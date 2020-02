Hacienda municipal explicó los ejes de los cambios en su política tributaria

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Respecto a los nuevos valores de TGI, la funcionaria aseguró que se busca “corregir inequidades y desfasajes que encontramos” y por eso ampliaron los topes trimestrales. Para los pequeños contribuyentes de DReI se promocionará el Régimen Simplificado, al que aspira que ingrese el 71 % del padrón actual.

Tras dos horas de reunión con los concejales, la secretaria de Hacienda municipal, Carolina Piedrabuena, recibió a El Litoral y explicó los ejes y los motivos de la reforma tributaria que envió al Concejo, con cambios en las fórmulas de cálculos e importantes incrementos en la Tasa General de Inmuebles (TGI) y en el Derecho de Registro e Inspección (DReI). Estuvo acompañada por el secretario de Gobierno, Nicolás Aimar.





TGI





Las modificaciones de TGI incluyen nuevos valores mínimos para los inmuebles ubicados en las 43 zonas inmobiliarias, y se escalonan. Antes había un único valor para todas que era de 2 veces el valor fijado por el Poder Judicial de Santa Fe para las notificaciones judiciales: la notificación costaba $ 70, con lo cual era de $ 140, y hoy cuesta $ 100. Ahora, algunas zonas conservarán el 2, pero otras tendrán un valor mínimo de 2,25 o de 2,75, o sea que se elevará a $ 200, $ 225 y $ 275, por el incremento que ya tuvo la notificación.





Pero además, incluyen nuevos topes trimestrales: solo quedan los inmuebles radicados en los sectores más vulnerables con un tope del 8%, y para el resto de la ciudad se incorporan topes del 15%, del 17% y del 20%, según la zona inmobiliaria.





Estas dos modificaciones ya implican aumentos para los barrios de clase media (media baja, media y media alta).





A esto se suma el incremento más importante: el del avalúo fiscal de todas las zonas inmobiliarias, con un valor promedio de incremento del 119%: el menor es de 89% y el mayor de 187%. La última modificación se había hecho en diciembre de 2017.





Piedrabuena explicó que son dos los ejes que impulsan estas modificaciones: por un lado, notaron que había un atraso en la valuación del terreno, “la última vez que se había aprobado un incremento fue en el último trimestre de 2017”. Por otro, concluyeron que los topes trimestrales iguales para todos “generan una distorsión”, aseguró. Y citó algunos ejemplos.





“En barrio Roma, por ejemplo, un terreno tiene un aumento de 4.000 a 10.000 pesos, a lo que se aplica un coeficiente de servicios, el avalúo fiscal y la alícuota de la tasa, lo que nos da un 30,85 % de aumento. Este caso es para una zona a la que no se le toca el tope del 8%”.





En el caso de un inmueble de Sargento Cabral que va a tener un tope del 15%, “el porcentaje de aumento debería ser del 38%”.





En Candioti Sur, “el terreno pasó de 1800 a 3900 millones de pesos, sin embargo la actualización es del 46%, aplicando todas las alícuotas ¿Por qué? Acá incide el tope. Este inmueble recién va a llegar a la tasa que debería pagar cuando pasen 5 trimestres, recién en el primer trimestre del año 2021 va a llegar al valor de tasa que corresponde, según la metodología de cálculo que tiene la tasa general de inmuebles”, informó.





Entonces, “lo que entendimos es que el tope genera una distorsión, que es igual para todos, pero quienes estén más lejos de su valor real van a tardar más en llegar y eso genera un sacrificio fiscal de las arcas municipales. Nosotros entendemos que ese sacrificio fiscal tiene que ser para los que menos tienen y no para los que más tienen, por eso encontramos esta idea de generar un tope distinto”.



Para Piedrabuena “lo que hacemos es que con estos topes el ciudadano se acerque más al valor real de la tasa que tiene que pagar en estos lugares (centro y este), lo va a hacer más rápido que si tuviera el tope del 8%. En Guadalupe, por ejemplo, llegamos dos trimestres antes que con los topes anteriores”.





Explicó que “es una propuesta escalonada que nos permite no hacer un aumento a todos y romper con ese desfasaje que encontramos donde aquel que está pagando el valor de la tasa según su tope es un ciudadano que está en distintas condiciones que aquel que está, en algunos casos, más de 23 trimestres de llegar a su tasa real. Es mucha la distancia”.

Y aclaró que el tope es lo que fija el aumento que va a tener la TGI, pero que para este año ya no es igual, porque el primer trimestre fue del 8% para todos.





En síntesis, los que están en el 8 no tienen ningún incremento propuesto por el Ejecutivo municipal para este año. Los que están en el 15, tienen un 11% con relación al 8%; los que están en el 17 tienen un incremento de 14% con relación al 8; y los que están en la franja del 20%, que son 2.300 contribuyentes, tienen un incremento del 19%, remarcó la funcionaria.



