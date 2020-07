https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A fines de 2018 se había firmado un “acta de entendimiento” que avalaba el desarrollo urbanístico. Ahora, el intendente Jatón dijo que la intención es que todo ese sector sea “un gran espacio público”, y que el proyecto de edificación “se ha bajado, por ahora”. Se abren los interrogantes.

Se trata de un predio de 24 hectáreas de terrenos fiscales ¿Cae en saco roto el plan urbanístico para terrenos cercanos a la Belgrano?

Hace más de un año y medio, se anunciaba un avance concreto sobre el plan de urbanización sobre 24 hectáreas de terrenos lindantes a la Estación Belgrano, que son predios fiscales del Estado Nacional y concesionados al Belgrano Cargas. Más atrás en el tiempo, en 2016, Nación daba el visto bueno al Plan Circunvalar Ferroviario, con el que se pretende sacar definitivamente los trenes cargueros del ejido urbano, reactivar el transporte ferrovial e interconectar el área metropolitana.

Pero en el medio pasaron muchas cosas: la campaña electoral de 2019 con sus cruces, promesas y anuncios; los cambios de gestión política en los gobiernos nacional, provincial y municipal y, finalmente, la pandemia 2020. La pregunta es, ¿qué pasó con ambos proyectos para la ciudad? ¿En qué estado están? Coronavirus de por medio, pareciera que todo ha quedado sólo en la letra fría de los expedientes.

El último antecedente que dio un impulso jurídico para ambas iniciativas fue un Acta de Entendimiento de Urbanización (N° 00804) rubricada el 3 de diciembre de 2018 entre el entonces intendente José Corral y el por aquella época presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe), Ramón Lanús.

Ambas partes se “comprometían a articular esfuerzos” en una serie de acciones de cara al desarrollo del proyecto urbanístico y al Circunvalar Ferroviario (ver aparte), sobre la base de siete cláusulas. El área del ejido urbano involucrada es una superficie de 24 hectáreas de la ciudad enclavadas en las adyacencias de la Estación Belgrano (Centro de Convenciones) hacia el norte, que dividen los barrios Candioti norte y Siete Jefes.

Lo último fueron recientes declaraciones públicas a una emisora local del intendente Emilio Jatón.

El Centro de Convenciones de la Estación sigue en manos de los santafesinos, tras la renovación de la concesión de uso por otros diez años. Se trabaja en la cesión definitiva para la ciudad. Foto: Flavio Raina

Dijo, sobre esos terrenos donde estaba previsto desarrollar un plan de urbanización: “El proyecto de esta gestión es hacer en esas más de 20 hectáreas un gran espacio público. Había un viejo proyecto para construir edificios... —declaró—; pero desde la Aabe lo desestiman. El proyecto de urbanización se ha bajado por ahora. Esa puede ser otra discusión para más adelante, pero hoy estamos bregando para que allí podamos hacer plazas, juegos y que la gente lo disfrute”. Entonces, ¿qué pasará con esta iniciativa?

Antecedentes

Esa acta de entendimiento de urbanización, como acto administrativo, no ha perdido vigencia jurídica. Se firmó entre un ex intendente que en su momento cerró filas con el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, con quien tuvo una fuerte afinidad política. Los tiempos (y las gestiones) cambiaron. Pero más allá de eso, vale hacer algunas consideraciones sobre ese texto acordado a fines de 2018, que fue refrendado por varios decretos nacionales de la gestión nacional anterior.

El acta dejó expreso el “compromiso” de conformar una Comisión de Trabajo encargada de confeccionar un máster plan en el que se plasme la propuesta urbanística para el predio, con los indicadores urbanísticos para la creación del “Distrito Especial - Ex Estación Belgrano y adyacencias”. Esa Comisión de Trabajo se conformó de hecho.

Se establecía “un nuevo tejido urbano que albergue edificios de usos mixtos, residenciales, comerciales, hotelería y servicios complementarios al Centro de Exposiciones Estación Belgrano, incluyendo un sector del predio para empresas vinculadas a las Tecnologías de la Información y el Conocimiento (Tics) contemplando la situación ocupacional existente; generar espacios verdes recreativos y comerciales; mejorar la conectividad urbana del área, contemplando aperturas viales definidas, la organización del tránsito y el ordenamiento integral de los sistemas de movilidad y accesibilidad”, dice la cláusula segunda del acta en cuestión.

La Aabe se comprometía a vender mediante subasta pública los lotes que surgieran del máster plan. Hubo un decreto nacional que habilitó a la Aabe a disponer de la venta y loteo de los terrenos (N° 1088/2018). La venta de los lotes se realizaría por etapas, “en función de las previsiones de aperturas viales y atento a la concreción de las obras de infraestructuras, conforme a la propuesta urbanística que se definiera”, dice el expediente.

La Municipalidad, por su parte, se comprometía a someter a consideración del Concejo la propuesta de urbanización, de acuerdo a las conclusiones emanadas de la Comisión de Trabajo. Este medio pudo saber que quedaron dos instancias pendientes: la primera, terminar el trabajo del máster plan, que está en el nivel de anteproyecto, el cual se debería poner a consideración de los actores sociales de la ciudad (colegios de profesionales, desarrolladores inmobiliarios, vecinales, etcétera).

Y la segunda, la necesidad de que el Concejo santafesino sanciones una ordenanza creando ese “Distrito Especial - Estación Belgrano y Adyacencias”, para el proyecto de urbanización en el terreno en cuestión, con los indicadores urbanísticos definidos en el trabajo final (esto no ocurrió). Desde ahí, se empezaría el proyecto de desarrollo de viviendas. Pero ahora, con las declaraciones de Jatón y —en principio, la desestimación de la actual Aabe de impulsar la urbanización—, surgen las dudas sobre si este proyecto caerá en saco roto.