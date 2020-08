"Mi cariño y mi amistad con Nery no se terminó"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fueron muchos años y juntos y el Turco siente que "nos estamos debiendo un café". Habla de su actual rol como concejal y quedó dolido porque siente que Spahn no cumplió con lo que le habían prometido cuando lo buscaron para dirigir al equipo en plena crisis del club.

Sigue hablando el Turco. Sin levantar la voz, siempre con un tono pausado, respetuoso, sincero.

-Varios ex jugadores dicen que Unión no los llama. ¿Vos también estás ofendido?

-Mirá, quiero ser bien claro en esto para que se entienda bien: el presidente y su comisión directiva están asesorados y saben si deben consultarnos o no. Yo dije una vez que hay muchos clubes que consultan a los ex jugadores.

-Entonces, a vos te gustaría que te llamen y te consulten...

-El ex jugador está dispuesto a colaborar de la forma que sea. No está pidiendo trabajo, al menos creo que esa es la intención de la mayoría. Me gustaría que el dirigente pueda tener a su lado a ex jugadores que fueron figuras y representativos del club, cuando lleguen otros equipos a visitarlo... Otros clubes consultan a sus ex jugadores y hasta algunos ex jugadores viajan con el plantel.

-En Estudiantes, los ex jugadores de la década del 60 han llegado hasta a concentrar con los actuales...

-Por eso... Pero cada comisión trabaja como quiera.

-¿Qué fue el descenso en el 88?

-Fue la amargura más grande que tuve en el fútbol. Estaba en el banco esa tarde del partido con Racing de Córdoba en la cancha de Boca... Ya llevaba seis o siete partidos sin jugar de titular... Yo creía que no debía estar afuera, pero el técnico era Alberto Violi y respetaba su opinión... Al otro año me fui. Jugué un año más en Guaraní Antonio Franco y allí conocí al dueño de una yerba y empecé a trabajar como representante de esa marca en Santa Fe y la zona. Por eso, mi salida del fútbol no fue tan traumática...

-Y después llegó la etapa de técnico, primero como ayudante de Pumpido. ¡Qué nochecita debe haber sido aquella en la que ganaron la Libertadores!

-Mirá, cuando llegamos a Paraguay, la prensa no nos trataba bien y a los seis meses eramos campeones de la Libertadores. El Sao Caetano era el favorito. Para colmo, perdimos el partido de ida como local y el sábado siguiente era la fiesta de los 100 años de Olimpia... ¡No fuimos a la fiesta...! El lunes viajamos a Brasil y el miércoles jugamos el segundo partido. Al término del primer tiempo, perdíamos 1 a 0, así que teníamos que remontar dos goles. Lo conseguimos y fuimos a los penales. ¡Fue tremendo!

-El otro día, Carlos Trullet decía que cuando Unión no tiene plata, busca a los técnicos de la ciudad, pero cuando tiene dinero busca a los de afuera. ¿Coincidís?

-A mí me tocó... En el momento en que Unión estaba mal, quemaban cubiertas en la puerta del club, no le pagaban a los empleados, se habían ido los jugadores, con Nery pusimos la cara. Lo hicimos por Unión, por el hincha y por lo que me había dado el club... Tuve mucha ilusión, hablamos de un trabajo a dos años... Cuando arrancó el torneo, pedimos jugar los dos primeros partidos de visitante. ¿Sabés por qué?

-Al menos, no me acuerdo...

-¡Porque no teníamos ni siquiera los molinetes para abrir la cancha...! No había presupuesto para nada.

-Pero a vos te dejaron un año, no dos...

-Bueno, en la primera etapa de ese primer torneo, cuando terminó la primera rueda, estábamos en ascenso directo... Y ahí había que reforzar el equipo. Hablé con Spahn y le dije que había que traer cuatro jugadores para ascender. El objetivo primario era que hiciéramos debutar chicos, pero estábamos ahí... Y bueno, no trajeron a nadie, no se cumplió lo del segundo año y me tuve que ir.

-¿Te dieron alguna explicación de por qué no te trajeron los refuerzos?

