lo tenemos como una de las 3 ó 4 cuestiones prioritarias porque es una patología grave y queremos dar respuesta a todo el centro norte de la provincia”.





Mejorar las guardias



Parola se refirió también a la necesidad de descentralizar la atención de las guardias hospitalarias. “Si uno centraliza el modelo de salud en un solo hospital va a generar enormes dificultades, por eso hay que trabajar con la mayoría de los hospitales de la zona norte. Cuando existen necesidades sociales crecientes que se vuelcan al sector público, y cada vez en mayor medida, si se concentra en una sola institución, la dificultad es cada vez más. En ese sentido vamos a avanzar en habilitar más números de guardias, en más instituciones, en ese modelo vamos a avanzar, de manera tal que la gente encuentre un nivel de respuesta aceptable, que iremos mejorando con el transcurso del tiempo”.



Además, se trabajará en optimizar la atención en los centros de salud: “No se puede volcar toda la situación únicamente en la contención hospitalaria, hay que trabajar muy bien en los cordones periféricos, en los centros asistenciales, donde hay que tratar las enfermedades de lunes a viernes para evitar que haya menos descompensaciones los fines de semana. No digo que no va a haber, digo que va a haber mucho menos cuando se hace un seguimiento de las enfermedades, sobre todo las crónicas”, explicó.

“Alto endeudamiento”



El titular de la cartera sanitaria se mostró preocupado por la deuda que heredaron de la gestión anterior. “En materia de salud tomamos una situación muy delicada, con un alto endeudamiento”, dijo y expuso las cifras: el Ministerio de Salud debe 1.500 millones de pesos, 1.200 de insumos y 300 entre personal y demás gastos. “Desde mayo del año pasado no se pagan las facturas, estamos haciendo un esfuerzo muy grande; esto no justifica que no tengamos organizadas las guardias, que son las prioridades que tenemos que llevar adelante”.



Uno de los puntos sobre los que reconoció que debe trabajar es en reforzar el personal en los hospitales: “La falta de personal no es solamente patrimonio del Iturraspe, todos los hospitales nuevos tienen necesidades de recursos humanos porque se ha aumentado muchísimo la superficie, y si sumás camas necesitás más personal. Tenemos que mejorar acá”, enfatizó.

Enfermedades



El titular de la cartera de Salud alertó con preocupación por la situación del dengue, y reconoció que “los informes que tenemos advierten que puede ser muy serio el problema de dengue porque se han roto algunas barreras de Paraguay y Brasil, que trabajaban (esta problemática) en forma muy exhaustiva desde la salud pública y no lo han hecho tanto en este último tiempo, por lo tanto corremos riesgo, es temporada donde hay mucho turismo y gente que va y viene y eso agrava la situación”, aseguró.

