Entrevista a Lucas Crivelli, subsecretario de Movilidad y Transporte

Advierten desde el Municipio que "el transporte está al borde del colapso"

La situación dramática se repite en casi todo el interior del país. Fuerte reclamo por la concentración de subsidios en Buenos Aires. Nación no acercó ninguna propuesta de auxilio y desde el 30 de abril -cuando cayó el convenio- no envía el refuerzo de $ 30,5 millones acordado a principio de año. “La tarifa está muy retrasada”, reconoció el funcionario.

Lucas Crivelli. “Se está poniendo en jaque todo un sistema de transporte del interior del país, que está al borde del colapso en este instante, y obviamente se sigue profundizando la discriminación al interior”, aseguró el funcionario. Crédito: Pablo Aguirre

Por Lia Masjoan SEGUIR El sistema de transporte por colectivos va camino al abismo. Aún sin encender motores por el paro de choferes que lleva ya 12 días en la ciudad, ese parece ser su destino final. El subsecretario de Movilidad y Transporte de la Municipalidad de Santa Fe, Lucas Crivelli, planteó su preocupación por la situación en una entrevista con El Litoral, y en especial porque entiende que las herramientas de solución no están en sus manos, sino en las del gobierno nacional que hasta ahora ha hecho oídos sordos al reclamo de todas las ciudades del interior del país. Justamente este miércoles, el intendente Emilio Jatón hizo llegar el pedido de auxilio a Nación, uniendo su voz a la de sus pares de Córdoba capital, Rosario y Paraná. Pero este jueves, en la reunión que se desarrolló vía la plataforma zoom en el Ministerio de Trabajo, no recibieron ninguna respuesta. “Se esperaba que la reunión sea propositiva y terminó sin ninguna propuesta del gobierno nacional”, reclamó Crivelli. “Estamos desde el 30 de abril sin ningún tipo de convenio de subsidios. En ese escenario, claramente es muy difícil planificar hacia dónde va la situación”. El funcionario valoró el gesto conjunto de esta “especie de liga de intendentes que se está conformando y que dio el puntapié inicial”, pero pidió que se sumen “los gobernadores, que deberían estar haciendo lo mismo, ni hablar los legisladores: hay diputados y senadores nacionales que tienen mucha fuerza y no han dicho nada hasta ahora”. —¿Por qué cree que Nación sigue sin acercar una propuesta?

—Desde lo personal entiendo que para ellos, que no haya movilidad en el interior, les da tranquilidad con el Covid. El problema es que está poniendo en jaque todo un sistema de transporte del interior del país, que está al borde del colapso en este instante, y obviamente se sigue profundizando la discriminación al interior. Ellos aseguraron que sus políticas de transporte apuntaban a que en los primeros cuatro meses hacían un refuerzo de subsidios y después empezaban a plantear un sistema más federal de distribución de recursos, pero la realidad es que no sólo los colectivos reciben mucho más en el Gran Buenos Aires, sino que subsidian otro tipo de sistemas de transporte, como trenes y subtes. Además, cuando se habla del transporte de Buenos Aires, se refiere como “jurisdicción nacional”, y eso ejemplifica bastante cómo está todo concentrado ahí. —¿Es decir, que desde este mes las empresas ya no están recibiendo el refuerzo de subsidios acordado a principio de año para el primer cuatrimestre?

—Para mayo no hay previsto refuerzo de subsidios. (Santa Fe recibía 30,5 millones de pesos). No hay ningún convenio vigente. Nadie sabe cuál va a ser el esquema de subsidios, así la planificación es sumamente difícil y la prestación del servicio también porque se quieren reactivar las actividades, pero todavía no se terminó de pagar los salarios de abril y ya en 10 días hay que pagar los de mayo.

La recaudación que tenían las empresas alcanzaba de casualidad, y a veces ni eso, para pagar el combustible. El los últimas semanas se cortó el 10% de boleto que en el mismo mes del año anterior, y hay una estructura de costos fijos de las empresas que son los empleados, entre otros. Son 730 trabajadores en el sistema local, y con otros puestos indirectos que aportan el sistema, son en total 1.000 trabajadores en la ciudad. Esto pone en jaque al sistema, y lo venimos advirtiendo. —Y para los municipios es casi imposible hacer aportes extras...

—La realidad es que los aportes que pueden dar los Municipios están muy, muy lejos de lo que podría llegar a ser un atisbo de solución. Ni Córdoba ni Rosario, que tienen otra escala, lo están previendo porque lo que pueden llegar a dar está lejos de ser una solución. La solución está en los aportes que pueda hacer Nación. Hoy por hoy escapa mucho a los municipios, independientemente de que también están cortados los servicios interurbanos, que afectan a las áreas metropolitanas en general. —El compromiso que debieron asumir para recibir los subsidios extras de Nación era no aumentar el boleto hasta el 30 de abril ¿Considera que la tarifa en Santa Fe está atrasada?

—Es una de las más bajas del país. Cuando en septiembre/octubre del año pasado se fijó en $ 28.9, varió un 30% respecto a la anterior y el Órgano de Control ya había dicho que tenía que variar el 46%. Y cuando uno mira el estudio de costos que se utilizó, el dólar estaba en $ 45 y en el medio de una pauta salarial del 27%. Todos los costos aumentaron cerca de un 35-40% y algunos más. Está sumamente atrasada, y son las condiciones que hoy tenemos para la prestación del servicio. De todos modos, variar hoy la tarifa no cambia la ecuación económica. Se necesitan los aportes de Nación. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

