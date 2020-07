Algodoneros levantaron el bloqueo a la espera de una reunión con Sukerman

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El conflicto ingresó en una tregua y compás de espera. Empresarios denunciaron que con este tipo de protestas “es imposible seguir”. Y realizaron una presentación ante Fiscalía. Dura crítica del senador Marcón al ministro Sukerman.

Por Gustavo Capeletti



Trabajadores de Algodonera Avellaneda suspendieron provisoriamente el piquete con el que desde el miércoles mantenían bloqueado el ingreso al Parque Industrial de Reconquista en reclamo de recomposición salarial.

La decisión de levantar el corte en el acceso al predio de radicación de industrias donde está ubicada la planta textil en la que prestan servicios fue tomada por los manifestantes luego de conocer que el ministro de Trabajo, Roberto Sukerman, los recibirá el martes que viene para tratar de destrabar el conflicto, tras gestiones realizadas en la capital provincial por el intendente reconquistense Amadeo Vallejos.

En tanto, en la tarde de este viernes se realizó una reunión con funcionarios políticos y referentes de instituciones locales en la sede del Centro Industrial y Comercial de Reconquista, convocada por empresarios para “analizar la crítica situación que están atravesando las 23 empresas del Parque Industrial de Reconquista y sus más de 2.000 trabajadores, todo atento al corte y bloqueo al ingreso principal al predio lo que es de público notorio. “Necesitamos que la dirigencia política tome el compromiso de hacer valer la ley y de demostrarle a la sociedad que todavía vivimos en un estado de derecho. En donde nadie puede prohibirle a otro trabajar”, expresaron los industriales en el llamado.

Situación límite

Ya en el cónclave, los miembros de la comisión directiva del Ente Parque se refirieron al conflicto de los algodoneros que ya lleva días. Jorge Faccioli, de Proyección Electroluz, dijo que “el objetivo de la reunión es contarle a toda la comunidad lo que está pasando en nuestro Parque Industrial y de alguna manera también generar un llamado a los legisladores y ejecutivos para que atiendan esta cuestión que ya no puede esperar más”.

El empresario sostuvo que “las empresas están pasando una situación tremendamente complicada con esta pandemia y si a esto le sumamos la imposibilidad del ingreso de camiones y vehículos se hace absolutamente imposible y peligra la continuidad de todas las empresas”. “Ya venimos mal y con todo esto es imposible poder seguir. No se puede salir con la producción, no se puede entrar con la materia prima, no se puede trabajar tranquilos con nuestra gente”, protestó. “Hoy se hizo una presentación en la Fiscalía por este tema y desde el domingo que venimos trabajando sobre este tema porque se veía esta posibilidad” de protesta, refirió.

A su turno, Kelly Genovese, empresario y expresidente de la Sociedad Rural de Reconquista, contextualizó la situación de las empresas que “hace años estamos trabajando con desventajas competitivas, tenemos muchas asimetrías con el sur. Lo único que sabemos es trabajar, transformar la materia que tenemos en riqueza. Estamos ante un modelo en el que vamos a seguir generando miseria y pobreza”.

El presidente del Ente Parque Industrial Reconquista, Fabián Prieto, indicó a los legisladores locales y provinciales presentes que “el problema de la algodonera se tendrá que dirimir en los ámbitos que correspondan. Nosotros lo que queremos es trabajar y que esta situación se pueda destrabar lo antes posible porque no tenemos margen de maniobra. Las empresas están en una situación crítica, algunas paradas y otras trabajando a medio término. Lo que queremos es que nos acompañen en esta situación límite que estamos viviendo”.

“Debería estar aquí”

Por su parte, el senador Orfilio Marcón fustigó al gobierno provincial por la forma en que abordó el conflicto: “A partir de la situación que se presentó en Algodonera Avellaneda intenté comunicarme con el ministro Roberto Sukerman, pero como no atendió entonces le envié un Whatsapp pero anuló la líneas azules del visto. Esto pasó el martes”. “El jueves cuando me entero de este tema vuelvo a llamarlo al ministro de Trabajo, no pudo atenderme nuevamente, le envié otro Whatsapp y tampoco apareció el visto. Entonces lo llamé al gobernador y no pudo atenderme, le mandé un Whatsapp al gobernador y no tuve respuesta. Entonces fui a hablar a la Corte Suprema de Justicia porque pareciera que en esta provincia no hay gobierno”, arreció en su crítica.

El legislador norteño consideró que “si hay un ministro de Trabajo, porque ahora hay dos problemas: uno de la empresa y el otro el del Parque Industrial, debería estar acá en este momento, no nosotros ir a Santa Fe. Debería estar aquí trabajando hasta que se solucione o, por lo menos, encaminando una solución”. “Quiero informarles que estuve tratando el tema y desde mi punto de vista el ministro debe estar aquí y además debería atender al senador, salvo que tenga que afiliarme al peronismo para que me atienda”, ironizó, en el final de su alocución.



PÉRDIDAS

En tanto, Roberto Vicentin, CEO de Algodonera Avellaneda, pidió al gobierno que pueda ayudar a hallar una solución y estimó que “las pérdidas son grandes por tener la planta parada. Ya desde que empezó la pandemia el 19 de marzo estuvimos dos meses sin trabajar y después volvimos a la actividad con el 20 y el 30 por ciento de producción, estábamos en el 50 por ciento de productividad antes de este problema”. El gerente la hilandería Roberto Vicentin aseguró en el cónclave que “hoy por hoy no le debemos nada a ningún empleado, pagamos todo de acuerdo al convenio de trabajo” y adelantó que la firma solo negociará con delegados del “gremio textil y no con el de aceiteros”. Esto ante la avanzada del sindicato del aceite de querer tener participación en las negociaciones.





Falaces

En relación al conflicto gremial que se mantuvo hasta la tarde del viernes bloqueado el Parque Industrial de Reconquista y a “ciertas publicaciones periodísticas absolutamente falaces, tendenciosas e inexactas”, Algodonera Avellaneda, del Grupo Vicentin, aclaró que se encuentra encuadrada en los convenios colectivos de trabajo celebrados por las entidades gremiales que representan al sector textil, que aplican para todas las empresas del sector que se encuentran agrupadas en la FITA (Federación de Industrias Textiles Argentinas).

La empresa aseveró que “no sólo cumple con los compromisos derivados de dichos acuerdos, sino que adicionalmente abona un plus por productividad del orden del 15%. La compañía no ha dejado jamás de abonar los salarios correspondientes, aún en un contexto extremadamente delicado agravado por la pandemia, que ha mantenido la planta inactiva por más de 60 días. Aun en esa situación Algodonera Avellaneda ha mantenido a todo el plantel de trabajadores sin producir ni un solo despido”.

Asimismo, dejó claro que “es falso que se abone parte del sueldo con productos, se trata en la realidad de beneficios adicionales que se otorgan por fuera del salario acordado”.