¿Es auténtica la foto de la criatura del lago Nahuel Huapi?

El Litoral utilizó un aplicación digital para comprobar la veracidad de la imagen que circula en el país.

La periodista de Villa la Angostura Melisa Reinhold afirmó haberla visto y fotografiado cuando se encontraba en la zona de Piedras Coloradas. "El nahuelito existe", aseguró, y presentó la foto obtenida, que ahora circula por todo el país.

El Litoral se valió una de herramienta tecnológica para revisar la imagen. Utilizando Forense, un aplicación de Google, se puede observar que no hay elementos clonados. Es decir, que no se replicaron algunos segmentos de la imagen para recomponer otros.

En tanto, los análisis de nivel de error y de ruido tampoco arrojaron datos relevantes, mientras que el nivel de barrido y la gradiente de luminancia también se presentaron normales. Del mismo modo, el análisis de los componentes principales de la imagen arroja un resultado homogéneo.

Si bien Forense es solo una herramienta de comprobación de imágenes, la posible veracidad de la foto no implica que el objeto retratado sea indiscutiblemente una criatura mitológica. Solo se puede concluir que la foto no fue retocada. Lamentablemente, por la falta de definición de los contornos no se puede apreciar con claridad el objeto fotografiado.