Hallaron asesinada a Rocío Vera en un descampado de Reconquista

Minutos después de las 18 de este lunes, el cuerpo son vida de Rocío Magalí Vera, de 14 años, fue hallado sin ropas y con signos de haber sido golpeada en un descampado del periférico barrio Carmen Luisa. Justo de detrás del local de una despensa abandonada llamada “Santa Rita”, un antro que ya había sido denunciado por los vecinos como lugar de venta y consumo de drogas.

Por Gustavo Capeletti



En el sitio situado a la vera de la calle Interbarrial Sur, en la zona sur de Reconquista el joven de nombre Miguel Ángel encontró a su hermana, que faltaba de su hogar desde hacía dos días, y cuya ausencia había motivado un pedido de paradero de parte de la policía.

El fiscal Alejandro Rodríguez, hizo presente en el lugar, calificó al hecho como “desgraciado” y precisó que “se encuentra el cuerpo sin vida de una adolescente, la localiza un hermano y da aviso al personal policial que justo pasaba por el lugar y ahí se activa todo el trabajo de venir al lugar.



El funcionario agregó que “se hizo presente el Grupo Técnico Criminalístico, la médica policial, gente de la policía de investigaciones, de la fiscalía y personal de la Comisaría Segunda, y fuimos hasta el lugar donde está el cuerpo, más o menos a 50 metros en un baldío”.

Hecho doloso

Respecto a la causa de la muerte, sostuvo que “el cuerpo tiene signos de haber padecido la acción de un tercero, es decir, evidentemente estamos en presencia de un hecho doloso y que estamos investigando”. Empero, expresó que “hay que hacer la autopsia que se ordenará mañana y entonces vamos a tener información más precisa. Hoy aventurar un abuso o lo que fuere no estoy en condiciones de decirlo técnicamente, más allá de alguna impresión que puede tener”.



“El hermano la encontró porque la busca ya que estaba desaparecida hace dos días, independientemente de que se la estaba buscando”, informó el fiscal, en tanto añadió: “Yo me he reunido con los familiares, le hemos dicho esto, se hizo presente la jueza de Menores Dr. Delbón, porque teníamos algunas pistas de la participación de personas mayores y menores”. Luego, reveló que “en este momento hay una persona menor que está aprehendida, presumimos que con alto grado de probabilidad que puede estar implicadas más personas”.



Consultado sobre la existencia de alguna herida visible que le haya provocado el deceso a la menor, Rodríguez indicó que” hay un elemento contundente, pero repito, la autopsia es la que nos va a decir la causal de la muerte; que si tiene signos de violencia, sí, que hay elementos compatibles con la muerte, sí, pero hasta que no hagamos el peritaje correspondiente no podemos todas las respuestas”.



Presumiblemente, la hora de la muerte podría fijarse en la noche de anoche por la rigidez del cuerpo, estimó, y respondió sobre el dato de un supuesto embarazo en curso, como aseguraban allegados a la víctima presentes el lugar, que ese dato “lo va a arrojar la autopsia, signos evidentes y visibles de un embarazo no tenía”.



Fuga de hogar

Con fecha de ayer, la Comisaria Segunda de Reconquista emitió un pedido de paradero por fuga hogar a pedido de la Nilda Valenzuela, madre de Rocío. La mujer dio cuenta que vivía en barrio La Loma, extremo sur de la ciudad, y que en horas de la mañana “sin poder precisar la hora, el novio de ella que se llama M. V. la llevó a la casa de su padre que vive en Calle 10 sin poder precisar la dirección exacta porque quería pasar el día con su padre”.

De ahí en más, dijo que “la llamó el padre de su hija para decirle que Rocío se fue con E. G., de unos 30 años a una casa en el barrio Carmen Luisa donde se juntan siempre y que a esa casa le dicen Santa Rita”. Pero cuando la fue a buscar, ya no estaba más en ese lugar y “un joven le contó que ya Rocío no se encontraba más y que no sabe para dónde fue”.



Luego siguieron buscando en distintas casas y por distintos lugares de la ciudad sin poder hallarla, relató la madre en sede policial.

Al momento de desaparecer de su casa iba vestida con una calza gris con rayas finas verticales, una camperita blanca, zapatillas marca Nike rosadas; tenía 1.5 metro de estatura, de tez trigueña, contextura robusta, pelo color negro largo hasta los hombros con un mechón del lado izquierdo color rubio, ojos de color marrón, sin tatuajes