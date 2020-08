Un mundo en el cajón de la mesada

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El artista y su formación siguen mostrando un EP en vivo con sus canciones emblemáticas, mientras continúan presentando las de sus dos EP de temas nuevos, "Niebla de otoño" y "Mañanitas". En diálogo con Multimedios El Litoral, repasó los últimos pasos artísticos y su mirada sobre estos tiempos pandémicos.

Juan Rosasco en Banda sigue presentando su nuevo EP "Vivo" con tres canciones grabadas en La Trastienda el 21 de septiembre de 2019, en el marco del festejo de sus 15 años de Historia. Ya se pueden ver los videos de "Calabaza" e "Hipnosis", su canción más reconocida que sonó en radios y canales de TV de todo el país. El trabajo se completa con "Milanesa".

A principios de 2019 la banda participó en el Rock And Pop Tour en Villa Gesell y tocó en Niceto junto a Palo Pandolfo. Lugo editó el EP "Mañanitas", cuyo corte homónimo tuvo como invitado a Dani Suárez (Bersuit) y a los actores Esteban Prol y Ramiro Agüero en un videoclip con 200 mil visitas.

El EP se presentó en vivo en La Tangente y fue producido por Walter Piancioli de Los Tipitos, quien también fue parte de los anteriores trabajos: "Niebla de otoño" (con más de 450 mil visitas y la presencia de Leo García, Julieta Ortega y Nacho Toselli en el clip) y el disco "Cuentos para coleccionar" (2014).

De todo esto habló Rosasco con Multimedios El Litoral, junto con sus apreciaciones sobre los tiempos que corren.

Tres tiros

-Lo último que salió fue el EP "Vivo" de canciones previas, ahora grabadas en vivo en La Trastienda, dos de los tres temas tienen video. ¿Cómo fue la idea de publicar este material?

-Queríamos tener plasmado el festejo de los 15 años, que fue justamente en La Trastienda, el 21 de septiembre del año pasado. Teníamos la idea de grabar el show, de sacar un par de temas. Después terminamos eligiendo esos tres, "Hipnosis", "Calabaza" y "Milanesa". "Hipnosis" obviamente es nuestro corte de difusión más importante hasta ahora en nuestra carrera; después "Calabaza" y "Milanesa" son dos temas que para nosotros son importantísimos y la gente los recibe con mucho amor.

-Trabajaron con la gente de Low Kick Productora.

-Sí, ahora estamos con ellos haciendo unas fotos.

-Del 21 de septiembre a ahora parece que fuera otra época, de todos modos está este material.

-El EP salió en diciembre, por suerte que lo sacamos porque nos dio movimiento para este momento en que está todo quieto: pudimos hacer un montón de notas. Tener movimiento en esta época de quietud no es menor.

-Venías de sacar dos EP de temas nuevos, también de tres temas, "Niebla de otoño" y "Mañanitas". ¿Cómo fue la transición de los álbumes de 14 temas a esta nueva forma de ir publicando?

-Obviamente es aggiornarse a los tiempos. Soy un fanático del disco, me encantan los discos: me encantaba abrir los CD con mucho amor, olerlos. Pero cambió la cosa, cada vez se venden menos discos, así que nos adaptamos a las nuevas eras como se pueda. Encontramos este formato de EP de tres temas, a partir de "Niebla de otoño", y sinceramente nos sienta muy bien: "Niebla de otoño" nos dio muchas alegrías, nos sigue dando; después salió "Mañanitas", en febrero del año pasado; y ahora estamos produciendo y entrando a grabar (obviamente con cautela, con todo el protocolo) el nuevo EP, que si todo va bien saldrá a fin de año o a principios del que viene. Siempre con este formato de tres canciones.

-También te permite poder ir largándolas a medida que van surgiendo, no tenés que esperar a escribir un disco entero.

-Sí, tal cual. En realidad todo tiene su pro y su contra. La parte positiva es no solamente en la cuestión de la composición, sino también en la trascendencia que tienen los temas. Un EP de tres temas le da más trascendencia a cada uno; en un disco de diez temas alguno se pierde, no es tan importante como el otro. Acá uno está muy pendiente de las tres canciones, porque son tres tiros, tenés que embocar los tres: tienen que estar muy bien todos (en un disco de 11 canciones también tienen que estar todas bien, ojo).

La gente escucha menos cantidad. Pero nosotros como venimos estamos muy contentos con el formato.

Compañeros de viaje

-En esos EP participaron varios invitados: Leo García en "Niebla de otoño", Dani Suárez (Bersuit) y Walter Piancioli (de Los Tipitos, también como productor) en "Mañanitas". ¿Cómo surgieron esas invitaciones?