“Compleja situación financiera”





Con esta medida, Hacienda apunta a mejorar el ingreso de recursos propios a las arcas municipales, que según explican en el mensaje del Presupuesto 2020, “pasaron de representar un 41% del total en 2015, a un 35,5% en 2019. “Nosotros tenemos que pensar que nuestra TGI tiene que recuperar en términos de recursos para poder afrontar los servicios por los cuales se cobra la tasa. Hoy no está sucediendo”.





“Es una situación de alguna inequidad que hay que empezar a corregir y tiene que ver con llegar a cubrir el costo de los servicios que es para lo que se cobra una tasa, en un momento de crisis como el que vivimos. A nadie se le escapa que la Municipalidad está en una situación financiera compleja y que necesita del esfuerzo de todos para garantizar los servicios mínimos y para cumplir con la prioridad que fijamos en el presupuesto del programa Integrar, y también para afrontar una deuda que es de más de 1.300 millones de pesos”.





Tenemos que ver cómo recuperamos esto porque no podemos salir a pedir un préstamo a la Nación para cubrir el servicio de recolección de residuos.

“Tenemos que generar nuestros recursos, lograr ser austeros y controlar el gasto. Pero hoy claramente hay un desfasaje en los recursos, no alcanzan a cubrir los gastos”. En ese contexto dijo que mantienen deuda con 800 proveedores pequeños.







“No estamos pensando en una modificación tributaria de fondo que nos permita este año recuperar la autonomía perdida y poder pagar los servicios al día; es un proceso escalonado para ir construyendo las bases de una ciudad que empiece a tener determinadas características en términos tributarios”, aseguró Aimar.





DReI y un régimen simplificado





El Derecho de Registro e Inspección es el tributo que pagan al municipio todos los rubros que realizan alguna actividad comercial sobre las ventas que realizan. Aquí los aumentos de las alícuotas propuestos son muy importantes para todos los sectores.





Pero desde la actual gestión municipal apuntan a engrosar de contribuyentes el Régimen Simplificado, un mecanismo parecido al monotributo nacional creado por ordenanza 12.455 del 21 de diciembre de 2017, que no va a tener incrementos. Es de adhesión voluntaria y está orientado a los pequeños contribuyentes del comercio, incluidos gastronómicos, la industria y la construcción. Antes estaban incluidos las empresas fúnebres y salas de velatorio, pero ahora fueron excluidos y es uno de los rubros a los que más incrementos se propone. Además, no se contempla a quienes están en los mínimos especiales como hoteles; canchas de paddle, fútbol y tenis; guarderías naúticas y estacionamientos.



“Encontramos un Régimen Simplificado que no está siendo promocionado, que tiene solo 330 contribuyentes, de un total de 7.192 inscriptos en el Régimen General de DReI. Y creemos que por la facturación 2019, 5.128 (71,3%) pueden ingresar.





“Entendemos que el régimen es bueno y le falta promoción: te permite una cuota fija cada 6 meses y presentación de DDJJ dos veces al año, y no 12 como en el régimen general y que impacte la alícuota sobre cada una de las facturaciones. Proponemos sí un aumento de la alícuota en el régimen general del 6 al 7 por mil, es decir, 1 peso por cada mil de facturación, pero quienes ingresen al régimen simplificado no van a sufrir ningún tipo de variación”, aseguró Piedrabuena.





Como ejemplo citó el caso de los gastronómicos, quienes tendrán un aumento de la alícuota de tres puntos (del 7 al 10 por mil, un 43%) : “Hay 477 contribuyentes inscriptos, de los cuales 333 podrían entran en el régimen simplificado por su facturación”. Aunque aclaró que deben enmarcarse en otras condiciones: tener un solo establecimiento, no más de 200 metros cuadrados y no realizar importaciones, por ejemplo. De la industria son 1.216 inscritos de los cuales estima que 900 podrían entrar por su facturación.





El monto de facturación que se fijó en el presupuesto para determinar quienes pueden ingresar es de $ 2.276.000, el año pasado era $ 1.625.000. En el cálculo de la cantidad de comercios que podrán ingresar, según la facturación 2019, es importante sopesar la inflación, que ese año fue superior al 50%.



Subas en las multas





La Secretaría de Hacienda impulsa, además, un incremento de los valores de las multas, teniendo en cuenta que el último aumento de la Unidad Fija (UF), que es un promedio del litro de combustible, se realizó en 2018. “Cuando llegamos, la Secretaría de Control revisa y la última actualización se hizo cuando el litro de nafta estaba en $ 28,597. Entendemos que si hoy actualizamos de acuerdo al valor del litro de nafta, va a dar un incremento imposible de pagar del 300 o 400 %, según el día que tomemos el parámetro. Entonces, decidimos impulsar una propuesta escalonada y fijamos el 75% del valor del litro de nafta durante el 2020, que va a ser bastante también. Veremos qué dice el Concejo Municipal, pero tienen que tener en cuenta que la administración anterior, teniendo las herramientas, no acompañó los procesos inflacionarios, y eso va en detrimento de los recursos”.



Proponen una reducción por pago al contado del 35 % , y planes de pago.