Reimaginarse en el día a día

El cantante y compositor vive un año de gran actividad en la pandemia, con colaboraciones con Cristian Castro, Los Tekis y Muni, y un álbum nominado a los Premios Gardel. De todo eso conversó con Multimedios El Litoral, como así también de otros proyectos que aguardan su oportunidad.

A pesar de la inactividad general, consecuencia de la pandemia, el cantante y compositor Maxi Pardo sigue apostando a la música y lanzó su nuevo disco "Ciudadano del Viento", nominado a los Premios Gardel como Mejor Álbum Artista Romántico. En el tracklist hay 11 canciones inéditas, incluyendo "Ahora mismo" a dúo con Cristian Castro, cuyo video en YouTube lleva ya más de dos millones de reproducciones.

Al mismo tiempo debutó en televisión y grabó un par de canciones en cuarentena: "Qué vuelva" y "Extraño" de Miranda!, junto a Muni Seligmann. De estos y otros proyectos habló el artista con Multimedios El Litoral: parte de una actividad que no se rinde.

Cambio de planes

-Terminaste el 2019 con un teatro Astros lleno, junto a grandes invitados, y venías de un ciclo exitoso, también con invitados, de 12 fechas en el teatro Sony. ¿Cómo pensabas encarar este 2020 y cómo fue reacomodarse a esta situación?

-En 2020 teníamos otra temporada en el teatro Sony de "Cita con el amor", con diez fechas corridas, inclusive veo todavía la publicidad en la calle (risas). Pudimos hacer dos, que vinieron JAF y Nahuel Pennisi, la tercera iba a ser con Raúl Lavié y se cortó.

Después lo que me sucedió de suerte fue que empecé a trabajar en tele: estoy en un canal de cable que se llama KZO y también con Pampita los viernes en Net TV. Entrevistando músicos famosos y tocando: dos o tres veces por semana toco en tele así que la verdad para un músico hoy estar trabajando es una alegría enorme.

-¿Cuánto te sirve tu experiencia como músico para encarar a un colega desde otro lugar?

-Está bueno. No soy periodista, simplemente lo que trato es charlar y quizás preguntar alguna cosita que sé que la gente quiere escuchar; a veces uno que no está tanto en la materia y no sabe algunas cómo se hace algo ni sabe cómo preguntarlo. Me refresco en mi cabeza un montón de veces la gente me pregunta a mí, para que puedan descubrir en esa charla cosas del otro artista.

Me ha tocado hablar con (Alejandro) Lerner, con Bahiano, con (Juan Carlos) Baglietto; varios artistas a los que pude preguntarles como decías, más desde una charla entre colegas: si estuviera en un café le preguntaría lo mismo al Bahiano o a Cristian Castro, que también salió con nosotros; entrevisté a Javier Herrlein, ex baterista de Catupecu Machu. Es un lugar lindo que disfruto.

Volver a cantar

-En este contexto sacaste una versión de "Que vuelva", una canción de Juan Valderrama, como una invocación a la salida. ¿Cómo llegaste a la canción?

-Me llegó por WhatsApp una canción de un artista español que no conocía, a decir verdad, medio mid tempo, "aflamencado". Me encantó el espíritu de la letra, todo. A veces hago muchas versiones de canciones que siento como si las hubiera escrito yo; entonces me sale como algo natural, no está forzado.

Me pasó con "Que vuelva"; sabía que la podía interpretar como si fuese mía. Y así fue: hicimos una versión nada que ver, en un piano, un poquito más melancólica o nostálgica, y no tanto positividad como la canción de Juan, que está bien pero es más "vamos, ya llega, no nos pongamos tan mal"; esto era como un grito desesperado.

La verdad es que le está yendo bárbaro, tiene como 400.000 reproducciones en Instagram. La gente me llama, inclusive Valderrama desde España me dijo que le gustó la versión, y me hacen notas desde allá. Es una alegría que me dio esta canción.

-También versión "cuarentenera" fue la que hiciste con Muni de "Extraño" de Miranda!. ¿Cómo fue la onda con ella?

-Todos sabemos su pasado en Disney, con Topa, todas las giras que hizo, "Floricienta", "Rebelde Way", una trayectoria enorme. Nos presentaron para que trabajemos junto, en mi caso más como compositor/productor. Por los compromisos de cada uno, yo tenía una gira, ella una gira de teatro, nunca terminamos de concretar nada. Quedamos en un muy buen vínculo con Muni y su marido, que es su representante.

Un día lo llamé y le dije: "Creo que tenemos que hacer algo con ella, cantemos directamente". Lo convencí, hicimos el cover de Miranda!, "Extraño", que paradójicamente tiene mucho que ver con lo que estamos extrañando en este momento. La verdad es que le está yendo bárbaro, hay mucha revolución con la canción, mucha gente me habla de que le gusta y que lo escucha, la hicimos en la tele.

Todas esas cosas lindas se están dando, y creo que vienen varias cosas más: estoy a punto de estrenar un programa de tele, ya se van a enterar.

