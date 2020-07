https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se dice que esa es la estrategia del club ante la salida del juvenil

La historia de Braian Galván, ¿tendrá cierre legal en Fifa?

Hasta el momento no hubo palabra oficial de la institución. Habló el jugador y también su representante, señalando que no hubo ofrecimiento para renovar el contrato y que el jugador negoció con el Colorado Rapid cuando entró en los últimos seis meses, avalado por la norma Fifa, pero ofreciendo un negocio de venta que el club no aceptó. ¿Termina en Zurich?

Por Enrique Cruz SEGUIR En Colón, sus dirigentes no hablan. Sería bueno que lo hagan. O que al menos, el club emita algún comunicado explicando por qué pasó lo que pasó y cómo se llegó adónde se llegó con la situación de Braian Galván. Desde el lugar del jugador, ya se expresó él mismo y también lo hizo Agustín Marioni, su representante. El jugador se despidió del hincha sabalero diciendo que “antepuse los intereses del CLUB a mis intereses personales”. El representante dijo que “vinimos con una oferta de venta cuando ya Braian había entrado en los últimos seis meses del contrato y Fifa lo habilita, legalmente, para negociar con otra institución; pero no aceptaron”.

¿Cómo y por qué se fueron dando las situaciones?

* 1) Braian Galván tenía contrato con el club con vencimiento el 30 de junio de 2020. En marzo del año pasado se lesionó, volvió en noviembre, jugó ante Estudiantes, hizo un gol, acumuló algo más de 300 minutos en Primera, fue convocado a la selección juvenil y elegido para ser “sparring” de la mayor en 2018. En diciembre, viajó a Estados Unidos.

* 2) Desde el 30 de junio del año pasado (cuánto menos) hasta el 31 de diciembre, Colón tuvo tiempo para ofrecerle la renovación del contrato. Si lo hizo o no lo hizo, deberán decirlo los propios dirigentes. A partir del 1 de enero, el jugador quedó legalmente en condiciones de negociar contrato con otro club.

* 3) Braian Galván firmó un precontrato con Colorado Rapid de Estados Unidos. Según su representante, el 4 o 5 de enero, día en que el plantel comenzó los entrenamientos de la mano de Osella, le trajeron una oferta de venta a Colón, “con la posibilidad de negociar para obtener una mayor diferencia”. Colón no quiso, también desde la óptica y palabra de Marioni.

* 4) ¿Viajó Vignatti en algún momento a Estados Unidos?. Sí. Lo hizo. ¿Para qué?, para establecer un contacto con un abogado que participó de la venta de Erik Godoy al Vancouver Whitecaps de Canadá. Habría sido a principios de este año.

* 5) ¿Cuál fue la oferta que se le hizo a Colón?, sin certeza absoluta, por lo que se pudo averiguar habría rondado el medio millón de dólares, quedándose el club con un porcentaje. De ser así y atendiendo a las declaraciones que hizo su representante, es posible que se pueda haber rescatado algo más si se negociaba. Esto no ocurrió y el 1 de julio, al día siguiente del vencimiento del contrato, Braian Galván se estaba sacando una foto y publicando en sus redes sociales desde el país del norte.

Colón perdió un patrimonio que vino madurando desde hace más de siete años, momento en el que Galván llegó a Santa Fe. El jugador no alcanzó a desarrollarse, apenas convirtió un gol contra Estudiantes y se fue siendo una “promesa” que pasó inadvertida, en muchos casos, para el hincha sabalero. ¿Error, omisión o qué?, lo único cierto es que esa tan mentada pertenencia y ese objetivo —que debe ser mutuo— de que aquellos chicos que son reclutados y preparados para que lleguen a Primera, puedan triunfar en el club de sus amores y en el que fueron creciendo, madurando, aprendiendo cosas del fútbol y de la vida y adquiriendo desarrollo, de “buenas a primera” se fue cuando todavía su carrera está en ciernes. O en pañales.

¿Qué estrategia tendrá preparada Colón?, ir a Fifa. Preparará, el club, otra “batalla legal” que podrá ganar o no. El tiempo y las leyes lo definirán. De todos modos, de nada sirvió el esmero y el empeño que se puso en desarrollar el talento de un jugador, cuando apenas pudo defender algo más de 300 minutos la camiseta del club en el que creció.

