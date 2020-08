Desborde cloacal genera conflictos de todo tipo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 04.08.2020 - Última actualización - 4:28

Además del mal olor y la contaminación que provoca, muchos vecinos padecieron multas por estar mal estacionados. Pero en el lugar permitido, hay días que es imposible bajar de sus vehículos.

Alfonso Durán (o Primera Junta), entre Bulevar Zavalla y San Juan, es una cuadra que viene teniendo conflictos desde hace aproximadamente un año y medio, cuando se instalaron en la zona una panadería y un pequeño edificio de no más de ocho departamentos. Una realidad que muchas veces se ve reflejada en la esquina de la tradicional Casa Cuna de nuestra ciudad, en Alfonso Durán y San Juan.

Hasta ese lugar y a lo largo de casi toda la cuadra, desde hace dos semanas, el problema se agravó: "Hace unos 15 días en el edificio se les reventó la cloaca. Por ende, desde la boca que llega a la calle, el agua servida empezó a salir a borbotones. Hay días en que hay hasta un metro y medio de agua sobre la calle", describe la situación uno de los vecinos del lugar.

"Esto se ve empeorado por lo que hacen en la panadería. Depende el día, sale por la boca que le corresponde agua con harina, y eso forma un engrudo desagradable de materia fecal y harina. Muchas veces también lavan los autos y las camionetas a cualquier hora, entonces también se llena de agua por eso, algo que afecta a toda la cuadra", se queja el ciudadano.

Pero el problema no termina ahí. Hace unos diez días, los vecinos hicieron un nuevo reclamo a la Municipalidad, cuya respuesta está pendiente. No obstante, hace poco unos inspectores de tránsito realizaron multas en la zona por estar mal estacionados. "La realidad es que no podemos estacionar en el lugar debido, porque bajamos y pisamos el agua servida. Y cuando entramos los autos a nuestras cocheras, en las ruedas se junta todo eso, y la mugre entra a nuestras casas".

Por este motivo (las multas) es que uno de los frentistas acudió a la Municipalidad para explicar la situación. "La infracción está hecha, y no pretendemos que nos la saquen, pero necesitamos, al menos, un permiso para que nos dejen estacionar libremente hasta que se solucione el problema. Pero nadie nos dice nada".