Un puñado de canciones

-"Ciudadano del viento", que salió en mayo, está nominado en los Premios Gardel. ¿Cómo tomaste esta distinción y qué recepción tuviste en general del material?

-Muy buena recepción. La verdad es que es un material que me gusta mucho. Me ha pasado con otros discos que te gustan pero no te quedás: este es un material redondo. Tiene que ver mucho con mi carrera en el exterior: laburé muchísimos años en Centroamérica, de hecho tengo la cuenta pendiente de volver: el 16 de marzo iba hacer un show en San José de Costa Rica y lo tuvimos que posponer; Honduras, Guatemala, Panamá, países que me recibieron muy bien, mucho más que acá, donde de a poquito mi nombre va sonando. Pero a raíz de que abrí shows para Ricardo Arjona se armó algo muy bueno conmigo.

Son esas canciones que tocaba allá y no tanto acá, entonces es un poco esa mezcla con las canciones que hice acá en el 2018: "Solo te pido Tour", que recorrió todo el país. Es un lindo puñado de canciones. Hoy la verdad es que con los discos el artista no tiene la presión de hacer un álbum: hoy la presión es de tener reproducciones en streaming, no importa cómo lo haga (risas). Pero entrás a Spotify o tu plataforma preferida y te sale que el último álbum lo grabé en 2012; entonces decís: "Este pibe no está vigente". Son cortes cronológicos, son juntadas de canciones, pero este tiene una situación de álbum.

-Ahí grabaste con Cristian Castro y con Los Tekis. ¿Cómo salieron esas invitaciones y cómo fue la elección de cada uno?

-Son dos casos particulares. En el caso de Los Tekis soy amigo: empecé a componer para y con ellos, y se generó un vínculo. Después toda la euforia de estar nominados a los Grammy Latinos con el disco "Hijos de la tierra", donde yo participé mucho con canciones. Con ellos hice "Devuélveme".

Con Cristian es diferente, más allá de que también es un amigo. Me lo presentaron para que le escriba canciones, empecé a colaborar con él, grabó una canción de mi autoría, un tributo a México, con donación por el terremoto. Tuve la suerte de componerla y producirla: solamente fui el catalizador de los deseos de Cristian, de lo que quería decir. Se generó un vínculo, una amistad: además de colega es muy buena persona.

Después entre tanto laburo, me dijo: "La verdad me gusta mucho cómo cantás. Elegite una canción que quieras defender vos y la grabamos juntos". Entonces salió "Ahora mismo", sentí que esa le podía gustar. Grabamos y estamos en dos millones de reproducciones en las plataformas y en Instagram. Muy feliz de todo eso.

-Una cosa que te destaca es esta buena onda que vas construyendo con figuras variadas de la música. ¿Qué creés que tenés vos como para que se abran a acompañarte?

-Creo que la gente ve que me gusta laburar (risas). Me gusta laburar, producir, hacer cosas que estén buenas. No digo que mi arte es mejor que otro, digo que me gusta producir cosas que estén bien, hacer shows lindos. Creo que el ambiente lo ve: que soy un músico que trata de generar espacios: el ciclo "Citas con el amor" se terminó convirtiendo en un espacio para que yo homenajeara a muchos grandes que se han subido al escenario: César "Banana" Pueyrredón, Manuel Wirtz, Guillemo Guido, Ángela Leiva, Los Tekis, Cristian, Nahuel.

Y trato de empatizar, tampoco soy muy enroscado: voy, laburo, propongo cosas que están buenas. La gente se suma y se generan hechos artísticos muy lindos.

-Hablabas del proyecto de tele. ¿Hay otros proyectos rondando, quizás esperando a que cambien la situación?

-Sí, obviamente es muy difícil proyectar en un mundo en el que no sabemos nada. Es la era en que no hay futuro: hay que vivir el presente porque no te queda otra cosa. Pero bueno, más allá de poder estrenar un programa propio se me empezó a abrir la idea de poder hacer un show en un autocine: estamos empezando a averiguar cómo es. Quiero hacer algo más que un streaming, no quiero hacer el tradicional. Si hago un streaming me gustaría hacerlo mega producido, mega groso. Si no el autocine, o ser de los primeros en poder tocar en un teatro, aunque sea con el 30 ó 40 por ciento; no me importa si pierdo plata ahí: lo ideal es poder volver a un teatro, con la gente que haya, sólo por la esencia de estar ahí.

Y seguir produciendo y compartiendo música: ya es costumbre para mí compartir con otros artistas: ya sea del folclore, del rock, se van a venir muchas colaboraciones con todos los ambientes de la música, que es lo que soy yo: no me cierro a ningún género. Los músicos argentinos tenemos que juntarnos y cantar más juntos, como hace el reggaetón o la música urbana en Puerto Rico: explotó porque se empezaron a juntar. Y así hicieron trascender su música. Creo que nosotros tenemos que seguir en ese camino a full.