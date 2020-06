Continúa el operativo de combate a los incendios en las islas frente a Rosario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Una brigada forestal de la Policía Federal fue enviada este domingo a combatir el fuego de campos entrerrianos situados en la margen izquierda del río Paraná, frente a Rosario, en un helicóptero de Prefectura Naval Argentina y dos aviones. Para el intendente Javkin, “esto ya es una provocación”.

El Ministerio de Seguridad de Nación, a través de la Secretaría de Articulación Federal, despliega desde este domingo “al director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, un coordinador aéreo, una brigada forestal con 13 personas de Policía Federal Argentina, un helicóptero de Prefectura Naval Argentina, un avión observador y un avión hidrante”, abundó un vocero de Seguridad de la Nación.



Estos recursos se suman a los medios municipales y provinciales que se encuentran trabajando para controlar los focos activos (eran cinco) en la zona frente a las ciudades de Rosario, Alvear y Villa Constitución. La Cuna de la Bandera amaneció el domingo tapada por el humo de las quemas ilegales de campos en la vecina costa del río Paraná, en la provincia de Entre Ríos. A pesar de la prohibición de las quemas de pastizales que realizan los dueños de los campos con ganadería de las zonas aledañas a la ciudad entrerriana de Victoria, algunos productores agropecuarios volvieron a encender fuego -como lo hicieron durante toda la semana- y Rosario sufre otra vez las consecuencias, según denunciaron numerosos ciudadanos en las redes sociales.



“Los rosarinos y rosarinas no queremos amanecer con la ciudad llena de humo. Por eso seguimos monitoreando los focos y trabajando en el tema. El humo es perjudicial para nuestra salud y genera un daño ambiental irreparable”, tuiteó Gustavo Zignago, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario.



El jueves pasado se reunieron en Rosario la secretaria de Ambiente y Cambio Climático de la Nación, Erika Gonnet, con el intendente rosarino Pablo Javkin y representantes de los gobiernos provinciales de Santa Fe y Entre Ríos con el objetivo de avanzar en la identificación de los ganaderos que quemas pastizales en Victoria y sancionarlos. Se conformó una mesa interjurisdiccional en la que se firmó un acta acuerdo que regirá durante 90 días y contempla soluciones concretas, mientras se avanza con un plan de fondo. Buscarán a los dueños del ganado para avanzar en su sanción y habrá monitoreo permanente en la zona. Además, dos aviones hidrantes sobrevuelan por 50 días las zonas afectadas por el fuego. En este sentido, el gobierno santafesino pidió que “el delta del río Paraná sea declarado en emergencia ambiental”.



Por su parte, el ministro de Medio Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, declaró la “emergencia ambiental y zona crítica de protección a ese espacio del delta entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos”, al tiempo que “prohibió por 180 días la quema de pastizales en ese amplio sector”.

“Me parece una provocación”



“Hay que tener alguna medida a nivel nacional sobre este tema de las quemas. Nunca se dio una reunión así como la del viernes y frente a esa respuesta pareció una actitud de provocación. No me parece raro que sobre el final hubo fuego. No obstante, entre hoy o mañana (por este martes) todo estará normalizado”, declaró a Radio 2 el intendente de Rosario, Pablo Javkin, quien también habló nuevamente del incendio en las islas que mantiene fastidiosos a todos los rosarinos. Y coincidió con el análisis de Gabriel Gasparutti, secretario de Protección Civil de la provincia, quien dijo que fue algo para provocar.



El mandatario municipal indicó que “el viernes, por el cambio del viento, el fuego incrementó y se juntaron los focos. Desde este domingo están trabajando 65 brigadistas, un avión y un helicóptero”. Y la labor continuó este lunes “porque hay cuarenta focos y el humo llega hasta San Pedro”.



¿Responsables identificados?



El fiscal federal de la ciudad entrerriana de Victoria, Carlos García Escalada, calificó este lunes como “muy grave” la situación de los incendios en las islas del Delta del Paraná, y aseguró que la justicia ya tiene “prácticamente determinado” quiénes serían los responsables de esas quemas. García Escalada confirmó a LT8 de Rosario que la investigación que lleva adelante “está a punto de concluir en esta fase y ya tenemos prácticamente determinado quiénes son las personas que podrían ser las responsables” de los incendios en las islas.



Comentó que desde los primeros días de marzo último se hizo cargo de la investigación tras la denuncia presentada por el intendente de Rosario, Pablo Javkin, por el humo de los incendios que afectan a los habitantes rosarinos y de la zona. “Desde entonces estuvimos reconstruyendo los lugares donde se produjeron incendios que han causado distintos problemas en Rosario, y se incorporaron las denuncias de San Lorenzo y Arroyo Seco en torno al mismo tema”, añadió.



El funcionario judicial dijo que “ahora estamos finalizando la etapa de determinación de lugares y de precisión acerca de quiénes son las personas que explotan esas zonas y que aparecen en principio como responsables de las quemas”. “Hay una serie de circunstancias que en cada uno de los casos tenemos que examinar y reconstruir, para saber ante qué caso nos encontramos y qué imputación corresponde formular”, explicó el fiscal federal de Victoria.



Asimismo, el fiscal consideró como “sumamente grave”, la situación de los incendios en las islas del delta del Paraná. “Es muy grave, y es una práctica que se viene desarrollando en los tres últimos meses sin respiro, afectando en forma significativa el medio ambiente y a las ciudades linderas a los incendios”, finalizó.

“Que paguen”

Ante el desastre ambiental que se está consumando en las islas entrerrianas, que generan un humo irrespirable en Rosario y en toda la franja costera del Paraná, el ministro de Medioambiente de la Nación, Juan Cabandié, llegó al aeródromo de Alvear este lunes y realizó una recorrida por la zona de desastre en el humedal. En contacto con los medios de prensa, señaló que Nación hará “una denuncia penal para cargarles a los responsables el costo operativo” que se está haciendo. Admitió que la intensificación de las quemas “es una provocación” y opinó que “Entre Ríos debería sacar una ley para prohibir” este tipo de incendios. “Vamos a hacer una denuncia penal, vamos a insistir con la Justicia”, dijo Cabandié. El ministro planteó que “todo el presupuesto que se utiliza desde Nación por personas inescrupulosas, que está afectando a los rosarinos y a todo el cordón costero, que se le cargue a los responsables”.