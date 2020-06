Garzas, biguás, flamencos, chajás y cisnes, los habitantes de la Setúbal

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

También hay patos, gallaretas, pollonas y coscorobas. Ornitólgos advierten que están en peligro por las motos, camionetas y autos que invaden la laguna, y por los cazadores. Aparecieron otras especies poco habituales.

En cada fotorreportaje que los reporteros gráficos de El Litoral vienen registrando sobre la laguna Setúbal, desde el inicio de la presente bajante histórica del río Paraná, lograron captar sorprendentes imágenes de diferentes tipos de aves. Para conocer un poco más al respecto, el ornitólogo Pablo Capovilla, miembro del Museo de Ciencias Naturales del Departamento San Cristóbal, brinda algunas pistas en esta entrevista.

—¿Qué tipos de aves se pueden ver hoy en la Setúbal?

—Hoy en la Setúbal se pueden ver muchas especies de aves, fundamentalmente aves acuáticas: patos, garzas, gallaretas, pollonas, biguás, flamencos, chajás, coscorobas y cisnes entre otras. En el departamento La Capital tenemos registradas más de 285 especies de las casi 420 que tiene la provincia de Santa Fe (fuente: Ebird.org).

Estimo que en la laguna Setúbal y su alrededores podemos encontrar el 70 por ciento de las especies del departamento. Ello depende de la época del año y del nivel de agua. Y con esta bajante se pueden ver otro tipo de aves distintas a las que se ven cuando la laguna está en su nivel normal de agua.

—¿Hay alguna especie novedosa o poco común hoy en la Setúbal?

—Estamos en otoño, ya están llegando las migradoras invernales y muchas otras aves empiezan a agruparse para pasar el invierno. Estas migradoras llegan desde la Patagonia y las tierras altas del oeste del país, escapando de las temperaturas extremadamente bajas de esas zonas, entre otros factores, en los últimos días hubo registros de tres especies raras para el departamento, Chorlito Pecho Canela (Charadrius modestus), Agachona Chica (Thinocorus rumicivorus) y Chorlito Doble Collar (Charadrius falklandicus) registrados por Maximiliano Gilli y Valentín Lastra entre otros.

—Estas especies poco comunes ¿aparecieron por la bajante?

—Es una pregunta que se responderá a lo largo de los años mientras se recopila más información. Estas especies usan las costas de la Setúbal para alimentarse y descansar. Algunas seguirán su migración, otras permanecerán ahí. No son las únicas que llegan a esta zona, también se pueden encontrar con Remolinera Común (Cinclodes fuscus), Sobrepuesto Común (Lessonia rufa), Golondrina Patagónica (Tachycineta meyeni) y algunas más, comunes para esta época.

—¿Hasta cuándo se van a quedar en la Setúbal?

—Es una buena pregunta, pero no puedo especificar ningún momento exacto, por lo general se sabe que las que llegan en otoño luego, a finales del invierno o principio de la primavera, regresan al sur, depende la especie, y como sigan los niveles de agua.

—¿Qué medidas se deben tomar para respetarlas?

—Cada vez que se organiza un evento o cuando los visitantes generan altos decibeles de ruidos, como por ejemplo las motos, cuatriciclos, autos y camionetas que circulan por las costas y playas de la laguna Setúbal, no sólo están ingresando con sus vehículos a lugares donde no se puede circular con ellos, sino que están poniendo en peligro innumerable cantidad de animales, como todas estas especies de aves que hoy nombramos y que están relacionadas fuertemente con laguna. Es fundamental no perturbar el ambiente con basura ni ruidos, disfrutar de la naturaleza sin destruirla.

—¿La presencia de estas especies tiene algún impacto en en el ecosistema?

—El impacto tiene que ser en nosotros, entender la importancia de la laguna Setúbal como sitio donde conviven cientos de especies de animales, donde se alimentan y resguardan, donde se reproducen, donde tienen el hábitat apropiado para descansar, recargar energías tras sus migraciones y continuar viaje. Sin nombrar los innumerables servicios ecosistemas que nos brinda la laguna a todos los humanos y animales. Es un ecosistema que tienen que estar en equilibrio, el cual tenemos que cuidar. Hoy el mundo nos está pidiendo que respetemos la naturaleza, porque los desastres ecológicos que generamos nos están enfermando.

Prohibido cazar

Durante una recorrida realizada por El Litoral el viernes pasado, se pudo comprobar la presencia de basura sobre los bañados de Colastiné Norte, como también gran cantidad de cartuchos de escopeta.

“La casa furtiva es algo que nos preocupa mucho y es algo que abunda, pese a que está prohibida”, advirtió Sebastián Lovera, Guardafauna Honorario y Coordinador Provincial de la Red de Promotores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los principios básicos de la ONU para la Agenda 2030. La ley provincial N° 4830 es la que prohibe la caza comercial y deportiva en todo el departamento La Capital, por lo que “no debería sonar ningún estampido en toda nuestra región”, sentenció.

“Sin embargo en la orilla de la Setúbal y en su delta superior hay cazadores”, dijo Lovera, “por lo que es necesaria una campaña urgente para proteger a estas especies”. Incluso la ley nacional de Fauna N°22.421 contempla “penas de prisión de hasta 6 años no excarcelable para quien cometa este tipo de delitos”, apuntó el guardafauna.

Lovera ya inició una fuerte campaña para tratar de preservar todo el delta superior de la Setúbal. Esta actividad es gestionada desde la Comuna de Monte Vera, donde está encargado del área de Medio Ambiente. Incluso sumó un proyecto educativo en la Reserva Lagunas de Añapipé, de Campo Andino —hábitat de los flamencos—, para involucrar a toda la comunidad.