Colón perdió ante Banfield Osella: "Estamos en una situación incómoda y hay que hacerse cargo"

El DT Sabalero Diego Osella dialogó con la prensa finalizado el partido ante Banfield, donde el rojinegro perdió 1 a 0.

Comenzando la charla, expresó: "Duele mucho la derrota, por la situación en la que estamos y por cómo fue el partido". Y agregó: "El encuentro estaba controlado, a pesar de que lo que generamos fue más por ganas y por errores del rival".

Luego, sobre los cambios, dijo: "A los 15 minutos entendí que había que usar más el ancho de cancha y por eso ingresaron Esparza y Brian (Fernández)".

Y agregó sobre el gol del Taladro: "Perdimos la pelota en un dos vs dos y, con 8 jugadores atrás de la línea de pelota, nos marcan".

"El análisis está de más, hace mucho tiempo que no gana Colón" Diego Osella.

Analizando el resultado, dijo: "Creo que no merecíamos perder el partido, pero lo perdimos. Es imperioso empezar a sumar y cortar esta chorrera de derrotas. Yo no puedo hacer un análisis muy minucioso para tratar de entender la derrota. Perdimos, no se si lo merecíamos como no sé si merecíamos ganar tampoco".

"Estamos en una situación incómoda y hay que hacerse cargo".

Luego, agregó al análisis: "El no ganar genera cierta incertidumbre al futbolista. El otro día nos ganan en el minuto 47 y ahora en un partido cerrado".

“Nos hicieron un gol con 8 jugadores detrás de la línea de la pelota, hay cosas que no se pueden explicar” Diego Osella, DT de Colón

Finalmente, remarcó: "Uno los ve trabajar a los futbolistas día a día y ve lo que demuestran y merecen otra cosa".