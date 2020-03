https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 12.03.2020 - Última actualización - 13:23

13:20

El ministro de Trabajo de la Nación sostuvo que “todas las provincias deben adherir”, y que el régimen no perjudica a los trabajadores. El gobernador santafesino adelantó que enviará un proyecto propio a la Legislatura.

Reuniones con legisladores Moroni y Perotti piden la adhesión a la ley de ART El ministro de Trabajo de la Nación sostuvo que “todas las provincias deben adherir”, y que el régimen no perjudica a los trabajadores. El gobernador santafesino adelantó que enviará un proyecto propio a la Legislatura. El ministro de Trabajo de la Nación sostuvo que “todas las provincias deben adherir”, y que el régimen no perjudica a los trabajadores. El gobernador santafesino adelantó que enviará un proyecto propio a la Legislatura.

El ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, desembarcó en Santa Fe con el propósito de impulsar el tratamiento y aprobación en la Legislatura de la adhesión de la provincia al régimen de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). El gobernador Omar Perotti manifestó su decisión en el mismo sentido, y anticipó que enviará un proyecto propio, además de los dos que ya tienen estado parlamentario.





Antes de exponer en ese ámbito y reunirse con diputados y senadores, Moroni estuvo con el mandatario santafesino en Casa de Gobierno y sostuvo ante la prensa que “nosotros creemos que todas las provincias tienen que adherir. Porque insisto: acá se confunde el tema. Se plantea que es una agresión de los abogados, un cercenamiento de derechos de los trabajadores. Y no, lo que nosotros queremos que haya es un sistema simple y rápido de obtención de las reparaciones”





“La realidad es que las reparaciones de los accidentes de trabajo no tienen por qué estar sometidas a procesos judiciales complejos, porque están previstas en la ley y están tarifadas. La tarifa es buena, no es como en otras épocas en las que a lo mejor se podía decir que el resarcimiento era bajo para el trabajador. Con lo cual no entendemos por qué hay que convertir algo que puede ser simple en un proceso judicial complejo”, añadió.





En cuando a los cuestionamientos gremiales, Moroni remarcó que “hay muchas provincias donde está funcionando bien, y no hay ninguna resistencia sindical. Entonces, a veces hay cuestiones que hay que discutirlas bien. En las provincias en que está funcionando, funcionan los sindicatos perfectamente y no hay ningún problema”.





Acompañamiento





Perotti, por su parte, luego de adelantar que acompañaría al ministro a las reuniones con legisladores -sumadas a las que ya mantuvo el ministro de Trabajo provincial, Roberto Sukerman-, recordó que “hay dos proyectos en la Legislatura, ha habido mucha discusión, mucha dilación. Nosotros tenemos claramente la decisión de que la provincia tiene que adherir. Adherimos a los conceptos del ministro y para nosotros no solo son plenamente compartidos: vemos que de los proyectos presentados, hay muchísimas cosas para rescatar, y las coincidencias deberían estar; si el objetivo que buscamos es el que definía el ministro recién con precisión”.



“Vamos a tener reuniones de trabajo con la idea de ajustar algunas instancias más y tendremos un proyecto de ley que vamos a mandar a las cámaras”, anticipó.





“Mezquino”







Perotti también se refirió al hecho de que el proyecto de Necesidad Pública, que ya cuenta con media sanción del Senado, no será tratada sobre tablas en Diputados -como era su aspiración.





Y dijo que esta dilación sería comprensible si el proyecto hubiera salido de manera intempestiva, pero “venimos con él desde diciembre, se hicieron modificaciones en diálogo con todas las fuerzas politícas durante todo enero, durante todo febrero”.





“Aquí lo que prima es la voluntad política: hay presupuestos que se han votado sobre tablas, y esto es la centésima parte de un presupuesto”, argumentó.





Para el gobernador, la decisión del presidente de la Cámara, Miguel Lifschitz, de enviar el proyecto a comisiones y darle preferencia para dentro de dos semanas, “es tremendamente mezquina”. Y agregó que, si estábamos pidiendo refuerzos para salud, ese cuadro se hizo más imperativo con la situación de “el coronavirus, el dengue y el sarampión”.e