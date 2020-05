https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 26.05.2020 - Última actualización - 15:46

6:23

Solicitó la reapertura del procedimiento preventivo de crisis que había planteado en diciembre pasado. Incluye también la suspensión por 6 meses de otro 40% de su personal. Hoy, a las 11, hay audiencia en el Ministerio de Trabajo.

Tiene a cargo 10 líneas en la ciudad y emplea a 450 personas La empresa de colectivos Autobuses pide reducir un 20% su planta de trabajadores Solicitó la reapertura del procedimiento preventivo de crisis que había planteado en diciembre pasado. Incluye también la suspensión por 6 meses de otro 40% de su personal. Hoy, a las 11, hay audiencia en el Ministerio de Trabajo. Solicitó la reapertura del procedimiento preventivo de crisis que había planteado en diciembre pasado. Incluye también la suspensión por 6 meses de otro 40% de su personal. Hoy, a las 11, hay audiencia en el Ministerio de Trabajo.

El sistema de transporte de pasajeros por colectivos está en crisis, situación que reconocen todos los actores: empresarios, autoridades, dirigentes gremiales y trabajadores. Las soluciones no han llegado y el colapso se avecina. Este martes, a las 11, habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo provincial porque el Grupo Autobuses (Autobuses Santa Fe y Recreo), la firma que tiene a cargo la operación de 10 líneas que circulan por la ciudad, solicitó el jueves pasado la reapertura del procedimiento preventivo de crisis que ya había planteado en diciembre.

En términos generales, la empresa propone dar de baja a un 20% de sus trabajadores actuales; suspender a otro 40%; y continuar operando con normalidad con el 40% restante de sus empleados, explicaron fuentes de Autobuses.

Punto por punto

Los puntos sobresalientes de la presentación son los siguientes:

A) Reducción del 20% de la nómina de trabajadores mediante su despido con causa justificada en razones económicas y de fuerza mayor no imputable a la empleadora, conforme a las disposiciones del art. 247 RCT (Regla de Contrato de Trabajo) y su normativa reglamentaria y complementaria.

B) Del 50% del personal cuyos vínculos no sean extinguidos conforme al punto anterior, se propone una jornada de trabajo discontinua o acumulada, del 1 de junio de 2020 al 31 de diciembre de 2020.

C) Del restante 50%: suspensión total de tareas por el lapso del 1 de junio de 2020 al 31 de diciembre de 2020.

D) Reconversión del sistema remuneratorio bajo el siguiente esquema: 1) para los trabajadores que prestarían servicios en jornada discontinua o acumulada (punto b): se le abonará el salario conforme a su jornada efectiva de trabajo bajo la modalidad del 90% del salario como no remunerativo a los fines de determinar la base de cálculo de las contribuciones y aportes de seguridad social; 2) Para los trabajadores que resultarían totalmente suspendidos (punto c): se les abonará una suma en carácter de gratificación no remunerativa igual al 50% del valor neto del sueldo mensual correspondiente a cada mes de suspensión.

10 servicios

Grupo Autobuses opera en la capital provincial las siguientes líneas de colectivos: 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18 y Ronda B.



Síntesis

El sistema atraviesa un combo explosivo:

- Caída de pasajeros transportados: es una tendencia que se venía notando en años anteriores, y que se profundizó marcadamente durante el aislamiento obligatorio con un 90% menos de corte de boleto.

- Tarifa retrasada: ya en septiembre del año pasado, cuando se determinó el último aumento de boleto, se fijó un precio casi tres pesos menor al de la mayoría de las localidades cercanas. A cambio, el entonces Ejecutivo municipal, gestionó un refuerzo de fondos del gobierno nacional, y el impacto no se sintió tan fuerte en el bolsillo de los usuarios, pero sí en la recaudación de las empresas.

-Subsidios: Desde diciembre de 2019, los empresarios del interior del país han visto reducido los aportes que hace el Estado nacional para garantizar el funcionamiento del servicio. Santa Fe ha sido una de las ciudades más perjudicadas.

Cabe recordar que la tarifa que se cobra a los usuarios cubre el 50% de los costos totales del servicio.