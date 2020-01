"Con esta clase de árbitros ya debiera curarme de espanto"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Disgustado con la sanción del penal, recordó una mano de Desábato en un partido contra Estudiantes en el 2014 y la estadística desfavorable de Colón con el rafaelino. Hizo una autocrítica de la actuación de su equipo y admitió que le faltó juego. “Quería que este fuera el piso para empezar a construir”, señaló.

Irrumpió en el campo de juego, dolido, desbordado, impotente. Fue directo, frontal hacia la mitad de la cancha, al lugar en el que Silvio Trucco esperaba seguramente la reprobación de los jugadores de Colón y de su entrenador. Había cobrado un penal en el tiempo de descuento. De esos penales que dejan algún margen para la duda sólo porque son esas faltas que algunos no ven y otros ven y no cobran. Pero la falta existió. Y sólo de esa manera, con alguna duda en la legitimidad, Central Córdoba contaba con la chance de ganar un partido que mereció en los merecimientos.

Diego Osella fue directo a Trucco. Y Trucco, que lo esperaba y sabía que esa reacción iba a llegar, no dudó en sacarle la roja para expulsarlo ya con el partido terminado.

Después del partido, Osella no pudo contenerse. Apuntó directamente al árbitro, aunque fue bastante claro en su autocrítica, necesaria para corregir los muchos defectos que tiene el equipo y que necesita cambiar para mejorar una imagen que terminó siendo pálida, por más que el objetivo de no perder estuvo casi a la vuelta de la esquina.

Y arrancó Osella:

“Vine con la idea de que seamos sólidos, porque estamos en un proceso de formación, pero todo se me derrumba en una jugada. Burián ya tenía la pelota en sus manos, cuando al árbitro se le ocurrió darle al rival la posibilidad que necesitaba cuando ya se quedaba sin chances”.

“Tuvimos una semana difícil, habíamos trabajado el partido con mucho esfuerzo y el árbitro nos deja sin nada. Esta clase de árbitros no me sorprenden más”.

“Antes de venir para la cancha estábamos viendo en el hotel la mano de Desábato en aquél partido en nuestra cancha, cuando dirigía a Colón, contra Estudiantes. Era el mismo árbitro. Y también repasaba la estadística: en diez partidos que Trucco lo había dirigido, Colón perdió en 7. Después quedamos como unos llorones, pero siempre pasa lo mismo. Si no hablás, te perjudican; y si hablás, también. Por eso, no me sorprendería que ahora se enoje por esto que estoy diciendo. Ya debería estar curado de espanto”.

“Necesitamos más tranquilidad y no tanta revolución. La locura no nos va a conducir a nada, por eso trato yo mismo de ser medido. El equipo fue ordenado, intenso en la marca. En eso, me quedo tranquilo. Nos faltó manejo en el medio y tuvimos muy pocas llegadas”.

“Necesitamos ganar en confianza, en solidez, este equipo viene de un porcentaje alto de goles en su arco y a eso hay que cambiarlo. Los equipos se arman de atrás para adelante y por eso quiero que no seamos la excepción”.

“No es bueno, para nadie, trabajar en un ambiente con preocupaciones. Lo que pasó con Brian Fernández nos afecta, a eso se le suman otras cosas y la ansiedad, que es lógica, de la gente. Yo he pasado por situaciones peores que esta, mucho más límites y de la única forma que saldremos, es con tranquilidad”.

“Me quedo con algunas cosas positivas, que quizás sean pocas, porque necesitamos más volumen de juego, más control de pelota. Pero como el orden es lo que te da más posibilidades a la hora del juego, arrancamos con eso. Porque tampoco es fácil que un equipo funcione con solo quince días de trabajo”.

“El Pulga tiene que jugar con un acompañante arriba. Yo a eso lo sé. Quería que estuviese más cómodo, pero no aprovechamos su retroceso para que Da Luz y Galván metiesen diagonales a las espaldas del zaguero que salía a marcarlo al Pulga. Lo perjudicamos porque no le pusimos una referencia más arriba”.

“Esto de los árbitros es algo que vengo sufriendo desde hace tiempo, por eso me enojo. Recuerden que me hago cargo de Belgrano y me cobran esa jugada de los seis segundos de nuestro arquero. Uno tiene sangre en las venas y por eso reacciona”.

“Antes del partido, Trucco nos llamó a los técnicos y a los capitanes y nos dio un sermón bárbaro. Por eso no entiendo que después haga lo que hizo. O capaz que tengo que tomarlo como algo normal”.

“No estamos en una situación límite, pero está muy claro que tenemos que empezar a sumar”.

“El equipo hizo un gran desgaste, césped alto, pero corrimos mucho. Lo que pasa es que pasamos mucho tiempo sin tener el balón y eso desgasta”.

“¿Refuerzos?, necesito gente que venga a aportar algo distinto, pero sumar por sumar no es conveniente. Si es sólo por sumar, me quedo con lo que tengo”.

“Sinceramente, falta mucho para lo que pretendemos. Yo quería que este partido se convierta en el piso y empezar a construir desde ese lugar. Buscaba solidez y orden como primera y gran medida, como el objetivo de mínima como para arrancar. Además, quería que seamos incómodos para el rival. Pero no nos alcanzó”.

“Tanto Rafael García como Rafael Delgado hicieron un buen partido, no tuvieron sobresaltos, quedé conforme con ellos”.