-Ninguna... Y si lo pactado era la continuidad, no me dieron nada. No cumplieron lo que se había acordado. Me habían prometido que iba a continuar. No era un año, sino dos. Me pedían que pusiera a los chicos, cosa que hice. Pero lo que yo les pedía, no me lo daban.

-Eso fue 2009-2010. En la temporada 2010-2011 vino Kudelka y ascendió con 17 incorporaciones...

-¡Ahí está la diferencia!... Yo soy consiente, puse la cara, había que sacarlo a Unión de ese lugar, con Nery teníamos la espalda de lo que habíamos hecho como jugadores y dirigiendo al equipo en Primera... Lo logramos.

-Pero te fuiste... ¿Spahn te llamó después de eso?

-Nunca.

-¿Te gustaría hablarlo con él?

-Me gustaría hablarlo... Esa charla quedó pendiente.

-¿Te gusta esta incursión en la política?

-¡Claro...! Lo hago con muchas ganas.

-¿Y si viniese Unión a buscarte para que dirijas al equipo?, ¿dejarías lo que estás haciendo?

-¡Ahora no!... Primero quiero terminar mi mandato. Después, sí. Sería una situación incómoda, me pondría contra la espada y la pared. Pero no, definitivamente no renunciaría porque es el lugar para el que la gente me eligió. Yo vine a la política con vocación de servicio, para ser útil y trabajar por la gente. No tengo aspiraciones, sino cumplir bien con mi mandato.

-¿Qué te piden?

-Mirá, la quema de pastizales y la inseguridad son los temas que más preocupan a los vecinos. En eso estamos trabajando, en el tema iluminación, limpieza, ir barrio por barrio para presentar proyectos que tiendan a colaborar con las fuerzas policiales. La gente se manifiesta permanentemente con el tema seguridad, reclama presencia policial, circulación de patrulleros y eso también se vé reflejado en la queja de los comerciantes, sobre todo los que están en la 7 de Marzo, la Luján, Candioti, donde están la mayoría de los negocios. En eso estamos... Yo trabajo todo el día. Y me gusta.

-¿Hablaste con Nery en este tiempo?

-Hablar no, en forma personal, pero me comuniqué con él a través de mensajes, lo saludé para el cumpleaños, me preocupé por su salud...

-¿Por qué no hablaste?

-Mirá, yo quiero sentarme con él y charlar... Nos debemos un café... Son muchísimos años de amistad y vivimos muchas cosas... Y no es que no haya hablado, te repito que me he comunicado, no es que hemos cortado el diálogo. Sé a lo que te referís y seguramente lo haremos en el futuro. Es la deuda pendiente que tengo.

-Tuvieron diferencias, encontronazos, nada que no sea natural. ¿El cariño es el mismo?

-El cariño es el mismo, eso no cambió... El afecto no se mide, no se regula... Ni tampoco se termina... Mi cariño y mi amistad con Nery no se terminó y te repito: estoy predispuesto a tomar un café y lo vamos a hacer...

-¿Qué sentiste cuando te enteraste de su operación?

-¡Me preocupé!... El día que le hicieron la cirugía estaba en una reunión y me avisaron que lo habían operado, que era una cirugía programada... Tenemos un grupo de whatsap con los campeones de la Libertadores y todos me preguntaban qué sabía, hablé con la señora y les comuniqué a todos cómo estaba la situación.

-¿El te habló?

-Se comunicó conmigo, con un mensaje, cuando falleció mi vieja... Yo le estoy agradecido a Nery, no me olvido de todo lo que vivimos juntos...

-La última, Turco. ¿Quién es Fernando Alí?

-... Un buen tipo y un buen amigo...

"Me habían prometido dos años como técnico y no me cumplieron. Cuando terminó la primera rueda, estábamos en ascenso directo y les pedí cuatro refuerzos para ascender, pero no me los trajeron. Al año siguiente buscaron 17 y subieron con Darío Kudelka". Fernando Alí, ex DT de Unión, actual concejal de Santo Tomé