La cúpula de Vicentín desembarcó este martes en la Casa de Gobierno

Miércoles 24.06.2020 - Última actualización - 10:38

Los funcionarios del Poder Ejecutivo defendieron la decisión de haber dispuesto una intervención provincial. Pero aclararon que son renuentes a la expropiación. Al margen de la disputa judicial, preocupa cómo puede seguir operando la compañía.

En medio del tembladeral político y judicial por el caso Vicentin, los máximos referentes de la firma estuvieron este martes en la Casa de Gobierno. Daniel Buyatti, presidente del directorio; Sergio Vicentín, director; y Roberto Gazze, gerente financiero de la empresa fueron recibidos por los ministros de la Producción, Daniel Costagmana; y de Gestión Pública, Rubén Michlig. También participó del encuentro el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia.



Fuentes gubernamentales aseguraron a El Litoral que el encuentro se inscribe en los diferentes contactos que, incluso el propio Omar Perotti, viene llevando adelante con diferentes actores involucrados directamente en el tema como cooperativas de productores, acreedores y sindicatos de trabajadores. Pero los citados ayer son protagonistas estelares de la historia.



La intención, aseguraron, es plantear de qué manera la empresa recorrerá esta suerte de transición que se plantea hasta que la justicia termine de resolver el concurso preventivo; y la política defina hasta qué punto interviene en el tema. “Más allá de las diferencias que puedan existir sobre la cuestión del proceso judicial, hay una actividad que no cesa. La conversación con los referentes de Vicentín fue para analizar la situación actual de la empresa y encontrar, si se puede, una salida consensuada de cara a futuro. El objetivo es salvar a la firma y atender a los empleados y acreedores por sobre todo las cosas”, comentó a este diario uno de los partícipes de la reunión.



Futuro inmediato



La audiencia, según pudo saberse, había sido pautada antes de los chisporroteos judiciales del fin de semana. Desde la Casa Gris se insiste en sostener que más allá de las posiciones encontradas de cada una de las partes en el marco de la disputa judicial, “la empresa no puede parar”. “Hay un andarivel por el que transcurre la cuestión legal en la que legítimamente cada uno plantea sus diferentes posicionamientos; y otro, que tiene que ver con la dinámica del funcionamiento de la empresa que tiene que seguir operando porque de lo contrario, ya no habrá empresa que salvar. El proceso judicial no inhibe ninguna negociación”, planteó el funcionario.



Empresa y Casa Gris compartieron la preocupación por las consecuencias que conlleva un concurso. Vicentín manifestó interés por hallar una salida, y el gobierno aclaró que se mantiene “firme” en la postura de la intervención, aunque abierto al diálogo. Y que no es propósito ni intención de la gestión Perotti avanzar hacia la expropiación



Como se sabe, el Poder Ejecutivo a través de la Inspección de Personas Jurídicas, resolvió intervenir administrativa y gerencialmente la empresa a través de un funcionario -Alejandro Bento-, aunque esa instancia tiene que ser avalada por el juez del concurso, Fabián Lorenzini.



Los empresarios admitieron que es “más amigable” la “alternativa regional”, en alusión a la intervención propuesta por la provincia antes que la dispuesta por el Presidente la Nación, aunque dejaron en claro que ningún desplazamiento de los actuales administradores resulta satisfactorio.



Canal de diálogo



En cuanto a la salida a la crisis, no hubo en este cónclave una alternativa o propuesta concreta. Sí, predisposición para encontrar una solución consensuada, según trascendió. “La empresa aseguró que está buscando fondos paran cancelar las acreencias inmediatas. Y no aparecieron (en la reunión) planteos extremos ni condicionamientos; fue una reunión madura, entendiendo que una cosa es la disputa judicial y otra, la continuidad de la empresa”, insistió el funcionario consultado.



Los encuentros van a continuar este miércoles en la ciudad de Rosario entre el gobernador y las entidades productivas de la provincia. Y se prolongarán durante la semana con otros actores vinculados a la empresa.

Familia

Otros integrantes de la familia Vicentín que no integran el directorio pero sí son tenedores de parte del paquete accionario, también solicitaron audiencia y se reunieron ayer con funcionarios del Poder Ejecutivo. En tanto, representantes de la Asociación de Acopiadores de Cereales mantuvieron otro encuentro con equipos de gobierno, en este caso, en el Ministerio de la Producción.