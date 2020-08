Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 03.08.2020

21:30

¿Si probaran gobernar para todos?

ROBERTO R. SÁNCHEZ

“Nunca una buena noticia, a pesar del esfuerzo que hacen par ‘cerrar la grieta’, cada vez se agiganta más. La sospecha es que esta centena es para acomodar las cargas en el camino: Cumbre de Eruditos Judiciales de once, siete responden a la Vice, el fin es cambiarla conforme sus necesidades (por eso la inmediatez). El juez Canicoba se jubila dejando atrás enredados a muchos funcionarios de la anterior administración y expresando que verá pasar el cadáver de su enemigo sentado en la puerta de su casa. Cabe preguntarse cómo llegó a Juez, y en sus fallos entre ellos el impoluto Etchegaray absuelto en varias causas. La moratoria para perdonar a Cristóbal y otros, las retenciones robadas, la Oficina Anticorrupción desaparecida como querellante. Espero que pronto se lleve a la práctica la iniciativa de Stornelli y poner un freno a todos estos desaguisados”.

Exámenes finales

LAUTARO BALOCCO

“Leo las noticias del diario con habitualidad, y me gustaría que averigüen para informar sobre la toma de exámenes presenciales en las universidades de la provincia. En un principio el gobierno provincial aprobó la toma de exámenes presenciales con el requisito de que las universidades manden los protocolos para ser aprobados, lo cual las facultades hicieron, y ahora el gobierno no da ninguna respuesta a tal situación, dejando miles de estudiantes perder el año, sin ninguna información para que puedan planificar cómo seguir con sus estudios y retrasándolos. Es posible estar a un metro en un bar tomando cerveza, pero no así estar a un metro y medio en un aula para rendir un examen y de ese modo poder concretar lo que estudiamos estos meses y avanzar en la carrera. Debe ser que al no poder habilitar exámenes presenciales en Rosario por los casos de las últimas semanas, tampoco los habiliten en Santa Fe capital. La verdad es que en nuestra ciudad no hemos tenido casi casos de coronavirus durante varios meses, lo que abrió la posibilidad de habilitar protocolos a este respecto, pero la incomunicación e inoperancia que se tuvo trae consecuencias negativas para miles de chicos que están estudiando todos los días. Espero se pueda averiguar qué pasa, e informarlo, gracias, saludos”.

Llegan cartas

¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón!

PROF. JONATAN ABRATTE

El título de esta frase está entre las estrofas de “Cambalache”, uno de los tangos más famosos del siglo XX, obra de Discépolo, y la cito aquí porque algo así estamos viviendo en la educación argentina, puntualmente en nuestra provincia, ya que a mediados de mayo salió una resolución del Ministerio de Educación de Santa Fe (Res. 223/20), que establece que los alumnos que adeuden 4 materias del año pasado, que los hayan hecho repetir de curso, podrán elegir 2 de ellas y rendirlas nuevamente antes del retorno normal a clases y así, de esa forma, si rinden bien podrán comenzar en el año que deberían estar. Ese “examen” constaría solo de un trabajo práctico, el que por cuestiones de esta pandemia se realizaría en forma online.

Esta nefasta resolución se sienta sobre las bases de un facilismo de dimensiones cósmicas, ¿por qué se tomó esta decisión?, ¿qué tiene que ver la pandemia con alumnos que no se esforzaron en las etapas de exámenes de diciembre de 2019, febrero y marzo de 2020 para pasar de año? Esta “nueva oportunidad” es una falta de respeto al trabajo docente, a la educación como concepto y a los alumnos que verdaderamente se esforzaron, a lo largo del año pasado, para poder avanzar de curso. El manoseo que se hace a la educación argentina no es nada nuevo, pero cada año sorprenden las nuevas ideas que se le ocurren al ministerio, para hacer caer aun más bajo al vapuleado sistema educativo. No comprendo el tipo de alumnado que se pretende formar, primero porque esto garantiza un paupérrimo nivel educativo y segundo, transmite un mensaje con un contenido de valores totalmente incorrecto, premiando a la persona que no se esforzó, preocupó y responsabilizó en sus estudios en el momento que debía hacerlo. Creo que la meritocracia se perdió hace tiempo en el ámbito académico y esto lo destruye aún más.

Queremos aplicar resoluciones, planes de estudios e inclusive teorías educativas que no ayudan en nada o que ni siquiera han funcionado en otros países mejor preparados culturalmente que nosotros. Cuando el Ministerio de Educación se deje de enfocar en nimiedades, como cumplir con la “matrícula” de alumnos u ordenar que pasen a toda costa (sin importar si realmente saben), con el objetivo de rellenar papelerío burocrático, para pintarle otra realidad a la gente y poner contento al político de turno, no alcanzaremos la verdadera educación de calidad que necesitamos para cambiar como sociedad. Mientras tanto ¡Dale nomás, dale que va!