Confirman el primer caso de dengue en la ciudad

Es importado, la persona tenía antecedente de viaje reciente a Paraguay. Se suma al que se detectó la semana pasada en Rosario. No hay circulación viral autóctona en ninguna localidad santafesina.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Epidemiología, informa que en la Semana Epidemiológica 3 del corriente año se confirma un caso de dengue, no autóctono, con antecedente de viaje reciente a Paraguay, en una persona residente del norte de la capital provincial.





El caso fue notificado a la Dirección de Epidemiología, desde donde se dio aviso a los efectores provinciales y municipales para realizar las acciones de control y bloqueo en la zona de residencia. Las mismas fueron realizadas en su totalidad en 48 horas, no detectándose otros casos positivos en la zona.





Este caso se registra como el segundo de dengue importado en lo que va de 2020, no habiendo circulación viral autóctona, a la fecha, en ninguna localidad santafesina.





Se recuerda que el primer caso se detectó la semana pasada, en la ciudad de Rosario.



Se trató de una mujer con antecedente de viaje a México. Realizándose el bloqueo desde la Municipalidad de Rosario..





Operativo de bloque



El mismo consistió en intervenir en el domicilio, la manzana y las otras 8 perimetrales con las siguientes acciones:

- Búsqueda de febriles en los vecinos del domicilio donde el paciente permaneció desde el regreso del viaje.

- Descacharrado de los patios que implica eliminar recipientes inservibles, dejar boca abajo aquellos en uso y tapar herméticamente aquellos que tienen agua que no se pueda eliminar.

- Fumigación intra y peridomiciliaria con maquinaria de ultra-bajo volumen.



Situación



En 2019 la Organización Panamericana de la Salud alertó acerca de un nuevo ciclo epidémico de dengue en la Región de las Américas, luego de dos años de baja incidencia de esta enfermedad, con un incremento de casos de dengue y dengue grave, principalmente en el cono Sur, con afectación de Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina. Los 4 países registraron más casos de dengue que en los dos años precedentes, y en el caso particular de Brasil notificó el mayor número de casos de la historia. Paraguay se encuentra actualmente cursando una epidemia de dengue, con epicentro en la capital del país. Los casos de Argentina corresponden al primer semestre de 2019, detectándose hacia fines de diciembre casos autóctonos en la provincia de Misiones.





En la provincia de Santa Fe hubo brotes de dengue en las ciudades de Santa Fe y Rosario en los primeros meses de 2019, detectándose luego casos aislados en viajeros (importados).





Recomendaciones





Si viaja a la zona de la triple frontera o Misiones, Brasil, Paraguay, otros países de América latina, Sudeste asiático u otro país con circulación de dengue, use repelente para evitar la posible picadura de mosquitos infectados, renovando su aplicación cada 3 o 6 horas según la concentración del mismo, y cada vez que se moje (ya sea por lluvia, transpiración o inmersión en agua). Al estar en lugares abiertos use ropa clara que cubra brazos y piernas, especialmente en las primeras horas de la mañana como a la tarde.





Al regreso, si tiene alguno de estos síntomas: fiebre alta, dolor de cabeza, detrás de los ojos, dolores articulares, musculares, vómitos, diarrea; consultar de inmediato al médico y no se automedique. Evite salir de su domicilio y tome las medidas necesarias para evitar la picadura de los mosquitos (mosquiteros, insecticidas de uso ambiental, repelente)





Sobre todo, mantengamos los patios ordenados, limpios, desmalezados, libres de recipientes que puedan acumular agua.