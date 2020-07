https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entretelones de la política provincial

Con eso no...

Filtrado. Durante la reunión con Omar Perotti el exgobernador, Miguel Lifschitz, dejó en claro que no quiere politiquería y sí más acuerdos políticos.

Reunión entre el gobernador Omar Perotti, tres de sus ministros y dirigentes del Frente Progresista Crédito: Captura de Twitter

La reunión del gobernador Omar Perotti, tres de sus ministros y dirigentes del Frente Progresista encabezados por Miguel Lifschitz dejó definiciones sobre la mesa y algunos compromisos. En la comitiva oficial hubo coincidencias entre los colaboradores del gobernador en el hincapié del socialista de expresar preocupación sobre el tema seguridad y transporte público de pasajeros pero también sobre de la necesidad de sacar ambos temas de la contienda pública, de la politiquería y de buscar acuerdos políticos para intentar superar ambas problemáticas. “No me gustó cuando fui gobernador la politización de algunos temas y no quiero que le pase a quien ejerce ese cargo”, se le escuchó decir al presidente de la Cámara de Diputados. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

