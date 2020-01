https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La juvenil banda santafesina lanzó antes de Año Nuevo un material audiovisual, sucesor del EP “El camino del saber” y anticipo de nuevas creaciones.

Nuevo single y video La Bukowski: "De nuevo me voy"

La banda santafesina La Bukowski, compuesta por Joaquín Benmergui en voz, Rubén “Chino” Sánchez en guitarra y coros, Marco Farelli en batería, Emiliano Loréfice en teclados y coros y Franco Giles en bajo, acaba de lanzar su nuevo single y video. La canción se llama “De nuevo me voy”, es el lanzamiento más reciente luego del EP “El camino del saber” (2018), y está disponible en YouTube desde el 28 de diciembre.

La canción fue grabada por Guille Bolívar en su estudio casero; la realización del video estuvo a cargo de Santiago Benmergui y Franco La Valle, con la actuación de Ana Collins en el rol protagónico. “¡Todo el laburo fue a pulmón y entre amigos!”, cuentan desde “La Buko”.

Para ampliar, El Litoral dialogó con Sánchez sobre este momento de la joven agrupación santafesina.

Gestaciones

—¿Cómo fue la composición de estas nuevas canciones posteriores al EP?

—Nunca dejamos de componer, creemos que es una de las virtudes de la banda. Desde un primer momento (y lo curioso es que fue sin proponerlo explícitamente) la composición fue lo primordial, mucho más que los covers. Teniendo en cuenta esto, ya en el momento del lanzamiento de “El camino del saber” había varias canciones más que las tres que fueron grabadas, pero ganaron la pulseada por antigüedad. Respetamos mucho a nuestras canciones.

—Tanto “De nuevo me voy” como otras que mostraron en vivo tienen una impronta nueva. ¿Es parte de un proceso de maduración dentro de la banda?

—Sí, definitivamente. No en cuanto estilos, porque ese es otro sello de la banda: nos aburre hacer lo mismo, siempre pensamos en lo aún no hemos hecho. Pero a nivel composición sí lo vemos como una superación a los temas nuevos por sobre los primeros, y sobre todo a “De nuevo me voy”: nos exigió y nos hizo crecer como banda, y sentimos que el resultado fue muy bueno.

Realización

—¿Cómo fue el trabajo en el estudio junto a Guille Bolívar?

—Guille es un amigo de la banda, se volvió aún más próximo con esta grabación. El estudia actualmente y está ampliando su estudio casero, así que podría decirse que un poco nos ayudamos mutuamente. Fue mérito suyo algunas ideas de mezcla y master, en lo que nos reconocemos aún algo inexpertos.

—¿Cómo salió la idea del video y la convocatoria a Ana para protagonizarlo?

—Como contamos siempre con la ayuda de Santi Benmergui, un genio de la fotografía y video, siempre había estado latente esa posibilidad. Con el entusiasmo que nos generó componer “De nuevo me voy”, supimos que era el momento. Para esto convocamos a otro amigo, Franco La Valle, estudiante de cine que ya está dando sus primeros pasos en algunas producciones, para que trabaje junto con Santi. Queríamos que la protagonista sea una mujer, y conocíamos a Ana, quien desde un primer momento se entusiasmó. Eso es lo más importante de todo este trabajo: fue a pulmón y entre amigos que desinteresadamente colaboraron con nosotros.

—¿Se vienen más singles en el futuro cercano?

—Ya está listo nuestro próximo EP, grabado en La Mediateca. Faltan pulir algunas pocas cositas, pero lo más probable es que lo publiquemos a principios de este 2020.