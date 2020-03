Mientras esperan resultados de estudios, en Santa Fe analizan un plan de contención

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A la fecha hay 33 casos sospechosos en la provincia. El ministro de Salud anticipó que trabajan para incrementar el número de camas “críticas”. También expresó que en los próximos días llegarán materiales y equipamientos de bioseguridad.

A la fecha hay 33 casos sospechosos en la provincia. El ministro de Salud anticipó que trabajan para incrementar el número de camas "críticas". También expresó que en los próximos días llegarán materiales y equipamientos de bioseguridad.

Este viernes por la mañana se actualizó el panorama de personas contagiadas con coronavirus en la provincia de Santa Fe. Hasta el momento, la cifra de casos confirmados se mantiene en dos, ambos de la ciudad de Rosario.

En ese sentido, el ministro de Salud, Carlos Parola, comunicó que hay otros 33 casos sospechosos que están en estudio y se aguardan los resultados del instituto Malbrán. A continuación la distribución de cada caso.

1 de Armstrong

7 de la ciudad de Santa Fe

1 de Esperanza

13 de Rosario

2 de Villa Gobernador Gálvez

3 de Rafaela

1 de Josefina

1 de Tacural

1 de Firmat

1 de Villa Mugueta

1 de Capitán Bermúdez

1 de Sastre

Recursos económicos

En la conferencia de prensa El Litoral preguntó: ¿Ante este panorama por el coronavirus, como está la caja de la provincia para hacer frente a esta situación y cómo va a continuar la cadena de pago, por la situación compleja que golpea a la economía?

“Sin dudas que la prioridad está puesta aquí. Detrás de la estrategia de salud, están orientadas todas las acciones y la prioridad de recursos en el esquema provincial. Todos conocen la situación con la que comenzamos, eso tiende a agravarse aceleradamente. Por un lado por los niveles de demanda; no solamente el presupuesto que quedó sancionado y no fue nuestro, sino incluso la elevación de la ley de necesidad pública, tampoco tiene incorporado la dimensión de la situación que estamos hablando frente a esta pandemia. Fue tema de conversación con el presidente, porque aquí va a haber mayores erogaciones y una importante caída de recursos, como coparticipación y de los propios. Por eso esta semana le hicimos un pedido al presidente de la Cámara de Diputados y ex gobernador para poder contar con la ley que estamos necesitando”, respondió, el gobernador Perotti.

Plan de contingencia

En el contacto, el funcionario comentó que se mantuvieron reuniones con autoridades nacionales para acelerar la habilitación de módulos provisorios que sirvan de apoyo a los hospitales. Puntualmente, Parola hizo referencia al “Eva Perón” de la ciudad de Rosario. Sin embargo, expresó que ese tipo de sistema se puede utilizar en otras partes de la provincia.

El ministro de Salud también manifestó que avanzaron en la compra de “materiales de bioseguridad y equipamientos”. “Esto permite que nuestra estructura hospitalaria de 700 camas de terapia puedan estar cubiertas, tanto en el sector privado como el público, con elementos que irán llegando en los próximos días”, dijo.

Al mismo tiempo, remarcó que tienen como plan sumar entre 200 y 300 camas más a la unidades críticas. Como así también ocupar “lugares que se han cerrado y que están en condiciones de habilitarlos rápidamente, clínicas hospitales y otros”.

Por último, contó que mantuvo reuniones con los gremios de los profesionales de salud y aseguró que acordaron la “búsqueda de protección para el personal”.