-Uno va conociendo gente en este camino, gente hermosa, tenemos una relación muy linda con estas personas. Leo era el indicado para "Niebla de otoño", definitivamente: me parece que iba con la canción: uno hoy la escucha y dice "claro que sí, tenía que ir Leo". Lo mismo me pasa personalmente con Dani Suárez en "Mañanitas": tiene una voz muy hermosa. Así que contentísimos con los invitados, y con el productor ni hablar, con Willy Piancioli, estamos chochos: es un genio. Es uno de los cinco mejores compositores de la Argentina, una bestia: gran compositor, músico y productor.

-¿Qué sentís que aportó en los últimos trabajos desde la producción?

-Nos cambió la carrera: produjo "Cuentos para coleccionar", que es el disco de 2014, y los dos EP. Nos abrió la puerta a nuestro primer contrato discográfico, empezaron a rotar varios temas en muchos medios de comunicación, nos cambió la economía y el alma. A mí me cambió la forma de escuchar música aprender a producir luego de Willy. Yo también produzco bandas a partir de esa experiencia: uno de mis laburos es ese. Cambió todo para bien.

-Los temas que les dan nombre a los EP tienen videos de Low Kick, muy cinematográficos. Participan actores como Julieta Ortega y Nacho Toselli en uno y Esteban Prol y Ramiro Agüero en el otro, además de los invitados musicales. ¿Cómo fueron esas experiencias, una una road movie y otra en el bar?

-Hermosas. Soy un amante del cine, amo mucho el cine nacional. La gente de Low Kick es tremendamente profesional, unos genios totales. Chocos con la road movie en "Niebla de otoño", y "Mañanitas" que la grabamos en un bar que se llama Goyheneche. Que se llamaba: ya no está más. Entre todo lo que se llevó (Mauricio) Macri está el Café Goyheneche.

-¿Los guiones y los actores los trajeron ellos?

-Entre todos en realidad los hicimos, pero más ellos. Tuvimos un par de juntadas, tiramos unas ideas y después todo lo demás es de ellos.

Tiempo para pensar

-Decías que estaban trabajando en material nuevo. ¿Cómo vienen atravesando este período que es raro y obligó a no verse a las bandas por un tiempo?

-Un período complicado el que seguimos atravesando. Es lo que tocó, y por momentos hubo como siempre días difíciles, días más fáciles, días productivos. Me conecté bastante (por suerte) con la lectura, mucho con el piano. Pero bueno, obviamente el encierro no es tan fácil.

Es lo que tocó y lo que sigue tocando: tenemos que ser respetuosos de la cuarentena. Bueno, no le llaman más cuarentena, pero tenemos que entender que es para cuidarnos entre todos. Hay mucha gente que sigue sin entenderlo. El tema acá es cuidarnos para poder cuidar al otro: pensar en el otro.

-¿Qué proyectos tenías para 2020 que no se pudieron concretar?

-Tocar. Teníamos varias fechas, un par de fechas importantes para nosotros: La Tangente, un posible viaje a Córdoba. Obviamente que eso se extraña mucho, el escenario se extraña y nada lo reemplaza: hacer un vivo en Instagram tiene su costado que está bueno pero ni cerca reemplaza a un show.

Nosotros no nos podemos quejar: somos privilegiados, hacemos lo que nos gusta, tenemos la panza bien llena; no somos los indicados para quejarnos, hay gente que la está pasando muy mal de verdad. Es en ellos en los que tenemos que pensar.

-Algunos no pueden bajarse de su propia realidad inmediata para pensar en el otro.

-Sí, ya sabemos, este país que no escapa al mundo tiene mucha gente muy egoísta, que no entiende por dónde va la cosa: cuidar al otro, pensar en el otro. Bueno, lo del otro día (la marcha del 17 de agosto) fue una vergüenza, que se junten los mismos de siempre que no tienen de qué quejarse: no hubo distanciamiento social, mucha gente sin barbijo, juntándose a reclamar cosas que ni ellos sabían. Perdón que le ponga tanto acento, pero si hay un ejemplo de lo que no hay que hacer en este mundo es esa marcha.

-¿Surgió algo a partir de todo esto en materia de canciones?

-Sí, compuse un poco en cuarentena, no mucho: no me inspiró tanto el encierro en ese sentido. Sí compuse una canción que le puse "Canción de la libertad", porque había salido a la calle y estaba vacía: había salido a comprar alimentos, se escuchaban los pajaritos. Pero me conecté más con otras cosas: con la lectura (mucho, por suerte) y con tocar el piano.