Colón, como ya se dijo, podrá o no ganar esta nueva “batalla legal”. Pero lo que no puede pasar es que, precisamente, estas cosas sucedan. El proyecto deportivo, la generación de jugadores propios, que sientan la camiseta, que quieran triunfar en el club que los vio crecer de niños hasta que puedan saltar escalones, debe ser un objetivo en sí mismo. Es preferible un jugador que llega, juega y no anda; que un jugador que llega, no juega y se va, sin que el club pueda saber si va a andar o no.

Probablemente en Colón estén convencidos, sus dirigentes, que la oferta que le arrimaron fue escasa. Y probablemente también, esos mismos dirigentes tengan el optimismo a flor de piel de conseguir un mejor negocio por la vía del reclamo en Fifa. ¿Saben qué hubiese sido lo ideal?, que Colón pueda tener a un Braian Galván en plenitud, como alguna vez pasó con los Carignano, los Bertoglio, los Alario o los Conti. Y que esa plenitud, puesta a disposición del equipo, provoque el doble efecto: el económico, pero también el deportivo.

Rebaja

El presidente sabalero declaró en algunas emisoras a las que concedió entrevistas, que habrá reducción de presupuesto. La TV se mantiene pero con un monto que no se ha actualizado y que va perdiendo valor adquisitivo, mientras que todos los otros indicadores económicos han bajado o directamente no existirán (cuotas societarias, sponsors, venta de abonos a palcos y plateas, etcétera). A esto se suma que no se han producido ventas de jugadores.

Pierotti, Farías y Farioli

Distintas situaciones se presentan con Santiago Pierotti (19 años), Facundo Farías (próximo a cumplir 18 años) y Brian Farioli (22 años).

Tanto Farías como Farioli firmaron sus contratos, algo que no ocurrió todavía con Pierotti a pesar de que hubo negociaciones con el representante del volante oriunfo de Pilar.

Farías fue operado y fue goleador de la reserva. Fue subido a la Primera y los técnicos que lo han visto manifestaron que se trata de un delantero con muchas condiciones, que posiblemente tenga más chances cuando se reinicie la actividad.

Mientras tanto, Brian Farioli también tuvo ya la posibilidad de jugar, está en el club desde hace diez años y es otro jugador que espera tener posibilidades con Eduardo Domínguez, quien ya lo conoce.

En los últimos días también hubo rumores respecto de un posible interés del Feyenoord de Holanda por Pierotti. Este interés no es nuevo, ya que en octubre del año pasado, El Litoral daba cuenta de esta posibilidad. Desde ese momento —y antes también— no se ponían de acuerdo en la firma del primer contrato, de este jugador que llegó al club cuando tenía 13 años.

En el 2019 se le dio todo lo que se le puede dar a un jugador:

* 1) Debut profesional con la camiseta de Colón en el partido que fue empate 0 a 0 contra Tigre en la Copa de Superliga. Le tocó ingresar en reemplazo del “Chelo” Estigarribia, el 12 de abril del año pasado.

* 2) Debut profesional en la Copa Argentina: el 28 de agosto en la cancha de Atlético Rafaela fue titular frente a Sol de Mayo y marcó el primer gol en el cruce de 16avos. de Final.

* 3) Convocatoria a la Selección Juvenil Argentina.

* 4) Debut con la camiseta de Colón en el marco de la campaña de la Copa Sudamericana 2019.

Además, tanto Tomás Chancalay como Tomás Sandoval ya entraron en el último año de contrato (en ambos casos, vencen el 30 de junio del año que viene).

Estigarribia entrena en Paraguay

Marcelo Estigarribia está en Paraguay y se entrena en el predio del Centro de Alto Rendimiento de la “Albirroja” en la ciudad de Ypané, donde el plantel de la selección guaraní se está entrenando desde hace un par de semanas. El volante finalizó su vínculo con Colón, reclama una deuda y no recibió oferta alguna para seguir en el club. “Hablé con Vignatti pero fue por lo que Colón me debe. Me gustaría quedarme, mi familia está muy bien Santa Fe, hace tres años que estamos y somos muy felices allí. Sé que el club está planificando una revisión de los contratos y que se reducirían los sueldos. Entiendo que es algo lógico y entendible, pero a mí no me llamaron”, señaló el “Chelo”, que es uno de los jugadores que Eduardo Domínguez quería mantener en el plantel. Ya Esparza se fue a Sol de América de Paraguay, mientras que no hay avances en la negociación con Matías Fritzler. Por su parte, Guillermo Celis gestiona el regreso a su país, también con el contrato terminado. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

